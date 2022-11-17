https://ria.ru/20221117/vsu-1832234162.html

Участник спецоперации рассказал о прибытии исламистов в расположение ВСУ

Участник спецоперации рассказал о прибытии исламистов в расположение ВСУ - РИА Новости, 17.11.2022

Участник спецоперации рассказал о прибытии исламистов в расположение ВСУ

Радикальные исламисты с опытом войн в Сирии и Чечне прибыли на Украину для командования отдельными батальонами украинских войск, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T15:45

2022-11-17T15:45

2022-11-17T15:49

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ДОНЕЦК, 17 июн - РИА Новости. Радикальные исламисты с опытом войн в Сирии и Чечне прибыли на Украину для командования отдельными батальонами украинских войск, рассказал РИА Новости специалист частной охранной компании, участвующий в специальной военной операции."Недавно на Украину прибыли джихадисты, закаленные в сирийской и чеченских войнах. Сейчас они командуют батальонами, которые исповедуют радикальный ислам. Набор в свои вооруженные формирования они ведут по исключительным критериям, один из которых - уничтожение Российской Федерации", - сказал собеседник агентства. Ранее этот же собеседник рассказал РИА Новости, что, по его данным, украинские националисты обучались у боевиков запрещенного "Исламского государства"* минно-взрывному делу, а сходства в их тактике очевидны.Проанализировав опыт нескольких военных конфликтов, в которых принимало участие его подразделение, можно сделать вывод, что "школа боевиков ИГИЛ* и ВСУ одна и та же", отмечал боец.О вербовке радикальных исламистов в третьих странах для участия в конфликте на Украине сообщал ранее и МИД РФ. В августе спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов заявлял РИА Новости, что "Талибан"** (находится под санкциями СБ ООН) гарантировал, что в пределах своих возможностей не допустит переброски боевиков террористических организаций на Украину.* Запрещенная в России террористическая организация** Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20220426/putin-1785619191.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр