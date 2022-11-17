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В иракской Сулеймании взорвались баллоны с газом - РИА Новости, 17.11.2022
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В иракской Сулеймании взорвались баллоны с газом
В иракской Сулеймании взорвались баллоны с газом - РИА Новости, 17.11.2022
В иракской Сулеймании взорвались баллоны с газом
Баллоны с газом взорвались в иракской Сулеймании, минимум 15 человек ранены, обрушились три здания, сообщает телеканал Zagros news. РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T20:42
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в мире
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КАИР, 17 ноя - РИА Новости. Баллоны с газом взорвались в иракской Сулеймании, минимум 15 человек ранены, обрушились три здания, сообщает телеканал Zagros news."Как минимум пятнадцать человек получили ранения при обрушении трех зданий, вызванном взрывом баллонов с газом в иракской Сулеймании", - сообщает телеканал.
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в мире
В мире
20:42 17.11.2022 (обновлено: 20:47 17.11.2022)
 
В иракской Сулеймании взорвались баллоны с газом

При взрыве баллонов с газом в иракской Сулеймании минимум 15 человек получили ранения

На месте взрыва в Сулеймании, Ирак. Фото очевидца
На месте взрыва в Сулеймании, Ирак. Фото очевидца
На месте взрыва в Сулеймании, Ирак. Фото очевидца
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КАИР, 17 ноя - РИА Новости. Баллоны с газом взорвались в иракской Сулеймании, минимум 15 человек ранены, обрушились три здания, сообщает телеканал Zagros news.
"Как минимум пятнадцать человек получили ранения при обрушении трех зданий, вызванном взрывом баллонов с газом в иракской Сулеймании", - сообщает телеканал.
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