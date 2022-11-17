Рейтинг@Mail.ru
В МИД считают, что время в конфликте играет против Украины - РИА Новости, 17.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221117/ukraina-1832231315.html
В МИД считают, что время в конфликте играет против Украины
В МИД считают, что время в конфликте играет против Украины - РИА Новости, 17.11.2022
В МИД считают, что время в конфликте играет против Украины
Украинские власти увлеклись военными авантюрами, но время играет против Киева, заявил замглавы департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев. РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T15:37
2022-11-17T15:52
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808299492_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7722b986365dfca3dc31aa367dddd507.jpg
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Украинские власти увлеклись военными авантюрами, но время играет против Киева, заявил замглавы департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.Раннее министр обороны Украины Алексей Резников в интервью Politico заявил, что считает Украину "полигоном" для испытания различных вооружений."Складывается впечатление, что в Киеве настолько увлеклись военными авантюрами, что по-прежнему не ведают, что творят. Вместе с тем, время играет против них", - сказал Нечаев в ходе брифинга.
https://ria.ru/20221116/donbass-1830873441.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808299492_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1f1e92e8b41afd4484df42b86e995d33.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Ситуация в ДНР и ЛНР
15:37 17.11.2022 (обновлено: 15:52 17.11.2022)
 
В МИД считают, что время в конфликте играет против Украины

Замглавы департамента МИД Нечаев считает, что время в конфликте играет против Киева

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Украинские власти увлеклись военными авантюрами, но время играет против Киева, заявил замглавы департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.
Раннее министр обороны Украины Алексей Резников в интервью Politico заявил, что считает Украину "полигоном" для испытания различных вооружений.
"Складывается впечатление, что в Киеве настолько увлеклись военными авантюрами, что по-прежнему не ведают, что творят. Вместе с тем, время играет против них", - сказал Нечаев в ходе брифинга.
Бойцы Народной милиции ДНР на улице в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
16 ноября, 08:00Специальная военная операция на Украине
"Мы это ждали". С чем столкнулись войска в Донбассе
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала