https://ria.ru/20221117/ukraina-1832231315.html

В МИД считают, что время в конфликте играет против Украины

В МИД считают, что время в конфликте играет против Украины - РИА Новости, 17.11.2022

В МИД считают, что время в конфликте играет против Украины

Украинские власти увлеклись военными авантюрами, но время играет против Киева, заявил замглавы департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев. РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T15:37

2022-11-17T15:37

2022-11-17T15:52

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Украинские власти увлеклись военными авантюрами, но время играет против Киева, заявил замглавы департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.Раннее министр обороны Украины Алексей Резников в интервью Politico заявил, что считает Украину "полигоном" для испытания различных вооружений."Складывается впечатление, что в Киеве настолько увлеклись военными авантюрами, что по-прежнему не ведают, что творят. Вместе с тем, время играет против них", - сказал Нечаев в ходе брифинга.

https://ria.ru/20221116/donbass-1830873441.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ситуация в днр и лнр