https://ria.ru/20221117/vsu-1832172658.html

Участник спецоперации заявил, что ВСУ учились взрывному делу у боевиков ИГ*

Участник спецоперации заявил, что ВСУ учились взрывному делу у боевиков ИГ* - РИА Новости, 17.11.2022

Участник спецоперации заявил, что ВСУ учились взрывному делу у боевиков ИГ*

Украинские боевики обучались у боевиков "Исламского государства"* взрывному делу, а сходства в их тактике очевидны, рассказал РИА Новости специалист частной... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T12:38

2022-11-17T12:38

2022-11-17T12:38

специальная военная операция на украине

в мире

россия

исламское государство

вооруженные силы украины

украина

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1b/1812577836_0:309:3090:2047_1920x0_80_0_0_bf55bb5fa7abea6ffce958d3dbc2f629.jpg

ДОНЕЦК, 17 июн - РИА Новости. Украинские боевики обучались у боевиков "Исламского государства"* взрывному делу, а сходства в их тактике очевидны, рассказал РИА Новости специалист частной охранной компании, участвующий в специальной военной операции."Я не думаю, что и нужно искать сходство между боевиками ИГИЛ* (организация запрещена в России) и формированиями киевского режима. Сходство очевидно. Они похожи во многом. Идеями, целями, тактикой", - сказал собеседник агентства."Думаю, что давным-давно нужно поставить знак равенства... Радикальные исламисты обучали украинских националистов минно-взрывному делу... изготовлению самодельных взрывных устройств", - добавил боец.Проанализировав опыт нескольких военных конфликтов, в которых принимало участие его подразделение, можно сделать вывод, что "школа боевиков ИГИЛ* и ВСУ одна и та же", подчеркнул собеседник агентства. "Опыт этой войны мне говорит о том, что все это мы видели на Ближнем и Среднем Востоке. В Сирийской Арабской Республике и в Ливии... Школа одна и та же", - повторил собеседник агентства.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20221023/rasstrely-1826002251.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, исламское государство, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр