https://ria.ru/20221117/ukraina-1832228596.html

В МИД считают, что Киев настроен на эскалацию вместо переговоров

В МИД считают, что Киев настроен на эскалацию вместо переговоров - РИА Новости, 17.11.2022

В МИД считают, что Киев настроен на эскалацию вместо переговоров

Киев настроен на эскалацию, а не на переговоры, заявил замглавы департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев. РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T15:32

2022-11-17T15:32

2022-11-17T15:53

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Киев настроен на эскалацию, а не на переговоры, заявил замглавы департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев."Сугубо воинственный настрой демонстрирует руководство Украины. Ни о каком прекращении боевых действий или перемирии нет ни слова. В Киеве настроены на эскалацию конфликта, агрессивность риторики властей только нарастает", - сказал Нечаев на брифинге.По его словам, Владимир Зеленский в ходе G20 озвучил список "фантазий" и "сознательно проигнорировал" тему переговоров, но "четко обозначил стремление Киева воевать до конца".Он также отметил, что появившиеся в Европе и США робкие сигналы о важности использования дипломатии для урегулирования кризиса на Украине сходят на нет, что подтвердило и пребывание в Киеве главы ЦРУ Уильяма Бернса.

https://ria.ru/20221116/peregovory-1831723841.html

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Кирилл Волков

в мире, россия, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ситуация в днр и лнр