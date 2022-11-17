https://ria.ru/20221117/uss-1832214106.html

Красноярский губернатор уверен, что его сын вернется на родину

Красноярский губернатор уверен, что его сын вернется на родину - РИА Новости, 17.11.2022

Красноярский губернатор уверен, что его сын вернется на родину

Красноярский губернатор Александр Усс заявил, что его сын Артем, арестованный в Италии, пройдет это испытание и вернется на родину. РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T14:51

2022-11-17T14:51

2022-11-17T14:51

происшествия

александр усс

италия

сша

россия

артем усс

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КРАСНОЯРСК, 17 ноя - РИА Новости. Красноярский губернатор Александр Усс заявил, что его сын Артем, арестованный в Италии, пройдет это испытание и вернется на родину."Для нас это проблема, скажем мягко - боль. Но я думаю: он русский, он сибиряк, пройдет он это испытание, а мы его увидим на родине", - сказал Усс во время прямой линии на краевом телеканале "Енисей".Ранее американское министерство юстиции сообщило, что США предъявили пяти гражданам России, включая Артема Усса, обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег. Сына губернатора задержали 17 октября. Он находится в тюрьме под Миланом. Виновным Артем Усс себя не считает.Российская сторона также добивается выдачи Усса-младшего: на родине на него заведено дело об особо крупном отмывании денег организованной группой, Мещанский суд Москвы выдал санкцию на его заочный арест.

https://ria.ru/20221116/uss-1832057110.html

https://ria.ru/20221028/rozysk-1827447325.html

италия

сша

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, александр усс, италия, сша, россия, артем усс