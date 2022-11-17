https://ria.ru/20221117/ukraina-1832215076.html

В Кремле заявили о "семи пятницах на неделе" у украинских переговорщиков

В Кремле заявили о "семи пятницах на неделе" у украинских переговорщиков - РИА Новости, 17.11.2022

В Кремле заявили о "семи пятницах на неделе" у украинских переговорщиков

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил журналистам, что у украинских визави "семь пятниц на неделе" - то они ведут переговоры, то отказываются РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T14:53

2022-11-17T14:53

2022-11-17T14:53

специальная военная операция на украине

украина

россия

политика

дмитрий песков

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил журналистам, что у украинских визави "семь пятниц на неделе" - то они ведут переговоры, то отказываются от них, то хотят публичные."Действительно, у украинских визави семь пятниц на неделе. То они ведут переговоры, то они отказываются от переговоров, потом они принимают фактически закон, который запрещает вести какие бы то ни было переговоры, потом они говорят, что хотят переговоры, но публичные", - сказал Песков, отвечая на вопрос, могут ли климатические условия повлиять на предрасположенность Украины к переговорам.Ранее Владимир Зеленский заявил о "сигналах" о готовности РФ к переговорам и предложил публичный формат.

https://ria.ru/20221117/peregovory-1832169227.html

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Кирилл Волков

украина, россия, политика, дмитрий песков, ситуация в днр и лнр