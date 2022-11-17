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В СЖР прокомментировали блокировку издания "Страна" на Украине - РИА Новости, 17.11.2022
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В СЖР прокомментировали блокировку издания "Страна" на Украине
В СЖР прокомментировали блокировку издания "Страна" на Украине - РИА Новости, 17.11.2022
В СЖР прокомментировали блокировку издания "Страна" на Украине
Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, говоря о блокировке оппозиционного издания "Страна" на Украине, заявил РИА Новости, что свобода слова давно... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T13:49
2022-11-17T13:49
в мире
владимир зеленский
алексей данилов
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россия
союз журналистов россии
совет национальной безопасности и обороны украины
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, говоря о блокировке оппозиционного издания "Страна" на Украине, заявил РИА Новости, что свобода слова давно закончилась в этой стране и введена тотальная цензура, СЖР попробует связаться с сотрудниками.Ранее в СМИ появилось сообщение, что Владимир Зеленский поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексею Данилову принять меры для блокировки издания "Страна", которое в Киеве обвиняли в пророссийской позиции."(Свобода слова) давно уже закончилась и, по сути, абсолютно тотальная цензура введена в стране. По сути военная цензура, но там введено и военное положение. Все голоса, которые хоть как-то идут против мейнстрима, они давно уже не звучат, поэтому я, честно говоря, удивлен, что это издание еще работало, видимо, они про него забыли, а сейчас вспомнили", - сказал Соловьев.Он отметил, что если появится возможность, то СЖР предложит сотрудникам издания уехать в РФ."Страна.ua" - издание, работало с 2016 года на территории Украины, многие называли его пророссийским.
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в мире, владимир зеленский, алексей данилов, украина, киев, россия, союз журналистов россии, совет национальной безопасности и обороны украины, страна.ua, соловьев владимир (журналист)
В мире, Владимир Зеленский, Алексей Данилов, Украина, Киев, Россия, Союз журналистов России, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Страна.ua, Соловьев Владимир (журналист)
13:49 17.11.2022
 
В СЖР прокомментировали блокировку издания "Страна" на Украине

Глава СЖР Соловьев о блокировке издания "Страна" на Украине: Киев ввел тотальную цензуру

© AP Photo / Andrew KravchenkoПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, говоря о блокировке оппозиционного издания "Страна" на Украине, заявил РИА Новости, что свобода слова давно закончилась в этой стране и введена тотальная цензура, СЖР попробует связаться с сотрудниками.
Ранее в СМИ появилось сообщение, что Владимир Зеленский поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексею Данилову принять меры для блокировки издания "Страна", которое в Киеве обвиняли в пророссийской позиции.
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2 сентября, 10:55Сказано в эфире
Сенатор Клишас высказался о цензуре на Украине
"(Свобода слова) давно уже закончилась и, по сути, абсолютно тотальная цензура введена в стране. По сути военная цензура, но там введено и военное положение. Все голоса, которые хоть как-то идут против мейнстрима, они давно уже не звучат, поэтому я, честно говоря, удивлен, что это издание еще работало, видимо, они про него забыли, а сейчас вспомнили", - сказал Соловьев.
Он отметил, что если появится возможность, то СЖР предложит сотрудникам издания уехать в РФ.
"Правда, вряд ли мы можем обеспечить их работой, но, по крайне мере, они могут избежать каких-то репрессий. Хотя сейчас ситуация такая, что выехать из страны там тоже непросто мужчинам призывного возраста. Мы попытаемся уточнить, что приходит", - заключил глава СЖР.
"Страна.ua" - издание, работало с 2016 года на территории Украины, многие называли его пророссийским.
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В миреВладимир ЗеленскийАлексей ДаниловУкраинаКиевРоссияСоюз журналистов РоссииСовет национальной безопасности и обороны УкраиныСтрана.uaСоловьев Владимир (журналист)
 
 
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