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Волонтеры из Донецка откроют цех по пошиву теплых вещей для участников СВО - РИА Новости, 17.11.2022
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Волонтеры из Донецка откроют цех по пошиву теплых вещей для участников СВО
Волонтеры из Донецка откроют цех по пошиву теплых вещей для участников СВО - РИА Новости, 17.11.2022
Волонтеры из Донецка откроют цех по пошиву теплых вещей для участников СВО
Волонтеры из Донецка запускают в Ростове-на-Дону некоммерческий цех по пошиву теплых вещей для участников спецоперации и рассчитывают обеспечить ими целые... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T16:39
2022-11-17T16:39
общество
донецк
ростов-на-дону
иваново
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ДОНЕЦК, 17 ноя – РИА Новости. Волонтеры из Донецка запускают в Ростове-на-Дону некоммерческий цех по пошиву теплых вещей для участников спецоперации и рассчитывают обеспечить ими целые полки, рассказала РИА Новости одна из организаторов проекта."Нам помогли купить оборудование в Иваново, все уже приобретено, швейный цех собирается. Мы выбрали место в Ростове, потому что для нас это максимально удобно по логистике. Все изделия этого цеха будут отправляться на фронт. Это деятельность не коммерческая, никаких продаж, нельзя будет заказать для какого-нибудь подразделения. Это все будет так: пошили, привезли, раздали", - рассказала собеседница агентства.Она пояснила, что первыми изделиями будут спальники, белье и кофты. Позже по мере знакомства с технологией пошива будут производиться куртки."Мы посчитали, что способность сшить те же спальники в маленьком цехе будет примерно полторы тысячи за десять дней. Каждые десять дней мы можем спальниками снабжать целые полки… Мы запустимся ближе к концу ноября. Процесс начнется через 10-14 дней", - сказала организатор проекта.
https://ria.ru/20221117/volontery-1832126342.html
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общество, донецк, ростов-на-дону, иваново
Общество, Донецк, Ростов-на-Дону, Иваново
16:39 17.11.2022
 
Волонтеры из Донецка откроют цех по пошиву теплых вещей для участников СВО

Донецкие волонтеры откроют в Ростове-на-Дону цех по пошиву теплых вещей для участников СВО

© РИА Новости / Перейти в медиабанкВоеннослужащие ЮВО на позициях на Запорожском направлении
Военнослужащие ЮВО на позициях на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости
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Военнослужащие ЮВО на позициях на Запорожском направлении. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 17 ноя – РИА Новости. Волонтеры из Донецка запускают в Ростове-на-Дону некоммерческий цех по пошиву теплых вещей для участников спецоперации и рассчитывают обеспечить ими целые полки, рассказала РИА Новости одна из организаторов проекта.
"Нам помогли купить оборудование в Иваново, все уже приобретено, швейный цех собирается. Мы выбрали место в Ростове, потому что для нас это максимально удобно по логистике. Все изделия этого цеха будут отправляться на фронт. Это деятельность не коммерческая, никаких продаж, нельзя будет заказать для какого-нибудь подразделения. Это все будет так: пошили, привезли, раздали", - рассказала собеседница агентства.
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Она пояснила, что первыми изделиями будут спальники, белье и кофты. Позже по мере знакомства с технологией пошива будут производиться куртки.
"Мы посчитали, что способность сшить те же спальники в маленьком цехе будет примерно полторы тысячи за десять дней. Каждые десять дней мы можем спальниками снабжать целые полки… Мы запустимся ближе к концу ноября. Процесс начнется через 10-14 дней", - сказала организатор проекта.
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