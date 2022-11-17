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Евросоюз сообщил о "критической точке" в энергетике Украины - РИА Новости, 17.11.2022
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Евросоюз сообщил о "критической точке" в энергетике Украины
Евросоюз сообщил о "критической точке" в энергетике Украины - РИА Новости, 17.11.2022
Евросоюз сообщил о "критической точке" в энергетике Украины
Еврокомиссар по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными ситуациями Янез Ленарчич заявил о критическом ущербе, нанесенном украинским объектам... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T21:55
2022-11-17T23:13
в мире
владимир зеленский
украина
евросоюз
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Еврокомиссар по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными ситуациями Янез Ленарчич заявил о критическом ущербе, нанесенном украинским объектам энергетики.По словам Ленарчича, Бельгия, Финляндия, Германия, Словакия, Люксембург и Швеция доставляют дополнительную помощь Киеву через механизм гражданской обороны Европейского союза.Российские Вооруженные силы начали наносить ракетные удары 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары нацелены на объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40 процентов энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.Президент России Владимир Путин подчеркивал, что взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками и оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно.
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в мире, владимир зеленский, украина, евросоюз
В мире, Владимир Зеленский, Украина, Евросоюз
21:55 17.11.2022 (обновлено: 23:13 17.11.2022)
 
Евросоюз сообщил о "критической точке" в энергетике Украины

Еврокомиссар Ленарчич: ущерб украинской энергетике приближается к "критической точке"

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкНовояворовская ТЭЦ во Львовской области
Новояворовская ТЭЦ во Львовской области - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Новояворовская ТЭЦ во Львовской области. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Еврокомиссар по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными ситуациями Янез Ленарчич заявил о критическом ущербе, нанесенном украинским объектам энергетики.
"Разрушение энергетической инфраструктуры Украины достигает критической точки. Евросоюз работает без остановки, чтобы помочь с электроснабжением страны", — написал он в Twitter.
По словам Ленарчича, Бельгия, Финляндия, Германия, Словакия, Люксембург и Швеция доставляют дополнительную помощь Киеву через механизм гражданской обороны Европейского союза.
Российские Вооруженные силы начали наносить ракетные удары 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары нацелены на объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40 процентов энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
Президент России Владимир Путин подчеркивал, что взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками и оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно.
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