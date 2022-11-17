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Посол России заявил о высоком уровне координации усилий Москвы и Пекина - РИА Новости, 17.11.2022
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Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20221117/usiliya-1832108302.html
Посол России заявил о высоком уровне координации усилий Москвы и Пекина
Посол России заявил о высоком уровне координации усилий Москвы и Пекина - РИА Новости, 17.11.2022
Посол России заявил о высоком уровне координации усилий Москвы и Пекина
Главы внешнеполитических ведомств России и Китая в этом году провели 10 встреч, подобная динамика говорит о том, что координация усилий Москвы и Пекина на... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T07:50
2022-11-17T11:20
игорь моргулов
ван и (политик)
сергей лавров
россия
китай
москва
большая двадцатка
россия-китай: главное
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ПЕКИН, 17 ноя – РИА Новости. Главы внешнеполитических ведомств России и Китая в этом году провели 10 встреч, подобная динамика говорит о том, что координация усилий Москвы и Пекина на международной арене находится на очень высоком уровне, заявил в интервью российским журналистам посол России в Китае Игорь Моргулов.Он отметил, что "такая динамика говорит сама за себя – координация усилий России и Китая на международной арене находится на очень высоком уровне".Министры иностранных дел Китая и России Ван И и Сергей Лавров провели встречу 15 ноября на полях саммита G20 в Индонезии, в ходе которой высоко оценили динамику развития российско-китайских отношений на фоне усиливающейся геополитической нестабильности, обсудили ряд актуальных тем двусторонней повестки дня, в том числе вопросы сотрудничества в практических областях, перспектив контактов на различных уровнях, а также уделили особое внимание ситуации на Украине.
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игорь моргулов, ван и (политик), сергей лавров, россия, китай, москва, большая двадцатка
Игорь Моргулов, Ван И (политик), Сергей Лавров, Россия, Китай, Москва, Большая двадцатка, Россия-Китай: Главное
07:50 17.11.2022 (обновлено: 11:20 17.11.2022)
 
Посол России заявил о высоком уровне координации усилий Москвы и Пекина

Посол Моргулов: координация усилий Москвы и Пекина находится на мировой арене очень высока

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкПосол России в Китае Игорь Моргулов
Посол России в Китае Игорь Моргулов - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Посол России в Китае Игорь Моргулов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 17 ноя – РИА Новости. Главы внешнеполитических ведомств России и Китая в этом году провели 10 встреч, подобная динамика говорит о том, что координация усилий Москвы и Пекина на международной арене находится на очень высоком уровне, заявил в интервью российским журналистам посол России в Китае Игорь Моргулов.
"Не могу не упомянуть о регулярных личных встречах и постоянных контактах глав внешнеполитических ведомств, на острове Бали они встретились в этом году уже в десятый раз", - сообщил Моргулов.
Он отметил, что "такая динамика говорит сама за себя – координация усилий России и Китая на международной арене находится на очень высоком уровне".
Министры иностранных дел Китая и России Ван И и Сергей Лавров провели встречу 15 ноября на полях саммита G20 в Индонезии, в ходе которой высоко оценили динамику развития российско-китайских отношений на фоне усиливающейся геополитической нестабильности, обсудили ряд актуальных тем двусторонней повестки дня, в том числе вопросы сотрудничества в практических областях, перспектив контактов на различных уровнях, а также уделили особое внимание ситуации на Украине.
Посол России в Китае Игорь Моргулов - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
07:23
Посол России заявил, что Пекин последователен в неприятии санкций Запада
 
Россия-Китай: ГлавноеИгорь МоргуловВан И (политик)Сергей ЛавровРоссияКитайМоскваБольшая двадцатка
 
 
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