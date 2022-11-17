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Киев не хочет переговоров, заявили в Кремле - РИА Новости, 17.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221117/ukraina-1832214276.html
Киев не хочет переговоров, заявили в Кремле
Киев не хочет переговоров, заявили в Кремле - РИА Новости, 17.11.2022
Киев не хочет переговоров, заявили в Кремле
Украинская сторона не хочет никаких переговоров, спецоперация продолжается и ее цели должны быть достигнуты, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T14:51
2022-11-17T15:35
специальная военная операция на украине
киев
в мире
дмитрий песков
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Украинская сторона не хочет никаких переговоров, спецоперация продолжается и ее цели должны быть достигнуты, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Трудно себе представить вообще публичные переговоры... Таких переговоров не бывает. А тем более публичные переговоры в такой степени. Но однозначно одно - украинская сторона не хочет никаких переговоров. Специальная военная операция продолжается и ее цели должны быть достигнуты", - сказал Песков журналистам в четверг.Ранее Владимир Зеленский заявил о "сигналах" о готовности РФ к переговорам и предложил публичный формат.
https://ria.ru/20221117/ukraina-1832206279.html
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киев, в мире, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Киев, В мире, Дмитрий Песков
14:51 17.11.2022 (обновлено: 15:35 17.11.2022)
 
Киев не хочет переговоров, заявили в Кремле

Песков: Киев показывает, что не хочет договариваться, предлагая публичные переговоры

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Украинская сторона не хочет никаких переговоров, спецоперация продолжается и ее цели должны быть достигнуты, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Трудно себе представить вообще публичные переговоры... Таких переговоров не бывает. А тем более публичные переговоры в такой степени. Но однозначно одно - украинская сторона не хочет никаких переговоров. Специальная военная операция продолжается и ее цели должны быть достигнуты", - сказал Песков журналистам в четверг.
Ранее Владимир Зеленский заявил о "сигналах" о готовности РФ к переговорам и предложил публичный формат.
Знак Въезд запрещен и флаг у здания Генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
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Специальная военная операция на УкраинеКиевВ миреДмитрий Песков
 
 
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