https://ria.ru/20221117/vsu-1832172658.html
Участник спецоперации заявил, что ВСУ учились взрывному делу у боевиков ИГ*
Участник спецоперации заявил, что ВСУ учились взрывному делу у боевиков ИГ* - РИА Новости, 17.11.2022
Участник спецоперации заявил, что ВСУ учились взрывному делу у боевиков ИГ*
Украинские боевики обучались у боевиков "Исламского государства"* взрывному делу, а сходства в их тактике очевидны, рассказал РИА Новости специалист частной... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T12:38
2022-11-17T12:38
2022-11-17T12:38
специальная военная операция на украине
в мире
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исламское государство
вооруженные силы украины
украина
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 17 июн - РИА Новости. Украинские боевики обучались у боевиков "Исламского государства"* взрывному делу, а сходства в их тактике очевидны, рассказал РИА Новости специалист частной охранной компании, участвующий в специальной военной операции."Я не думаю, что и нужно искать сходство между боевиками ИГИЛ* (организация запрещена в России) и формированиями киевского режима. Сходство очевидно. Они похожи во многом. Идеями, целями, тактикой", - сказал собеседник агентства."Думаю, что давным-давно нужно поставить знак равенства... Радикальные исламисты обучали украинских националистов минно-взрывному делу... изготовлению самодельных взрывных устройств", - добавил боец.Проанализировав опыт нескольких военных конфликтов, в которых принимало участие его подразделение, можно сделать вывод, что "школа боевиков ИГИЛ* и ВСУ одна и та же", подчеркнул собеседник агентства. "Опыт этой войны мне говорит о том, что все это мы видели на Ближнем и Среднем Востоке. В Сирийской Арабской Республике и в Ливии... Школа одна и та же", - повторил собеседник агентства.* Запрещенная в России террористическая организация
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Участник спецоперации заявил, что ВСУ учились взрывному делу у боевиков ИГ*
Участник спецоперации заявил, что террористы ИГ обучали украинских военных взрывному делу