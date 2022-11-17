https://ria.ru/20221117/vyrazheniya-1832272695.html

США призвали Киев "выбирать выражения" после ЧП в Польше, сообщили СМИ

США призвали Киев "выбирать выражения" после ЧП в Польше, сообщили СМИ - РИА Новости, 17.11.2022

США призвали Киев "выбирать выражения" после ЧП в Польше, сообщили СМИ

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан призвал украинские власти более осторожно комментировать инцидент в Польше после того, как... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T17:36

2022-11-17T17:36

2022-11-17T18:28

в мире

владимир зеленский

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан призвал украинские власти более осторожно комментировать инцидент в Польше после того, как Владимир Зеленский обвинил Россию, сообщает CNN со ссылкой на осведомленные источники."Примерно через час после того, как стало известно об инциденте, Владимир Зеленский заявил в вечернем видеообращении, что "российские ракеты попали по Польше"... Салливан быстро позвонил в офис Зеленского после этих заявлений и призвал чиновников более осторожно относиться к тому, как они говорят об инциденте", — отмечает телеканал.На территорию Польши вблизи границы с Украиной вечером 15 ноября упала ракета. Погибли два человека. Сначала Варшава заявила, что они российского производства и страна созывает Совет НАТО. Однако на следующий день президент Польши Анджей Дуда называл высокой вероятность того, что ракеты принадлежали Украине.По заявлению Минобороны России, 15 ноября никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. В ведомстве отметили, что все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет — намеренная провокация в целях эскалации. Накануне российское оборонное ведомство отметило, что опубликованные в Польше фотоснимки с места инцидента однозначно свидетельствуют, что там упали обломки ракеты украинской системы ПВО С-300.

https://ria.ru/20221117/zelenskiy-1832270196.html

https://ria.ru/20221117/raketa-1832239625.html

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в мире, владимир зеленский, джейк салливан, анджей дуда, польша, россия, украина, нато, зрк с-300, инцидент с падением ракет в польше