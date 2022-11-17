https://ria.ru/20221117/vzryv-1832332872.html

В иракской Сулеймании взорвались баллоны с газом

В иракской Сулеймании взорвались баллоны с газом - РИА Новости, 17.11.2022

В иракской Сулеймании взорвались баллоны с газом

Баллоны с газом взорвались в иракской Сулеймании, минимум 15 человек ранены, обрушились три здания, сообщает телеканал Zagros news. РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T20:42

2022-11-17T20:42

2022-11-17T20:47

в мире

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КАИР, 17 ноя - РИА Новости. Баллоны с газом взорвались в иракской Сулеймании, минимум 15 человек ранены, обрушились три здания, сообщает телеканал Zagros news."Как минимум пятнадцать человек получили ранения при обрушении трех зданий, вызванном взрывом баллонов с газом в иракской Сулеймании", - сообщает телеканал.

https://ria.ru/20221115/pozhar-1831740829.html

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