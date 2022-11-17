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ВСУ обстреляли гражданские объекты у линии соприкосновения в Запорожье
ВСУ обстреляли гражданские объекты у линии соприкосновения в Запорожье - РИА Новости, 17.11.2022
ВСУ обстреляли гражданские объекты у линии соприкосновения в Запорожье
Гражданские объекты в селах у линии соприкосновения в Запорожской области подверглись ракетным и артобстрелам украинских войск вечером в среду, идет активизация РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T08:20
2022-11-17T08:20
2022-11-17T08:33
специальная военная операция на украине
в мире
запорожье
запорожская область
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости. Гражданские объекты в селах у линии соприкосновения в Запорожской области подверглись ракетным и артобстрелам украинских войск вечером в среду, идет активизация боевых действий, сказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Со вчерашней второй половины началось серьезное обострение. Осуществлены удары из РСЗО. Васильевка – шесть прилетов тяжелого, то ли РСЗО, то ли 155 мм, прямые попадания в жилые дома. Дома загорелись, зрелище страшное, чудом никто не погиб. Каменское направление – Новобогдановка – порядка шести ракет из РСЗО, Михайловка – четыре ракеты РСЗО, причем били целенаправленно по школе №8. Явно идет активизация", - сказал Рогов в эфире "Соловьев Live".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, запорожье, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожье, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
08:20 17.11.2022 (обновлено: 08:33 17.11.2022)
ВСУ обстреляли гражданские объекты у линии соприкосновения в Запорожье
Рогов: ВСУ обстреляли гражданские объекты в селах у линии соприкосновения в Запорожье