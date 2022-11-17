https://ria.ru/20221117/vsu-1832222763.html

Резервисты ВСУ на Лисичанском направлении отказались выполнять приказ

Резервисты ВСУ на Лисичанском направлении отказались выполнять приказ - РИА Новости, 17.11.2022

Резервисты ВСУ на Лисичанском направлении отказались выполнять приказ

Боевики одного из нацистских украинских формирований расстреляли для устрашения пять военнослужащих 81-й аэромобильной украинской бригады, отказавшихся... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T15:18

2022-11-17T15:18

2022-11-17T16:18

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Боевики одного из нацистских украинских формирований расстреляли для устрашения пять военнослужащих 81-й аэромобильной украинской бригады, отказавшихся подчиняться командованию и выполнять боевые задачи в населенном пункте Белогоровка в ЛНР, заявили в Минобороны России."На Лисичанском направлении, в результате высоких потерь и низкого морально-психологического состояния прибывающих резервистов, военнослужащие подразделения 81-й аэромобильной бригады ВСУ в населенном пункте Белогоровка Луганской Народной Республики отказались подчиняться командованию и выполнять боевые задачи", - говорится в сводке российского военного ведомства."Направленные в Белогоровку для наведения порядка боевики одного из украинских нацистских формирований для устрашения личного состава бригады перед строем расстреляли пять украинских военнослужащих", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20220720/avdeevka-1803710085.html

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Кирилл Волков

вооруженные силы украины, в мире, луганская народная республика, россия, украина, ситуация в днр и лнр