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Собянин: Московский скоростной диаметр снизит выбросы от автотранспорта

Собянин: Московский скоростной диаметр снизит выбросы от автотранспорта - РИА Новости, 17.11.2022

Собянин: Московский скоростной диаметр снизит выбросы от автотранспорта

Благодаря Московскому скоростному диаметру выбросы от автомобильного транспорта сократятся на 20%, заявил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T09:04

2022-11-17T09:04

2022-11-17T09:51

сергей собянин

москва

авто

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Благодаря Московскому скоростному диаметру выбросы от автомобильного транспорта сократятся на 20%, заявил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин."Это экологически важный проект, перепробега будет меньше, в центре машин будет меньше. Процентов на 20 уменьшатся выбросы загрязняющих веществ от автомобильного транспорта, увеличится скорость", - сказал Собянин.Он добавил, что, по сути, Северо-Западная хорда, Южная рокада с МСД образуют подобие Четвертого транспортного кольца."Эти вот хорды – Северо-Западная хорда и Южная рокада, которая тоже достраивается уже в следующем году, она большую часть построена, и скоростной диаметр, по сути дела, они образуют Четвертое транспортное кольцо. Но при этом она выполняет более значимую функцию, потому что она не просто по кольцу запускает машины, а дает возможность с одного конца города в другой проехать без заезда в центр, с выездом из города", - отметил мэр.

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москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Собянин о Московском скоростном диаметре: "Это экологически важный проект" Собянин о Московском скоростном диаметре: "Это экологически важный проект" 2022-11-17T09:04 true PT0M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сергей собянин, москва, авто