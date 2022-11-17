https://ria.ru/20221117/vzryv-1832130889.html

Власти Одесской области заявили о взрыве на инфраструктурном объекте

Власти Одесской области заявили о взрыве на инфраструктурном объекте - РИА Новости, 17.11.2022

Власти Одесской области заявили о взрыве на инфраструктурном объекте

Взрыв прозвучал на одном из объектов инфраструктуры в Одесской области Украины, сообщил в четверг глава областной администрации Максим Марченко. РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T10:19

2022-11-17T10:19

2022-11-17T10:31

специальная военная операция на украине

в мире

одесская область

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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Взрыв прозвучал на одном из объектов инфраструктуры в Одесской области Украины, сообщил в четверг глава областной администрации Максим Марченко."Противник совершил ракетный удар по объекту инфраструктуры в нашей области. Есть угроза массированного ракетного удара по всей территории Украины", - написал Марченко в своем Telegram-канале.Он также попросил жителей области находиться в укрытиях.Ранее масштабная воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

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одесская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, одесская область