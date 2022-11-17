https://ria.ru/20221117/ukraina-1832345686.html
Евросоюз сообщил о "критической точке" в энергетике Украины
Евросоюз сообщил о "критической точке" в энергетике Украины - РИА Новости, 17.11.2022
Евросоюз сообщил о "критической точке" в энергетике Украины
Еврокомиссар по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными ситуациями Янез Ленарчич заявил о критическом ущербе, нанесенном украинским объектам... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T21:55
2022-11-17T21:55
2022-11-17T23:13
в мире
владимир зеленский
украина
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/14/1755463343_0:0:3234:1819_1920x0_80_0_0_867b5462063eaff4e1c9a24be503fb9a.jpg
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Еврокомиссар по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными ситуациями Янез Ленарчич заявил о критическом ущербе, нанесенном украинским объектам энергетики.По словам Ленарчича, Бельгия, Финляндия, Германия, Словакия, Люксембург и Швеция доставляют дополнительную помощь Киеву через механизм гражданской обороны Европейского союза.Российские Вооруженные силы начали наносить ракетные удары 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары нацелены на объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40 процентов энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.Президент России Владимир Путин подчеркивал, что взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками и оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно.
https://ria.ru/20221108/ukraina-1830043150.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/14/1755463343_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_15c7b1478663ba384d8a89d305a62dc3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, украина, евросоюз
В мире, Владимир Зеленский, Украина, Евросоюз
21:55 17.11.2022 (обновлено: 23:13 17.11.2022)
Евросоюз сообщил о "критической точке" в энергетике Украины
Еврокомиссар Ленарчич: ущерб украинской энергетике приближается к "критической точке"