https://ria.ru/20221117/ukraina-1832231315.html
В МИД считают, что время в конфликте играет против Украины
В МИД считают, что время в конфликте играет против Украины - РИА Новости, 17.11.2022
В МИД считают, что время в конфликте играет против Украины
Украинские власти увлеклись военными авантюрами, но время играет против Киева, заявил замглавы департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев. РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T15:37
2022-11-17T15:37
2022-11-17T15:52
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808299492_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7722b986365dfca3dc31aa367dddd507.jpg
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Украинские власти увлеклись военными авантюрами, но время играет против Киева, заявил замглавы департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.Раннее министр обороны Украины Алексей Резников в интервью Politico заявил, что считает Украину "полигоном" для испытания различных вооружений."Складывается впечатление, что в Киеве настолько увлеклись военными авантюрами, что по-прежнему не ведают, что творят. Вместе с тем, время играет против них", - сказал Нечаев в ходе брифинга.
https://ria.ru/20221116/donbass-1830873441.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808299492_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1f1e92e8b41afd4484df42b86e995d33.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Ситуация в ДНР и ЛНР
15:37 17.11.2022 (обновлено: 15:52 17.11.2022)
В МИД считают, что время в конфликте играет против Украины
Замглавы департамента МИД Нечаев считает, что время в конфликте играет против Киева