https://ria.ru/20221117/vkusno-1832185728.html
Рестораны "Вкусно — и точка" начнут работать в Белоруссии с 22 ноября
Рестораны "Вкусно — и точка" начнут работать в Белоруссии с 22 ноября - РИА Новости, 17.11.2022
Рестораны "Вкусно — и точка" начнут работать в Белоруссии с 22 ноября
Рестораны, работавшие под брендом "МакДональдс", с 22 ноября начнут работу в Белоруссии под брендом "Вкусно – и точка", сообщило предприятие "КСБ Виктори... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T13:23
2022-11-17T13:23
2022-11-17T14:27
белоруссия
экономика
mcdonald's corporation
"вкусно — и точка" (сеть ресторанов)
новости - туризм
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МИНСК, 17 ноя – РИА Новости. Рестораны, работавшие под брендом "МакДональдс", с 22 ноября начнут работу в Белоруссии под брендом "Вкусно – и точка", сообщило предприятие "КСБ Виктори Рестораны", управляющее сетью."Двадцать первое ноября – последний день работы наших ресторанов под брендом "МакДональдс". Но уже 22 ноября мы будем рады снова видеть вас во всех ресторанах нашей сети уже под новым брендом - "Вкусно – и точка", - говорится в сообщении на сайте компании.Одиннадцатого ноября "Вкусно – и точка" сообщила, что выходит на рынок Белоруссии и подписывает договор франчайзи c "КСБ Виктори Рестораны", управляющей 25 ресторанами McDonald's в стране. До перехода рестораны будут работать под прежним названием.В компании "КСБ Виктори Рестораны" РИА Новости сообщили, что компания планирует единовременный переход ресторанов на работу под брендом "Вкусно – и точка" без приостановки их деятельности.
https://ria.ru/20221116/mak-1831852139.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, экономика, mcdonald's corporation, "вкусно — и точка" (сеть ресторанов), новости - туризм
Белоруссия, Экономика, McDonald's Corporation, "Вкусно — и точка" (сеть ресторанов), Новости - Туризм
13:23 17.11.2022 (обновлено: 14:27 17.11.2022)
Рестораны "Вкусно — и точка" начнут работать в Белоруссии с 22 ноября
Бывшие "МакДональдсы" откроются в Белоруссии под названием "Вкусно — и точка" 22 ноября
МИНСК, 17 ноя – РИА Новости. Рестораны, работавшие под брендом "МакДональдс", с 22 ноября начнут работу в Белоруссии под брендом "Вкусно – и точка", сообщило предприятие "КСБ Виктори Рестораны", управляющее сетью.
"Двадцать первое ноября – последний день работы наших ресторанов под брендом "МакДональдс". Но уже 22 ноября мы будем рады снова видеть вас во всех ресторанах нашей сети уже под новым брендом - "Вкусно – и точка", - говорится в сообщении на сайте компании.
Одиннадцатого ноября "Вкусно – и точка" сообщила, что выходит на рынок Белоруссии и подписывает договор франчайзи c "КСБ Виктори Рестораны", управляющей 25 ресторанами McDonald's
в стране. До перехода рестораны будут работать под прежним названием.
В компании "КСБ Виктори Рестораны" РИА Новости сообщили, что компания планирует единовременный переход ресторанов на работу под брендом "Вкусно – и точка" без приостановки их деятельности.