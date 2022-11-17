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В Тоскане обокрали виллу Олега Тинькова, сообщили СМИ - РИА Новости, 17.11.2022
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В Тоскане обокрали виллу Олега Тинькова, сообщили СМИ
В Тоскане обокрали виллу Олега Тинькова, сообщили СМИ - РИА Новости, 17.11.2022
В Тоскане обокрали виллу Олега Тинькова, сообщили СМИ
Неизвестные обокрали виллу российского предпринимателя Олега Тинькова в тосканском городе Форте-дей-Марми, сообщает агентство Adnkronos. РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T23:10
2022-11-17T23:10
в мире
тоскана
мексика
олег тиньков
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РИМ, 17 ноя – РИА Новости. Неизвестные обокрали виллу российского предпринимателя Олега Тинькова в тосканском городе Форте-дей-Марми, сообщает агентство Adnkronos.Отмечается, что добычей преступников стали драгоценности, сумки и часы на сотни тысяч евро.Согласно первоначальным сведениям, в группу входило три человека: они преодолели систему охраны, проникли на территорию пустого дома и вскрыли два сейфа. При этом отмечается высокий уровень их "работы".О краже сообщил сторож, который утром заметил следы взлома и перевернутые элементы интерьера виллы. Сам Тиньков, как отмечается, в настоящее время находится с семьей в Мексике.По информации агентства, в ночь на вторник ограблению подвергся и другой дом в Форте-дей-Марми, который принадлежит "русским магнатам". Сейчас его снимают "украинские финансисты", которые на момент взлома находились дома. Бандиты попали внутрь в 4.30 утра и обратились в бегство из-за проснувшихся хозяев. Ущерба имуществу преступники не нанесли и успели скрыться до того, как их заметили жильцы.
https://ria.ru/20221111/yakhty-1830979626.html
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в мире, тоскана, мексика, олег тиньков
В мире, Тоскана, Мексика, Олег Тиньков
23:10 17.11.2022
 
В Тоскане обокрали виллу Олега Тинькова, сообщили СМИ

Adnkronos: в Тоскане обокрали виллу российского предпринимателя Олега Тинькова

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкПредприниматель Олег Тиньков
Предприниматель Олег Тиньков - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Предприниматель Олег Тиньков . Архивное фото
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РИМ, 17 ноя – РИА Новости. Неизвестные обокрали виллу российского предпринимателя Олега Тинькова в тосканском городе Форте-дей-Марми, сообщает агентство Adnkronos.
Отмечается, что добычей преступников стали драгоценности, сумки и часы на сотни тысяч евро.
Яхты в порту Банус - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
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СМИ: в Испании осудят группу, планировавшую напасть на яхты россиян
Согласно первоначальным сведениям, в группу входило три человека: они преодолели систему охраны, проникли на территорию пустого дома и вскрыли два сейфа. При этом отмечается высокий уровень их "работы".
О краже сообщил сторож, который утром заметил следы взлома и перевернутые элементы интерьера виллы. Сам Тиньков, как отмечается, в настоящее время находится с семьей в Мексике.
По информации агентства, в ночь на вторник ограблению подвергся и другой дом в Форте-дей-Марми, который принадлежит "русским магнатам". Сейчас его снимают "украинские финансисты", которые на момент взлома находились дома. Бандиты попали внутрь в 4.30 утра и обратились в бегство из-за проснувшихся хозяев. Ущерба имуществу преступники не нанесли и успели скрыться до того, как их заметили жильцы.
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В миреТосканаМексикаОлег Тиньков
 
 
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