https://ria.ru/20221117/volontery-1832252384.html

Волонтеры из Донецка откроют цех по пошиву теплых вещей для участников СВО

Волонтеры из Донецка откроют цех по пошиву теплых вещей для участников СВО - РИА Новости, 17.11.2022

Волонтеры из Донецка откроют цех по пошиву теплых вещей для участников СВО

Волонтеры из Донецка запускают в Ростове-на-Дону некоммерческий цех по пошиву теплых вещей для участников спецоперации и рассчитывают обеспечить ими целые... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T16:39

2022-11-17T16:39

2022-11-17T16:39

общество

донецк

ростов-на-дону

иваново

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832236241_0:0:3105:1748_1920x0_80_0_0_450ddac2a6e4682eb689396fad9e7932.jpg

ДОНЕЦК, 17 ноя – РИА Новости. Волонтеры из Донецка запускают в Ростове-на-Дону некоммерческий цех по пошиву теплых вещей для участников спецоперации и рассчитывают обеспечить ими целые полки, рассказала РИА Новости одна из организаторов проекта."Нам помогли купить оборудование в Иваново, все уже приобретено, швейный цех собирается. Мы выбрали место в Ростове, потому что для нас это максимально удобно по логистике. Все изделия этого цеха будут отправляться на фронт. Это деятельность не коммерческая, никаких продаж, нельзя будет заказать для какого-нибудь подразделения. Это все будет так: пошили, привезли, раздали", - рассказала собеседница агентства.Она пояснила, что первыми изделиями будут спальники, белье и кофты. Позже по мере знакомства с технологией пошива будут производиться куртки."Мы посчитали, что способность сшить те же спальники в маленьком цехе будет примерно полторы тысячи за десять дней. Каждые десять дней мы можем спальниками снабжать целые полки… Мы запустимся ближе к концу ноября. Процесс начнется через 10-14 дней", - сказала организатор проекта.

https://ria.ru/20221117/volontery-1832126342.html

https://ria.ru/20221110/gumpomosch-1830606801.html

донецк

ростов-на-дону

иваново

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, донецк, ростов-на-дону, иваново