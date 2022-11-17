https://ria.ru/20221117/ukraina-1832228596.html
В МИД считают, что Киев настроен на эскалацию вместо переговоров
В МИД считают, что Киев настроен на эскалацию вместо переговоров - РИА Новости, 17.11.2022
В МИД считают, что Киев настроен на эскалацию вместо переговоров
Киев настроен на эскалацию, а не на переговоры, заявил замглавы департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев. РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T15:32
2022-11-17T15:32
2022-11-17T15:53
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Киев настроен на эскалацию, а не на переговоры, заявил замглавы департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев."Сугубо воинственный настрой демонстрирует руководство Украины. Ни о каком прекращении боевых действий или перемирии нет ни слова. В Киеве настроены на эскалацию конфликта, агрессивность риторики властей только нарастает", - сказал Нечаев на брифинге.По его словам, Владимир Зеленский в ходе G20 озвучил список "фантазий" и "сознательно проигнорировал" тему переговоров, но "четко обозначил стремление Киева воевать до конца".Он также отметил, что появившиеся в Европе и США робкие сигналы о важности использования дипломатии для урегулирования кризиса на Украине сходят на нет, что подтвердило и пребывание в Киеве главы ЦРУ Уильяма Бернса.
https://ria.ru/20221116/peregovory-1831723841.html
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internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Ситуация в ДНР и ЛНР
15:32 17.11.2022 (обновлено: 15:53 17.11.2022)
В МИД считают, что Киев настроен на эскалацию вместо переговоров
Замглавы департамента МИД Нечаев: Украина настроена на эскалацию вместо переговоров