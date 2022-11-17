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Власти Одесской области заявили о взрыве на инфраструктурном объекте
Власти Одесской области заявили о взрыве на инфраструктурном объекте - РИА Новости, 17.11.2022
Власти Одесской области заявили о взрыве на инфраструктурном объекте
Взрыв прозвучал на одном из объектов инфраструктуры в Одесской области Украины, сообщил в четверг глава областной администрации Максим Марченко. РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T10:19
2022-11-17T10:19
2022-11-17T10:31
специальная военная операция на украине
в мире
одесская область
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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Взрыв прозвучал на одном из объектов инфраструктуры в Одесской области Украины, сообщил в четверг глава областной администрации Максим Марченко."Противник совершил ракетный удар по объекту инфраструктуры в нашей области. Есть угроза массированного ракетного удара по всей территории Украины", - написал Марченко в своем Telegram-канале.Он также попросил жителей области находиться в укрытиях.Ранее масштабная воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
одесская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, одесская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесская область
10:19 17.11.2022 (обновлено: 10:31 17.11.2022)
Власти Одесской области заявили о взрыве на инфраструктурном объекте
Власти Одесской области заявили о взрыве на одном из объектов инфраструктуры в регионе