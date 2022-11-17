https://ria.ru/20221117/uss-1832214106.html
Красноярский губернатор уверен, что его сын вернется на родину
Красноярский губернатор уверен, что его сын вернется на родину - РИА Новости, 17.11.2022
Красноярский губернатор уверен, что его сын вернется на родину
Красноярский губернатор Александр Усс заявил, что его сын Артем, арестованный в Италии, пройдет это испытание и вернется на родину. РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T14:51
2022-11-17T14:51
2022-11-17T14:51
происшествия
александр усс
италия
сша
россия
артем усс
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КРАСНОЯРСК, 17 ноя - РИА Новости. Красноярский губернатор Александр Усс заявил, что его сын Артем, арестованный в Италии, пройдет это испытание и вернется на родину."Для нас это проблема, скажем мягко - боль. Но я думаю: он русский, он сибиряк, пройдет он это испытание, а мы его увидим на родине", - сказал Усс во время прямой линии на краевом телеканале "Енисей".Ранее американское министерство юстиции сообщило, что США предъявили пяти гражданам России, включая Артема Усса, обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег. Сына губернатора задержали 17 октября. Он находится в тюрьме под Миланом. Виновным Артем Усс себя не считает.Российская сторона также добивается выдачи Усса-младшего: на родине на него заведено дело об особо крупном отмывании денег организованной группой, Мещанский суд Москвы выдал санкцию на его заочный арест.
https://ria.ru/20221116/uss-1832057110.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, александр усс, италия, сша, россия, артем усс
Происшествия, Александр Усс, Италия, США, Россия, Артем Усс
Красноярский губернатор уверен, что его сын вернется на родину
Красноярский губернатор Усс уверен, что его сын пройдет испытание и вернется на родину