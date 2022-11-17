https://ria.ru/20221117/ukraina-1832192865.html

В СЖР прокомментировали блокировку издания "Страна" на Украине

В СЖР прокомментировали блокировку издания "Страна" на Украине - РИА Новости, 17.11.2022

В СЖР прокомментировали блокировку издания "Страна" на Украине

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, говоря о блокировке оппозиционного издания "Страна" на Украине, заявил РИА Новости, что свобода слова давно... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T13:49

2022-11-17T13:49

2022-11-17T13:49

в мире

владимир зеленский

алексей данилов

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союз журналистов россии

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, говоря о блокировке оппозиционного издания "Страна" на Украине, заявил РИА Новости, что свобода слова давно закончилась в этой стране и введена тотальная цензура, СЖР попробует связаться с сотрудниками.Ранее в СМИ появилось сообщение, что Владимир Зеленский поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексею Данилову принять меры для блокировки издания "Страна", которое в Киеве обвиняли в пророссийской позиции."(Свобода слова) давно уже закончилась и, по сути, абсолютно тотальная цензура введена в стране. По сути военная цензура, но там введено и военное положение. Все голоса, которые хоть как-то идут против мейнстрима, они давно уже не звучат, поэтому я, честно говоря, удивлен, что это издание еще работало, видимо, они про него забыли, а сейчас вспомнили", - сказал Соловьев.Он отметил, что если появится возможность, то СЖР предложит сотрудникам издания уехать в РФ."Страна.ua" - издание, работало с 2016 года на территории Украины, многие называли его пророссийским.

https://radiosputnik.ria.ru/20220902/klishas-1813933356.html

https://ria.ru/20221021/tsenzura-1825688171.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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