https://ria.ru/20221117/ukraina-1832214276.html

Киев не хочет переговоров, заявили в Кремле

Киев не хочет переговоров, заявили в Кремле - РИА Новости, 17.11.2022

Киев не хочет переговоров, заявили в Кремле

Украинская сторона не хочет никаких переговоров, спецоперация продолжается и ее цели должны быть достигнуты, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T14:51

2022-11-17T14:51

2022-11-17T15:35

специальная военная операция на украине

киев

в мире

дмитрий песков

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Украинская сторона не хочет никаких переговоров, спецоперация продолжается и ее цели должны быть достигнуты, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Трудно себе представить вообще публичные переговоры... Таких переговоров не бывает. А тем более публичные переговоры в такой степени. Но однозначно одно - украинская сторона не хочет никаких переговоров. Специальная военная операция продолжается и ее цели должны быть достигнуты", - сказал Песков журналистам в четверг.Ранее Владимир Зеленский заявил о "сигналах" о готовности РФ к переговорам и предложил публичный формат.

https://ria.ru/20221117/ukraina-1832206279.html

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

киев, в мире, дмитрий песков