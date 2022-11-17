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Северный въезд в Калугу планируют сдать в эксплуатацию в июне 2023 года

Северный въезд в Калугу планируют сдать в эксплуатацию в июне 2023 года - РИА Новости, 17.11.2022

Северный въезд в Калугу планируют сдать в эксплуатацию в июне 2023 года

Северный въезд в Калугу после реконструкции, согласно планам, будет сдан в эксплуатацию в июне 2023 года, сообщает правительство Калужской области. РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T21:34

2022-11-17T21:34

2022-11-17T21:34

калужская область

общество

владислав шапша

дмитрий денисов

калужская область

калуга

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КАЛУГА, 17 ноя – РИА Новости. Северный въезд в Калугу после реконструкции, согласно планам, будет сдан в эксплуатацию в июне 2023 года, сообщает правительство Калужской области.В четверг губернатор области Владислав Шапша ознакомился с ходом строительно-монтажных работ по реконструкции автодороги "поселок Северный - Окружная города Калуги". Вместе с градоначальником Дмитрием Денисовым глава региона осмотрел территорию участка автодороги Московской улицы, которая соединяет поселок Северный с Окружной дорогой, пообщался с представителями генеральной подрядной организации и профильных ведомств.По информации генподрядчика, в настоящее время на объекте полностью уложен верхний слой щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА), на 99% выполнена прокладка инженерных коммуникаций. В течение двух-трех недель будет введена в эксплуатацию ливневая канализация. Ведется устройство шумозащитных экранов и освещения. Все въезды заасфальтированы. На левой полосе нанесена дорожная разметка, обустраиваются тротуары. Подрядчик обещает до конца месяца установить дорожные знаки, а с середины декабря по левой полосе уже запустят движение транспорта."Полностью завершить реконструкцию участка Московской улицы от микрорайона Северный до Окружной дороги планируется в июне 2023 года", - сообщает областное правительство.Губернатор пожелал дорожным строителям не сбавлять набранных темпов, а также подчеркнул важность этого объекта для жителей микрорайона."Северный въезд в Калугу раньше создавал массу проблем: и с точки зрения пробок, и с точки зрения безопасности пешеходов, которые были вынуждены передвигаться по обеим сторонам дороги без тротуаров и освещения. Мы рассчитываем на то, что строительство важного для города объекта будет завершено как можно быстрее, и люди по достоинству оценят результаты работы", - цитирует Шапшу пресс-служба областного правительства.

https://ria.ru/20221116/gazoprovod-1832035156.html

https://ria.ru/20221116/vozdukh-1832012915.html

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общество, владислав шапша, дмитрий денисов, калужская область, калуга