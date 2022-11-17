https://ria.ru/20221117/vsu-1832234162.html
Участник спецоперации рассказал о прибытии исламистов в расположение ВСУ
Участник спецоперации рассказал о прибытии исламистов в расположение ВСУ - РИА Новости, 17.11.2022
Участник спецоперации рассказал о прибытии исламистов в расположение ВСУ
Радикальные исламисты с опытом войн в Сирии и Чечне прибыли на Украину для командования отдельными батальонами украинских войск, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T15:45
2022-11-17T15:45
2022-11-17T15:49
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 17 июн - РИА Новости. Радикальные исламисты с опытом войн в Сирии и Чечне прибыли на Украину для командования отдельными батальонами украинских войск, рассказал РИА Новости специалист частной охранной компании, участвующий в специальной военной операции."Недавно на Украину прибыли джихадисты, закаленные в сирийской и чеченских войнах. Сейчас они командуют батальонами, которые исповедуют радикальный ислам. Набор в свои вооруженные формирования они ведут по исключительным критериям, один из которых - уничтожение Российской Федерации", - сказал собеседник агентства. Ранее этот же собеседник рассказал РИА Новости, что, по его данным, украинские националисты обучались у боевиков запрещенного "Исламского государства"* минно-взрывному делу, а сходства в их тактике очевидны.Проанализировав опыт нескольких военных конфликтов, в которых принимало участие его подразделение, можно сделать вывод, что "школа боевиков ИГИЛ* и ВСУ одна и та же", отмечал боец.О вербовке радикальных исламистов в третьих странах для участия в конфликте на Украине сообщал ранее и МИД РФ. В августе спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов заявлял РИА Новости, что "Талибан"** (находится под санкциями СБ ООН) гарантировал, что в пределах своих возможностей не допустит переброски боевиков террористических организаций на Украину.* Запрещенная в России террористическая организация** Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20220426/putin-1785619191.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
15:45 17.11.2022 (обновлено: 15:49 17.11.2022)
Участник спецоперации рассказал о прибытии исламистов в расположение ВСУ
Участник спецоперации заявил о прибытии в украинские войска исламистов с боевым опытом
ДОНЕЦК, 17 июн - РИА Новости. Радикальные исламисты с опытом войн в Сирии и Чечне прибыли на Украину для командования отдельными батальонами украинских войск, рассказал РИА Новости специалист частной охранной компании, участвующий в специальной военной операции.
"Недавно на Украину прибыли джихадисты, закаленные в сирийской и чеченских войнах. Сейчас они командуют батальонами, которые исповедуют радикальный ислам. Набор в свои вооруженные формирования они ведут по исключительным критериям, один из которых - уничтожение Российской Федерации", - сказал собеседник агентства. Ранее этот же собеседник рассказал РИА Новости, что, по его данным, украинские националисты обучались у боевиков запрещенного "Исламского государства"* минно-взрывному делу, а сходства в их тактике очевидны.
Проанализировав опыт нескольких военных конфликтов, в которых принимало участие его подразделение, можно сделать вывод, что "школа боевиков ИГИЛ* и ВСУ одна и та же", отмечал боец.
О вербовке радикальных исламистов в третьих странах для участия в конфликте на Украине сообщал ранее и МИД РФ. В августе спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов
заявлял РИА Новости, что "Талибан
"** (находится под санкциями СБ ООН
) гарантировал, что в пределах своих возможностей не допустит переброски боевиков террористических организаций на Украину
.
* Запрещенная в России террористическая организация
** Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность