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Красноярский губернатор уверен, что его сын вернется на родину - РИА Новости, 17.11.2022
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Красноярский губернатор уверен, что его сын вернется на родину
Красноярский губернатор уверен, что его сын вернется на родину - РИА Новости, 17.11.2022
Красноярский губернатор уверен, что его сын вернется на родину
Красноярский губернатор Александр Усс заявил, что его сын Артем, арестованный в Италии, пройдет это испытание и вернется на родину. РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T14:51
2022-11-17T14:51
происшествия
александр усс
италия
сша
россия
артем усс
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КРАСНОЯРСК, 17 ноя - РИА Новости. Красноярский губернатор Александр Усс заявил, что его сын Артем, арестованный в Италии, пройдет это испытание и вернется на родину."Для нас это проблема, скажем мягко - боль. Но я думаю: он русский, он сибиряк, пройдет он это испытание, а мы его увидим на родине", - сказал Усс во время прямой линии на краевом телеканале "Енисей".Ранее американское министерство юстиции сообщило, что США предъявили пяти гражданам России, включая Артема Усса, обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег. Сына губернатора задержали 17 октября. Он находится в тюрьме под Миланом. Виновным Артем Усс себя не считает.Российская сторона также добивается выдачи Усса-младшего: на родине на него заведено дело об особо крупном отмывании денег организованной группой, Мещанский суд Москвы выдал санкцию на его заочный арест.
https://ria.ru/20221116/uss-1832057110.html
https://ria.ru/20221028/rozysk-1827447325.html
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происшествия, александр усс, италия, сша, россия, артем усс
Происшествия, Александр Усс, Италия, США, Россия, Артем Усс
14:51 17.11.2022
 
Красноярский губернатор уверен, что его сын вернется на родину

Красноярский губернатор Усс уверен, что его сын пройдет испытание и вернется на родину

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкГубернатор Красноярского края Александр Усс
Губернатор Красноярского края Александр Усс - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Губернатор Красноярского края Александр Усс. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 17 ноя - РИА Новости. Красноярский губернатор Александр Усс заявил, что его сын Артем, арестованный в Италии, пройдет это испытание и вернется на родину.
"Для нас это проблема, скажем мягко - боль. Но я думаю: он русский, он сибиряк, пройдет он это испытание, а мы его увидим на родине", - сказал Усс во время прямой линии на краевом телеканале "Енисей".
Флаг США - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
16 ноября, 20:09
США передали Италии материалы дела сына красноярского губернатора Усса
Ранее американское министерство юстиции сообщило, что США предъявили пяти гражданам России, включая Артема Усса, обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег. Сына губернатора задержали 17 октября. Он находится в тюрьме под Миланом. Виновным Артем Усс себя не считает.
Российская сторона также добивается выдачи Усса-младшего: на родине на него заведено дело об особо крупном отмывании денег организованной группой, Мещанский суд Москвы выдал санкцию на его заочный арест.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
28 октября, 12:00
МВД объявило в розыск сына красноярского губернатора Усса Артема
 
ПроисшествияАлександр УссИталияСШАРоссияАртем Усс
 
 
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