https://ria.ru/20221117/vkusno-1832185728.html

Рестораны "Вкусно — и точка" начнут работать в Белоруссии с 22 ноября

Рестораны "Вкусно — и точка" начнут работать в Белоруссии с 22 ноября - РИА Новости, 17.11.2022

Рестораны "Вкусно — и точка" начнут работать в Белоруссии с 22 ноября

Рестораны, работавшие под брендом "МакДональдс", с 22 ноября начнут работу в Белоруссии под брендом "Вкусно – и точка", сообщило предприятие "КСБ Виктори... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T13:23

2022-11-17T13:23

2022-11-17T14:27

белоруссия

экономика

mcdonald's corporation

"вкусно — и точка" (сеть ресторанов)

новости - туризм

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МИНСК, 17 ноя – РИА Новости. Рестораны, работавшие под брендом "МакДональдс", с 22 ноября начнут работу в Белоруссии под брендом "Вкусно – и точка", сообщило предприятие "КСБ Виктори Рестораны", управляющее сетью."Двадцать первое ноября – последний день работы наших ресторанов под брендом "МакДональдс". Но уже 22 ноября мы будем рады снова видеть вас во всех ресторанах нашей сети уже под новым брендом - "Вкусно – и точка", - говорится в сообщении на сайте компании.Одиннадцатого ноября "Вкусно – и точка" сообщила, что выходит на рынок Белоруссии и подписывает договор франчайзи c "КСБ Виктори Рестораны", управляющей 25 ресторанами McDonald's в стране. До перехода рестораны будут работать под прежним названием.В компании "КСБ Виктори Рестораны" РИА Новости сообщили, что компания планирует единовременный переход ресторанов на работу под брендом "Вкусно – и точка" без приостановки их деятельности.

https://ria.ru/20221116/mak-1831852139.html

белоруссия

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Кирилл Волков

белоруссия, экономика, mcdonald's corporation, "вкусно — и точка" (сеть ресторанов), новости - туризм