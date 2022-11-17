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В США раскрыли слабость Украины - РИА Новости, 17.11.2022
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В США раскрыли слабость Украины
В США раскрыли слабость Украины - РИА Новости, 17.11.2022
В США раскрыли слабость Украины
Крах украинской экономики может стать серьезной угрозой для будущего всей страны, пишет старший исследователь Колумбийского университета Раджан Менон в статье... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T14:33
2022-11-17T14:43
джо байден
украина
киев
сша
всемирный банк
в мире
владимир зеленский
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Крах украинской экономики может стать серьезной угрозой для будущего всей страны, пишет старший исследователь Колумбийского университета Раджан Менон в статье для The New York Times.Автор материала утверждает, что при таком положении дел Киеву придется в течение долгого времени зависеть от финансовой поддержки западных стран.Как пишет Менон, в этом году ВВП Украины, по прогнозам Всемирного банка, сократится на 35 процентов. По другим оценкам, снижение этого показателя может составить до 40 процентов.Хотя Национальный банк Украины ожидает возобновления экономического развития в 2023 году, даже для возвращения к доконфликтному уровню ВВП потребуется много лет быстрого роста, отметил исследователь.По мнению обозревателя, несмотря на то, что Запад по-прежнему оказывает финансовую поддержку Киеву, правительствам этих стран может оказаться сложнее, если не экономически, то политически, продолжать отправлять миллиарды долларов на Украину, в то время как их собственные граждане страдают от растущих цен и безработицы.На фоне российской военной операции США и их союзники продолжают отправлять оружие Украине. Американский президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет Киеву десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с западным вооружением становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20221117/korruptsiya-1832153817.html
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джо байден, украина, киев, сша, всемирный банк, в мире, владимир зеленский
Джо Байден, Украина, Киев, США, Всемирный банк, В мире, Владимир Зеленский
14:33 17.11.2022 (обновлено: 14:43 17.11.2022)
 
В США раскрыли слабость Украины

NYT: экономика Украины грозит будущему Киева

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкЗнак "Въезд запрещен" и флаг у здания генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону
Знак Въезд запрещен и флаг у здания генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Знак "Въезд запрещен" и флаг у здания генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Крах украинской экономики может стать серьезной угрозой для будущего всей страны, пишет старший исследователь Колумбийского университета Раджан Менон в статье для The New York Times.
Автор материала утверждает, что при таком положении дел Киеву придется в течение долгого времени зависеть от финансовой поддержки западных стран.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
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Зеленский заявил, что все коррупционеры уехали с Украины
Как пишет Менон, в этом году ВВП Украины, по прогнозам Всемирного банка, сократится на 35 процентов. По другим оценкам, снижение этого показателя может составить до 40 процентов.
Хотя Национальный банк Украины ожидает возобновления экономического развития в 2023 году, даже для возвращения к доконфликтному уровню ВВП потребуется много лет быстрого роста, отметил исследователь.

"Учитывая экономическое положение Украины, она отчаянно нуждается в постоянном притоке огромных сумм помощи, но этот "спасательный круг" может оказаться под угрозой из-за тревожных экономических тенденций на Западе", — говорится в материале.

По мнению обозревателя, несмотря на то, что Запад по-прежнему оказывает финансовую поддержку Киеву, правительствам этих стран может оказаться сложнее, если не экономически, то политически, продолжать отправлять миллиарды долларов на Украину, в то время как их собственные граждане страдают от растущих цен и безработицы.
На фоне российской военной операции США и их союзники продолжают отправлять оружие Украине. Американский президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет Киеву десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с западным вооружением становится законной целью для российской армии.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
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