https://ria.ru/20221117/ukraina-1832214276.html
Киев не хочет переговоров, заявили в Кремле
Киев не хочет переговоров, заявили в Кремле - РИА Новости, 17.11.2022
Киев не хочет переговоров, заявили в Кремле
Украинская сторона не хочет никаких переговоров, спецоперация продолжается и ее цели должны быть достигнуты, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T14:51
2022-11-17T14:51
2022-11-17T15:35
специальная военная операция на украине
киев
в мире
дмитрий песков
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Украинская сторона не хочет никаких переговоров, спецоперация продолжается и ее цели должны быть достигнуты, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Трудно себе представить вообще публичные переговоры... Таких переговоров не бывает. А тем более публичные переговоры в такой степени. Но однозначно одно - украинская сторона не хочет никаких переговоров. Специальная военная операция продолжается и ее цели должны быть достигнуты", - сказал Песков журналистам в четверг.Ранее Владимир Зеленский заявил о "сигналах" о готовности РФ к переговорам и предложил публичный формат.
https://ria.ru/20221117/ukraina-1832206279.html
киев
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, в мире, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Киев, В мире, Дмитрий Песков
14:51 17.11.2022 (обновлено: 15:35 17.11.2022)
Киев не хочет переговоров, заявили в Кремле
Песков: Киев показывает, что не хочет договариваться, предлагая публичные переговоры