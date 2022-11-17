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В Кремле заявили о "семи пятницах на неделе" у украинских переговорщиков - РИА Новости, 17.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221117/ukraina-1832215076.html
В Кремле заявили о "семи пятницах на неделе" у украинских переговорщиков
В Кремле заявили о "семи пятницах на неделе" у украинских переговорщиков - РИА Новости, 17.11.2022
В Кремле заявили о "семи пятницах на неделе" у украинских переговорщиков
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил журналистам, что у украинских визави "семь пятниц на неделе" - то они ведут переговоры, то отказываются РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T14:53
2022-11-17T14:53
специальная военная операция на украине
украина
россия
политика
дмитрий песков
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил журналистам, что у украинских визави "семь пятниц на неделе" - то они ведут переговоры, то отказываются от них, то хотят публичные."Действительно, у украинских визави семь пятниц на неделе. То они ведут переговоры, то они отказываются от переговоров, потом они принимают фактически закон, который запрещает вести какие бы то ни было переговоры, потом они говорят, что хотят переговоры, но публичные", - сказал Песков, отвечая на вопрос, могут ли климатические условия повлиять на предрасположенность Украины к переговорам.Ранее Владимир Зеленский заявил о "сигналах" о готовности РФ к переговорам и предложил публичный формат.
https://ria.ru/20221117/peregovory-1832169227.html
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украина, россия, политика, дмитрий песков, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Политика, Дмитрий Песков, Ситуация в ДНР и ЛНР
14:53 17.11.2022
 
В Кремле заявили о "семи пятницах на неделе" у украинских переговорщиков

Песков заявил, что у украинских переговорщиков "семь пятниц на неделе"

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил журналистам, что у украинских визави "семь пятниц на неделе" - то они ведут переговоры, то отказываются от них, то хотят публичные.
"Действительно, у украинских визави семь пятниц на неделе. То они ведут переговоры, то они отказываются от переговоров, потом они принимают фактически закон, который запрещает вести какие бы то ни было переговоры, потом они говорят, что хотят переговоры, но публичные", - сказал Песков, отвечая на вопрос, могут ли климатические условия повлиять на предрасположенность Украины к переговорам.
Ранее Владимир Зеленский заявил о "сигналах" о готовности РФ к переговорам и предложил публичный формат.
Переговоры России и Украины в Гомельской области - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияПолитикаДмитрий ПесковСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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