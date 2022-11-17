https://ria.ru/20221117/vsu-1832167840.html
Артиллерия уничтожила скопление живой силы ВСУ на Запорожском направлении
Артиллерия уничтожила скопление живой силы ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 17.11.2022
Артиллерия уничтожила скопление живой силы ВСУ на Запорожском направлении
Реактивная артиллерия Южного военного округа уничтожила позиции скопления украинских боевиков на одном из самых тяжелых направлений Запорожской области,... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T12:20
2022-11-17T12:20
2022-11-17T13:19
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МЕЛИТОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости. Реактивная артиллерия Южного военного округа уничтожила позиции скопления украинских боевиков на одном из самых тяжелых направлений Запорожской области, передает корреспондент РИА Новости.По координатам противника российские артиллеристы отработали из РСЗО "Град". Согласно докладу командира подразделения, уничтожено более одного взвода противника."Поступила информация о скоплении живой силы противника. Цель была обработана, ориентировочно от взвода до двух взводов. Готовили опорные пункты и маскировались. Было обнаружено, что туда съезжается техника ... Скорее всего готовили опорный пункт",- рассказал РИА Новости командир подразделения реактивной артиллерии с позывным "Казань".По его словам, артиллерия обрабатывает оперативные данные разведки с передовых дозорных позиций и данные аэро-технического наблюдения. "Работаем по целям успешно",- отметил он.
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россия
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Работа реактивной артиллерии на Запорожском направлении
Российская реактивная артиллерия уничтожила позиции украинских боевиков на одном из самых тяжелых направлений Запорожской области, передает корреспондент РИА Новости.
2022-11-17T12:20
true
PT0M54S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, запорожская область, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Запорожская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:20 17.11.2022 (обновлено: 13:19 17.11.2022)
Артиллерия уничтожила скопление живой силы ВСУ на Запорожском направлении
Артиллерия уничтожила из "Градов" скопление живой силы ВСУ на Запорожском направлении
МЕЛИТОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости. Реактивная артиллерия Южного военного округа уничтожила позиции скопления украинских боевиков на одном из самых тяжелых направлений Запорожской области, передает корреспондент РИА Новости.
По координатам противника российские артиллеристы отработали из РСЗО "Град". Согласно докладу командира подразделения, уничтожено более одного взвода противника.
"Поступила информация о скоплении живой силы противника. Цель была обработана, ориентировочно от взвода до двух взводов. Готовили опорные пункты и маскировались. Было обнаружено, что туда съезжается техника ... Скорее всего готовили опорный пункт",- рассказал РИА Новости командир подразделения реактивной артиллерии с позывным "Казань".
По его словам, артиллерия обрабатывает оперативные данные разведки с передовых дозорных позиций и данные аэро-технического наблюдения. "Работаем по целям успешно",- отметил он.