https://ria.ru/20221117/vsu-1832167840.html

Артиллерия уничтожила скопление живой силы ВСУ на Запорожском направлении

Артиллерия уничтожила скопление живой силы ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 17.11.2022

Артиллерия уничтожила скопление живой силы ВСУ на Запорожском направлении

Реактивная артиллерия Южного военного округа уничтожила позиции скопления украинских боевиков на одном из самых тяжелых направлений Запорожской области,... РИА Новости, 17.11.2022

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2022-11-17T13:19

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МЕЛИТОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости. Реактивная артиллерия Южного военного округа уничтожила позиции скопления украинских боевиков на одном из самых тяжелых направлений Запорожской области, передает корреспондент РИА Новости.По координатам противника российские артиллеристы отработали из РСЗО "Град". Согласно докладу командира подразделения, уничтожено более одного взвода противника."Поступила информация о скоплении живой силы противника. Цель была обработана, ориентировочно от взвода до двух взводов. Готовили опорные пункты и маскировались. Было обнаружено, что туда съезжается техника ... Скорее всего готовили опорный пункт",- рассказал РИА Новости командир подразделения реактивной артиллерии с позывным "Казань".По его словам, артиллерия обрабатывает оперативные данные разведки с передовых дозорных позиций и данные аэро-технического наблюдения. "Работаем по целям успешно",- отметил он.

https://ria.ru/20221117/perebroska-1832113498.html

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Работа реактивной артиллерии на Запорожском направлении Российская реактивная артиллерия уничтожила позиции украинских боевиков на одном из самых тяжелых направлений Запорожской области, передает корреспондент РИА Новости. 2022-11-17T12:20 true PT0M54S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, запорожская область, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр