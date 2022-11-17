https://ria.ru/20221117/ukraina-1832206279.html

В США раскрыли слабость Украины

В США раскрыли слабость Украины - РИА Новости, 17.11.2022

В США раскрыли слабость Украины

Крах украинской экономики может стать серьезной угрозой для будущего всей страны, пишет старший исследователь Колумбийского университета Раджан Менон в статье... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T14:33

2022-11-17T14:33

2022-11-17T14:43

джо байден

украина

киев

сша

всемирный банк

в мире

владимир зеленский

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Крах украинской экономики может стать серьезной угрозой для будущего всей страны, пишет старший исследователь Колумбийского университета Раджан Менон в статье для The New York Times.Автор материала утверждает, что при таком положении дел Киеву придется в течение долгого времени зависеть от финансовой поддержки западных стран.Как пишет Менон, в этом году ВВП Украины, по прогнозам Всемирного банка, сократится на 35 процентов. По другим оценкам, снижение этого показателя может составить до 40 процентов.Хотя Национальный банк Украины ожидает возобновления экономического развития в 2023 году, даже для возвращения к доконфликтному уровню ВВП потребуется много лет быстрого роста, отметил исследователь.По мнению обозревателя, несмотря на то, что Запад по-прежнему оказывает финансовую поддержку Киеву, правительствам этих стран может оказаться сложнее, если не экономически, то политически, продолжать отправлять миллиарды долларов на Украину, в то время как их собственные граждане страдают от растущих цен и безработицы.На фоне российской военной операции США и их союзники продолжают отправлять оружие Украине. Американский президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет Киеву десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с западным вооружением становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221117/korruptsiya-1832153817.html

https://ria.ru/20221117/ammiak-1832155115.html

украина

киев

сша

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джо байден, украина, киев, сша, всемирный банк, в мире, владимир зеленский