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Северный въезд в Калугу планируют сдать в эксплуатацию в июне 2023 года - РИА Новости, 17.11.2022
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Калужская область
https://ria.ru/20221117/vezd-1832342841.html
Северный въезд в Калугу планируют сдать в эксплуатацию в июне 2023 года
Северный въезд в Калугу планируют сдать в эксплуатацию в июне 2023 года - РИА Новости, 17.11.2022
Северный въезд в Калугу планируют сдать в эксплуатацию в июне 2023 года
Северный въезд в Калугу после реконструкции, согласно планам, будет сдан в эксплуатацию в июне 2023 года, сообщает правительство Калужской области. РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T21:34
2022-11-17T21:34
калужская область
общество
владислав шапша
дмитрий денисов
калужская область
калуга
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КАЛУГА, 17 ноя – РИА Новости. Северный въезд в Калугу после реконструкции, согласно планам, будет сдан в эксплуатацию в июне 2023 года, сообщает правительство Калужской области.В четверг губернатор области Владислав Шапша ознакомился с ходом строительно-монтажных работ по реконструкции автодороги "поселок Северный - Окружная города Калуги". Вместе с градоначальником Дмитрием Денисовым глава региона осмотрел территорию участка автодороги Московской улицы, которая соединяет поселок Северный с Окружной дорогой, пообщался с представителями генеральной подрядной организации и профильных ведомств.По информации генподрядчика, в настоящее время на объекте полностью уложен верхний слой щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА), на 99% выполнена прокладка инженерных коммуникаций. В течение двух-трех недель будет введена в эксплуатацию ливневая канализация. Ведется устройство шумозащитных экранов и освещения. Все въезды заасфальтированы. На левой полосе нанесена дорожная разметка, обустраиваются тротуары. Подрядчик обещает до конца месяца установить дорожные знаки, а с середины декабря по левой полосе уже запустят движение транспорта."Полностью завершить реконструкцию участка Московской улицы от микрорайона Северный до Окружной дороги планируется в июне 2023 года", - сообщает областное правительство.Губернатор пожелал дорожным строителям не сбавлять набранных темпов, а также подчеркнул важность этого объекта для жителей микрорайона."Северный въезд в Калугу раньше создавал массу проблем: и с точки зрения пробок, и с точки зрения безопасности пешеходов, которые были вынуждены передвигаться по обеим сторонам дороги без тротуаров и освещения. Мы рассчитываем на то, что строительство важного для города объекта будет завершено как можно быстрее, и люди по достоинству оценят результаты работы", - цитирует Шапшу пресс-служба областного правительства.
https://ria.ru/20221116/gazoprovod-1832035156.html
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общество, владислав шапша, дмитрий денисов, калужская область, калуга
Калужская область, Общество, Владислав Шапша, Дмитрий Денисов, Калужская область, Калуга
21:34 17.11.2022
 

Северный въезд в Калугу планируют сдать в эксплуатацию в июне 2023 года

© РИА Новости / Светлана Тарасова / Перейти в медиабанкВъезд в Калугу
Въезд в Калугу - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Светлана Тарасова
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Въезд в Калугу. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЛУГА, 17 ноя – РИА Новости. Северный въезд в Калугу после реконструкции, согласно планам, будет сдан в эксплуатацию в июне 2023 года, сообщает правительство Калужской области.
В четверг губернатор области Владислав Шапша ознакомился с ходом строительно-монтажных работ по реконструкции автодороги "поселок Северный - Окружная города Калуги". Вместе с градоначальником Дмитрием Денисовым глава региона осмотрел территорию участка автодороги Московской улицы, которая соединяет поселок Северный с Окружной дорогой, пообщался с представителями генеральной подрядной организации и профильных ведомств.
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По информации генподрядчика, в настоящее время на объекте полностью уложен верхний слой щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА), на 99% выполнена прокладка инженерных коммуникаций. В течение двух-трех недель будет введена в эксплуатацию ливневая канализация. Ведется устройство шумозащитных экранов и освещения. Все въезды заасфальтированы. На левой полосе нанесена дорожная разметка, обустраиваются тротуары. Подрядчик обещает до конца месяца установить дорожные знаки, а с середины декабря по левой полосе уже запустят движение транспорта.
"Полностью завершить реконструкцию участка Московской улицы от микрорайона Северный до Окружной дороги планируется в июне 2023 года", - сообщает областное правительство.
Губернатор пожелал дорожным строителям не сбавлять набранных темпов, а также подчеркнул важность этого объекта для жителей микрорайона.
"Северный въезд в Калугу раньше создавал массу проблем: и с точки зрения пробок, и с точки зрения безопасности пешеходов, которые были вынуждены передвигаться по обеим сторонам дороги без тротуаров и освещения. Мы рассчитываем на то, что строительство важного для города объекта будет завершено как можно быстрее, и люди по достоинству оценят результаты работы", - цитирует Шапшу пресс-служба областного правительства.
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