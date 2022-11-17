https://ria.ru/20221117/ukraina-1832345686.html

Евросоюз сообщил о "критической точке" в энергетике Украины

Евросоюз сообщил о "критической точке" в энергетике Украины - РИА Новости, 17.11.2022

Евросоюз сообщил о "критической точке" в энергетике Украины

Еврокомиссар по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными ситуациями Янез Ленарчич заявил о критическом ущербе, нанесенном украинским объектам... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T21:55

2022-11-17T21:55

2022-11-17T23:13

в мире

владимир зеленский

украина

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/14/1755463343_0:0:3234:1819_1920x0_80_0_0_867b5462063eaff4e1c9a24be503fb9a.jpg

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Еврокомиссар по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными ситуациями Янез Ленарчич заявил о критическом ущербе, нанесенном украинским объектам энергетики.По словам Ленарчича, Бельгия, Финляндия, Германия, Словакия, Люксембург и Швеция доставляют дополнительную помощь Киеву через механизм гражданской обороны Европейского союза.Российские Вооруженные силы начали наносить ракетные удары 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары нацелены на объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40 процентов энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.Президент России Владимир Путин подчеркивал, что взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками и оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно.

https://ria.ru/20221108/ukraina-1830043150.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, владимир зеленский, украина, евросоюз