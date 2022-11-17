https://ria.ru/20221117/vodka-1832111307.html

В России выросли продажи водки

В России выросли продажи водки - РИА Новости, 17.11.2022

В России выросли продажи водки

Объем розничных продаж водки в России за период с января по октябрь 2022 года выросли на 6,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, до 62,546... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T08:18

2022-11-17T08:18

2022-11-17T08:18

экономика

россия

федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование)

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Объем розничных продаж водки в России за период с января по октябрь 2022 года выросли на 6,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, до 62,546 миллиона декалитров (дал), следует из материалов Росалкогольрегулирования.В октябре текущего года продажи составили 6,669 миллиона дал, что на 4,3% больше, чем в сентябре.При этом, по данным ведомства, объем продаж алкогольных напитков (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) за 10 месяцев вырос на 3,5%, до 175,481 миллиона дал, в октябре - на 4,3%, до 17,957 миллиона дал. В то же время продажи слабоалкогольной продукции в январе-октябре увеличились на 57%, до 12,235 миллиона дал, а за второй осенний месяц - на 9,4%, до 1,281 миллиона дал.Кроме того, продажи вина в октябре выросли на 1,8%, до 4,323 миллиона, за 10 месяцев - на 0,6%, до 43,961 миллиона дал. А объем продаж коньяка за месяц увеличился на 5,9%, до 1,115 миллиона дал, а за январь-октябрь - на 4%, до 9,947 миллиона дал.

https://ria.ru/20221114/alkogol-1831260860.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование)