В СЖР прокомментировали блокировку издания "Страна" на Украине
Глава СЖР Соловьев о блокировке издания "Страна" на Украине: Киев ввел тотальную цензуру
© AP Photo / Andrew KravchenkoПлощадь Независимости в Киеве
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, говоря о блокировке оппозиционного издания "Страна" на Украине, заявил РИА Новости, что свобода слова давно закончилась в этой стране и введена тотальная цензура, СЖР попробует связаться с сотрудниками.
Ранее в СМИ появилось сообщение, что Владимир Зеленский поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексею Данилову принять меры для блокировки издания "Страна", которое в Киеве обвиняли в пророссийской позиции.
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"(Свобода слова) давно уже закончилась и, по сути, абсолютно тотальная цензура введена в стране. По сути военная цензура, но там введено и военное положение. Все голоса, которые хоть как-то идут против мейнстрима, они давно уже не звучат, поэтому я, честно говоря, удивлен, что это издание еще работало, видимо, они про него забыли, а сейчас вспомнили", - сказал Соловьев.
Он отметил, что если появится возможность, то СЖР предложит сотрудникам издания уехать в РФ.
"Правда, вряд ли мы можем обеспечить их работой, но, по крайне мере, они могут избежать каких-то репрессий. Хотя сейчас ситуация такая, что выехать из страны там тоже непросто мужчинам призывного возраста. Мы попытаемся уточнить, что приходит", - заключил глава СЖР.
"Страна.ua" - издание, работало с 2016 года на территории Украины, многие называли его пророссийским.