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Артиллерия уничтожила скопление живой силы ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 17.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221117/vsu-1832167840.html
Артиллерия уничтожила скопление живой силы ВСУ на Запорожском направлении
Артиллерия уничтожила скопление живой силы ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 17.11.2022
Артиллерия уничтожила скопление живой силы ВСУ на Запорожском направлении
Реактивная артиллерия Южного военного округа уничтожила позиции скопления украинских боевиков на одном из самых тяжелых направлений Запорожской области,... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T12:20
2022-11-17T13:19
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
запорожская область
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МЕЛИТОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости. Реактивная артиллерия Южного военного округа уничтожила позиции скопления украинских боевиков на одном из самых тяжелых направлений Запорожской области, передает корреспондент РИА Новости.По координатам противника российские артиллеристы отработали из РСЗО "Град". Согласно докладу командира подразделения, уничтожено более одного взвода противника."Поступила информация о скоплении живой силы противника. Цель была обработана, ориентировочно от взвода до двух взводов. Готовили опорные пункты и маскировались. Было обнаружено, что туда съезжается техника ... Скорее всего готовили опорный пункт",- рассказал РИА Новости командир подразделения реактивной артиллерии с позывным "Казань".По его словам, артиллерия обрабатывает оперативные данные разведки с передовых дозорных позиций и данные аэро-технического наблюдения. "Работаем по целям успешно",- отметил он.
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россия
запорожская область
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Работа реактивной артиллерии на Запорожском направлении
Российская реактивная артиллерия уничтожила позиции украинских боевиков на одном из самых тяжелых направлений Запорожской области, передает корреспондент РИА Новости.
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безопасность, россия, запорожская область, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Запорожская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:20 17.11.2022 (обновлено: 13:19 17.11.2022)
 
Артиллерия уничтожила скопление живой силы ВСУ на Запорожском направлении

Артиллерия уничтожила из "Градов" скопление живой силы ВСУ на Запорожском направлении

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МЕЛИТОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости. Реактивная артиллерия Южного военного округа уничтожила позиции скопления украинских боевиков на одном из самых тяжелых направлений Запорожской области, передает корреспондент РИА Новости.
По координатам противника российские артиллеристы отработали из РСЗО "Град". Согласно докладу командира подразделения, уничтожено более одного взвода противника.
"Поступила информация о скоплении живой силы противника. Цель была обработана, ориентировочно от взвода до двух взводов. Готовили опорные пункты и маскировались. Было обнаружено, что туда съезжается техника ... Скорее всего готовили опорный пункт",- рассказал РИА Новости командир подразделения реактивной артиллерии с позывным "Казань".
По его словам, артиллерия обрабатывает оперативные данные разведки с передовых дозорных позиций и данные аэро-технического наблюдения. "Работаем по целям успешно",- отметил он.
Украинский солдат - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
08:43Специальная военная операция на Украине
Власти Запорожской области рассказали о переброске украинских войск
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияЗапорожская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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