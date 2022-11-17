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Резервисты ВСУ на Лисичанском направлении отказались выполнять приказ - РИА Новости, 17.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221117/vsu-1832222763.html
Резервисты ВСУ на Лисичанском направлении отказались выполнять приказ
Резервисты ВСУ на Лисичанском направлении отказались выполнять приказ - РИА Новости, 17.11.2022
Резервисты ВСУ на Лисичанском направлении отказались выполнять приказ
Боевики одного из нацистских украинских формирований расстреляли для устрашения пять военнослужащих 81-й аэромобильной украинской бригады, отказавшихся... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T15:18
2022-11-17T16:18
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
в мире
луганская народная республика
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Боевики одного из нацистских украинских формирований расстреляли для устрашения пять военнослужащих 81-й аэромобильной украинской бригады, отказавшихся подчиняться командованию и выполнять боевые задачи в населенном пункте Белогоровка в ЛНР, заявили в Минобороны России."На Лисичанском направлении, в результате высоких потерь и низкого морально-психологического состояния прибывающих резервистов, военнослужащие подразделения 81-й аэромобильной бригады ВСУ в населенном пункте Белогоровка Луганской Народной Республики отказались подчиняться командованию и выполнять боевые задачи", - говорится в сводке российского военного ведомства."Направленные в Белогоровку для наведения порядка боевики одного из украинских нацистских формирований для устрашения личного состава бригады перед строем расстреляли пять украинских военнослужащих", - добавили в МО РФ.
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вооруженные силы украины, в мире, луганская народная республика, россия, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, В мире, Луганская Народная Республика, Россия, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
15:18 17.11.2022 (обновлено: 16:18 17.11.2022)
 
Резервисты ВСУ на Лисичанском направлении отказались выполнять приказ

Минобороны: украинские резервисты отказались выполнять приказ, их расстреляли националисты

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Боевики одного из нацистских украинских формирований расстреляли для устрашения пять военнослужащих 81-й аэромобильной украинской бригады, отказавшихся подчиняться командованию и выполнять боевые задачи в населенном пункте Белогоровка в ЛНР, заявили в Минобороны России.
"На Лисичанском направлении, в результате высоких потерь и низкого морально-психологического состояния прибывающих резервистов, военнослужащие подразделения 81-й аэромобильной бригады ВСУ в населенном пункте Белогоровка Луганской Народной Республики отказались подчиняться командованию и выполнять боевые задачи", - говорится в сводке российского военного ведомства.
"Направленные в Белогоровку для наведения порядка боевики одного из украинских нацистских формирований для устрашения личного состава бригады перед строем расстреляли пять украинских военнослужащих", - добавили в МО РФ.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
20 июля, 13:53Специальная военная операция на Украине
В ДНР заявили, что нацбатальоны под Авдеевкой расстреливают срочников
 
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