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Участник спецоперации заявил, что ВСУ учились взрывному делу у боевиков ИГ* - РИА Новости, 17.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221117/vsu-1832172658.html
Участник спецоперации заявил, что ВСУ учились взрывному делу у боевиков ИГ*
Участник спецоперации заявил, что ВСУ учились взрывному делу у боевиков ИГ* - РИА Новости, 17.11.2022
Участник спецоперации заявил, что ВСУ учились взрывному делу у боевиков ИГ*
Украинские боевики обучались у боевиков "Исламского государства"* взрывному делу, а сходства в их тактике очевидны, рассказал РИА Новости специалист частной... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T12:38
2022-11-17T12:38
специальная военная операция на украине
в мире
россия
исламское государство
вооруженные силы украины
украина
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 17 июн - РИА Новости. Украинские боевики обучались у боевиков "Исламского государства"* взрывному делу, а сходства в их тактике очевидны, рассказал РИА Новости специалист частной охранной компании, участвующий в специальной военной операции."Я не думаю, что и нужно искать сходство между боевиками ИГИЛ* (организация запрещена в России) и формированиями киевского режима. Сходство очевидно. Они похожи во многом. Идеями, целями, тактикой", - сказал собеседник агентства."Думаю, что давным-давно нужно поставить знак равенства... Радикальные исламисты обучали украинских националистов минно-взрывному делу... изготовлению самодельных взрывных устройств", - добавил боец.Проанализировав опыт нескольких военных конфликтов, в которых принимало участие его подразделение, можно сделать вывод, что "школа боевиков ИГИЛ* и ВСУ одна и та же", подчеркнул собеседник агентства. "Опыт этой войны мне говорит о том, что все это мы видели на Ближнем и Среднем Востоке. В Сирийской Арабской Республике и в Ливии... Школа одна и та же", - повторил собеседник агентства.* Запрещенная в России террористическая организация
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в мире, россия, исламское государство, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Исламское государство, Вооруженные силы Украины, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:38 17.11.2022
 
Участник спецоперации заявил, что ВСУ учились взрывному делу у боевиков ИГ*

Участник спецоперации заявил, что террористы ИГ обучали украинских военных взрывному делу

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкТротиловая шашка, обнаруженная военнослужащим на "Азовмаше"
Тротиловая шашка, обнаруженная военнослужащим на Азовмаше - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Тротиловая шашка, обнаруженная военнослужащим на "Азовмаше". Архивное фото
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ДОНЕЦК, 17 июн - РИА Новости. Украинские боевики обучались у боевиков "Исламского государства"* взрывному делу, а сходства в их тактике очевидны, рассказал РИА Новости специалист частной охранной компании, участвующий в специальной военной операции.
"Я не думаю, что и нужно искать сходство между боевиками ИГИЛ* (организация запрещена в России) и формированиями киевского режима. Сходство очевидно. Они похожи во многом. Идеями, целями, тактикой", - сказал собеседник агентства.
"Думаю, что давным-давно нужно поставить знак равенства... Радикальные исламисты обучали украинских националистов минно-взрывному делу... изготовлению самодельных взрывных устройств", - добавил боец.
Проанализировав опыт нескольких военных конфликтов, в которых принимало участие его подразделение, можно сделать вывод, что "школа боевиков ИГИЛ* и ВСУ одна и та же", подчеркнул собеседник агентства. "Опыт этой войны мне говорит о том, что все это мы видели на Ближнем и Среднем Востоке. В Сирийской Арабской Республике и в Ливии... Школа одна и та же", - повторил собеседник агентства.
* Запрещенная в России террористическая организация
Военнопленные ВСУ о расстрелах мирных жителей на Азовстали украинскими боевиками - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
23 октября, 05:09Специальная военная операция на Украине
Боевик "Азова"* рассказал о расстрелах мирных жителей на "Азовстали"
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияИсламское государствоВооруженные силы УкраиныУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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