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В НАТО заявили, что не ждут зимой масштабных операций от ВСУ - РИА Новости, 17.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221117/ukraina-1832212135.html
В НАТО заявили, что не ждут зимой масштабных операций от ВСУ
В НАТО заявили, что не ждут зимой масштабных операций от ВСУ - РИА Новости, 17.11.2022
В НАТО заявили, что не ждут зимой масштабных операций от ВСУ
В НАТО не ожидают, что наступающая зима позволит Украине проводить "масштабные операции" на земле, однако планирует, что весной ситуация станет "более... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T14:44
2022-11-17T14:44
специальная военная операция на украине
в мире
украина
нато
ситуация в днр и лнр
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БРЮССЕЛЬ, 17 ноя – РИА Новости. В НАТО не ожидают, что наступающая зима позволит Украине проводить "масштабные операции" на земле, однако планирует, что весной ситуация станет "более динамичной", заявил заместитель генсека организации Мирча Джоанэ, выступавший в четверг на форуме, посвященном сотрудничеству ЕС и НАТО."Мы наблюдаем стабилизацию… из-за сезона зимы… Мы ожидаем, что Украина продолжит возвращать свои территории, но мы не ожидаем больших успехов в ближайшие несколько месяцев, поскольку время года не позволяет проводить масштабные операции. Весной, возможно, мы увидим более динамичную ситуацию на земле", - сказал он.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, нато, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
14:44 17.11.2022
 
В НАТО заявили, что не ждут зимой масштабных операций от ВСУ

Замгенсека НАТО Джоанэ считает, что весной ситуация на Украине будет динамичнее, чем зимой

© AP Photo / Olivier MatthysСкульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 17 ноя – РИА Новости. В НАТО не ожидают, что наступающая зима позволит Украине проводить "масштабные операции" на земле, однако планирует, что весной ситуация станет "более динамичной", заявил заместитель генсека организации Мирча Джоанэ, выступавший в четверг на форуме, посвященном сотрудничеству ЕС и НАТО.
"Мы наблюдаем стабилизацию… из-за сезона зимы… Мы ожидаем, что Украина продолжит возвращать свои территории, но мы не ожидаем больших успехов в ближайшие несколько месяцев, поскольку время года не позволяет проводить масштабные операции. Весной, возможно, мы увидим более динамичную ситуацию на земле", - сказал он.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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