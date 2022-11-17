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Собянин: Московский скоростной диаметр снизит выбросы от автотранспорта - РИА Новости, 17.11.2022
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Собянин: Московский скоростной диаметр снизит выбросы от автотранспорта
Собянин: Московский скоростной диаметр снизит выбросы от автотранспорта - РИА Новости, 17.11.2022
Собянин: Московский скоростной диаметр снизит выбросы от автотранспорта
Благодаря Московскому скоростному диаметру выбросы от автомобильного транспорта сократятся на 20%, заявил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T09:04
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сергей собянин
москва
авто
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Благодаря Московскому скоростному диаметру выбросы от автомобильного транспорта сократятся на 20%, заявил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин."Это экологически важный проект, перепробега будет меньше, в центре машин будет меньше. Процентов на 20 уменьшатся выбросы загрязняющих веществ от автомобильного транспорта, увеличится скорость", - сказал Собянин.Он добавил, что, по сути, Северо-Западная хорда, Южная рокада с МСД образуют подобие Четвертого транспортного кольца."Эти вот хорды – Северо-Западная хорда и Южная рокада, которая тоже достраивается уже в следующем году, она большую часть построена, и скоростной диаметр, по сути дела, они образуют Четвертое транспортное кольцо. Но при этом она выполняет более значимую функцию, потому что она не просто по кольцу запускает машины, а дает возможность с одного конца города в другой проехать без заезда в центр, с выездом из города", - отметил мэр.
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Собянин о Московском скоростном диаметре: "Это экологически важный проект"
Собянин о Московском скоростном диаметре: "Это экологически важный проект"
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сергей собянин, москва, авто
Сергей Собянин, Москва, Авто
09:04 17.11.2022 (обновлено: 09:51 17.11.2022)
 
Собянин: Московский скоростной диаметр снизит выбросы от автотранспорта

Собянин: Московский скоростной диаметр снизит выбросы от автотранспорта на 20 процентов

Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Благодаря Московскому скоростному диаметру выбросы от автомобильного транспорта сократятся на 20%, заявил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин.
"Это экологически важный проект, перепробега будет меньше, в центре машин будет меньше. Процентов на 20 уменьшатся выбросы загрязняющих веществ от автомобильного транспорта, увеличится скорость", - сказал Собянин.
Он добавил, что, по сути, Северо-Западная хорда, Южная рокада с МСД образуют подобие Четвертого транспортного кольца.
"Эти вот хорды – Северо-Западная хорда и Южная рокада, которая тоже достраивается уже в следующем году, она большую часть построена, и скоростной диаметр, по сути дела, они образуют Четвертое транспортное кольцо. Но при этом она выполняет более значимую функцию, потому что она не просто по кольцу запускает машины, а дает возможность с одного конца города в другой проехать без заезда в центр, с выездом из города", - отметил мэр.
Участок дороги в Москве - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
7 ноября, 15:13
Проезд по московскому скоростному диаметру в январе станет платным
 
Сергей СобянинМоскваАвто
 
 
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