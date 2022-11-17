https://ria.ru/20221117/vystavka-1832155802.html
На Конгрессе молодых ученых стартует выставка оборудования "Наша Лаба"
На Конгрессе молодых ученых стартует выставка оборудования "Наша Лаба" - РИА Новости, 17.11.2022
На Конгрессе молодых ученых стартует выставка оборудования "Наша Лаба"
В Москве 1-3 декабря в Парке науки и искусства "Сириус" на федеральной территории "Сириус" в рамках II Конгресса молодых ученых состоится выставка российских и... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T11:58
2022-11-17T11:58
2022-11-17T11:58
россия
фонд "росконгресс"
технологии
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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. В Москве 1-3 декабря в Парке науки и искусства "Сириус" на федеральной территории "Сириус" в рамках II Конгресса молодых ученых состоится выставка российских и белорусских производителей научного оборудования и расходных материалов в рамках проекта "Наша Лаба".Как сообщает Фонд Росконгресс, "Наша Лаба" – это народный каталог современного научного оборудования, расходных материалов и комплектующих, произведенных в России и Белоруссии, созданный в июле 2022 года Координационным советом по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию совместно с Молодежным советом Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов."При поиске названия проекта "Наша Лаба" мы основывались на следующих принципах: во-первых, каталог формировался на основе отзывов коллег-ученых, во-вторых, оборудование производится в России и в Беларуси, в-третьих, каталог удобен и прост. Вот и получилось: "Наша" - потому что только российское и белорусское оборудование, рекомендуемое нашими коллегами учёными, "Лаба" - потому что оборудование для лабораторий и исследовательских целей", - отмечает член Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию, инициатор "Наша Лаба" Сергей Адонин.Каталог представлен на информационно-коммуникационной платформе Science ID и формируется на основе предложений организаций-производителей оригинального оборудования и отзывов учёных, которые успешно пользуются российскими и белорусскими приборами, комплектующими, расходными материалами.Каталог ежедневно пополняется и в настоящий момент насчитывает более 7600 позиций от 135 производителей. Также в ближайшее время будет реализована функция по размещению запросов от научных организаций и ученых на производство необходимого им оборудования, комплектующих, расходных материалов.На выставке проекта "Наша Лаба" будут представлены почти 200 единиц оборудования и более 600 единиц расходников. Участие в выставке примут почти 40 производителей из России и Беларуси.Для достижения технологического суверенитета необходимо объединить усилия, обеспечить потребность учёных в оборудовании и создать новые конкурентоспособные приборы и расходные материалы.
https://ria.ru/20221020/vef-1825321292.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, фонд "росконгресс", технологии
Россия, Фонд "Росконгресс", Технологии
МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. В Москве 1-3 декабря в Парке науки и искусства "Сириус" на федеральной территории "Сириус" в рамках II Конгресса молодых ученых состоится выставка российских и белорусских производителей научного оборудования и расходных материалов в рамках проекта "Наша Лаба".
Как сообщает Фонд Росконгресс
, "Наша Лаба" – это народный каталог современного научного оборудования, расходных материалов и комплектующих, произведенных в России
и Белоруссии
, созданный в июле 2022 года Координационным советом по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию совместно с Молодежным советом Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов.
"При поиске названия проекта "Наша Лаба" мы основывались на следующих принципах: во-первых, каталог формировался на основе отзывов коллег-ученых, во-вторых, оборудование производится в России и в Беларуси, в-третьих, каталог удобен и прост. Вот и получилось: "Наша" - потому что только российское и белорусское оборудование, рекомендуемое нашими коллегами учёными, "Лаба" - потому что оборудование для лабораторий и исследовательских целей", - отмечает член Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию, инициатор "Наша Лаба" Сергей Адонин.
Каталог представлен на информационно-коммуникационной платформе Science ID и формируется на основе предложений организаций-производителей оригинального оборудования и отзывов учёных, которые успешно пользуются российскими и белорусскими приборами, комплектующими, расходными материалами.
Каталог ежедневно пополняется и в настоящий момент насчитывает более 7600 позиций от 135 производителей. Также в ближайшее время будет реализована функция по размещению запросов от научных организаций и ученых на производство необходимого им оборудования, комплектующих, расходных материалов.
На выставке проекта "Наша Лаба" будут представлены почти 200 единиц оборудования и более 600 единиц расходников. Участие в выставке примут почти 40 производителей из России и Беларуси.
Для достижения технологического суверенитета необходимо объединить усилия, обеспечить потребность учёных в оборудовании и создать новые конкурентоспособные приборы и расходные материалы.