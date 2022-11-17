https://ria.ru/20221117/usiliya-1832108302.html

Посол России заявил о высоком уровне координации усилий Москвы и Пекина

Посол России заявил о высоком уровне координации усилий Москвы и Пекина - РИА Новости, 17.11.2022

Посол России заявил о высоком уровне координации усилий Москвы и Пекина

Главы внешнеполитических ведомств России и Китая в этом году провели 10 встреч, подобная динамика говорит о том, что координация усилий Москвы и Пекина на... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T07:50

2022-11-17T07:50

2022-11-17T11:20

игорь моргулов

ван и (политик)

сергей лавров

россия

китай

москва

большая двадцатка

россия-китай: главное

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ПЕКИН, 17 ноя – РИА Новости. Главы внешнеполитических ведомств России и Китая в этом году провели 10 встреч, подобная динамика говорит о том, что координация усилий Москвы и Пекина на международной арене находится на очень высоком уровне, заявил в интервью российским журналистам посол России в Китае Игорь Моргулов.Он отметил, что "такая динамика говорит сама за себя – координация усилий России и Китая на международной арене находится на очень высоком уровне".Министры иностранных дел Китая и России Ван И и Сергей Лавров провели встречу 15 ноября на полях саммита G20 в Индонезии, в ходе которой высоко оценили динамику развития российско-китайских отношений на фоне усиливающейся геополитической нестабильности, обсудили ряд актуальных тем двусторонней повестки дня, в том числе вопросы сотрудничества в практических областях, перспектив контактов на различных уровнях, а также уделили особое внимание ситуации на Украине.

https://ria.ru/20221117/posol-1832106241.html

россия

китай

москва

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игорь моргулов, ван и (политик), сергей лавров, россия, китай, москва, большая двадцатка