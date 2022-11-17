https://ria.ru/20221117/ukraina-1832192325.html
Украинские военные начали строить забор на границе с Белоруссией
Украинские военные начали строить забор на границе с Белоруссией - РИА Новости, 17.11.2022
Украинские военные начали строить забор на границе с Белоруссией
ВСУ начали строить забор на белорусско-украинской границе, заявили в Государственном пограничном комитете Белоруссии. РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T13:46
2022-11-17T13:46
2022-11-17T14:52
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МИНСК, 17 ноя — РИА Новости. ВСУ начали строить забор на белорусско-украинской границе, заявили в Государственном пограничном комитете Белоруссии.Высота заграждения составляет три-четыре метра. Украинские военные строят забор на расстоянии десяти-пятнадцати метров от границы, добавили в погранкомитете.Белорусские власти уже не раз заявляли о возможных провокациях на границе со стороны Киева.Накануне председатель ведомства Анатолий Лаппо рассказал, что украинские военные минируют приграничную с Белоруссией территорию. ВСУ также взорвали практически все мосты на Гомельском и Мозырском направлениях и начали уничтожать переправы на Волынском направлении.Лаппо подчеркнул, что обстановка на южных границах Белоруссии остается напряженной.Кроме того, вчера пограничники республики сбили украинский беспилотник в Кобринском районе. Дрон находился в ста метрах от границы и занимался "разведкой и съемкой технических средств охраны границы на территории Белоруссии".Президент республики Александр Лукашенко в начале октября сообщил, что Киев стянул к границе группировку до 15 тысяч военнослужащих. При этом он подчеркнул, что белорусские военные не принимают участия в российской спецоперации на Украине, а задачей Минска назвал недопущение ударов по своей территории, в частности, со стороны Польши, Литвы и Латвии.В середине ноября Минск усилил меры безопасности в 14 районах Белоруссии вблизи границы с Украиной. Туда направили дополнительные спецподразделения и наряды милиции особого назначения, которые обеспечат безопасность местных жителей.
https://ria.ru/20221116/belorussiya-1831958855.html
https://ria.ru/20220702/vsu-1799813713.html
https://ria.ru/20221104/lukashenko-1829214974.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832200234_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_fc42d5c3a7970fc1b88ae143e4492007.jpg
Железобетонный забор с колючей проволокой, построенный украинскими военными на границе с Белоруссией
Белорусские пограничники сообщили, что украинские военные начали строительство на границе железобетонного забора, поверх в два ряда установлена колючая проволока типа "Егоза"
2022-11-17T13:46
true
PT0M20S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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белоруссия, в мире, украина
Белоруссия, В мире, Украина
13:46 17.11.2022 (обновлено: 14:52 17.11.2022)
Украинские военные начали строить забор на границе с Белоруссией
ВСУ начали строить железобетонный забор с колючей проволокой на границе с Белоруссией
МИНСК, 17 ноя — РИА Новости.
ВСУ начали строить забор на белорусско-украинской границе, заявили в Государственном пограничном комитете
Белоруссии.
"Украинские военные начали строительство железобетонного забора, поверх которого в два ряда установлена колючая проволока типа "егоза", — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Высота заграждения составляет три-четыре метра. Украинские военные строят забор на расстоянии десяти-пятнадцати метров от границы, добавили в погранкомитете.
Белорусские власти уже не раз заявляли о возможных провокациях на границе со стороны Киева
.
Накануне председатель ведомства Анатолий Лаппо рассказал, что украинские военные минируют приграничную с Белоруссией территорию.
ВСУ также взорвали практически все мосты на Гомельском и Мозырском направлениях и начали уничтожать переправы на Волынском направлении.
Лаппо подчеркнул, что обстановка на южных границах Белоруссии остается напряженной.
Кроме того, вчера пограничники республики сбили украинский беспилотник в Кобринском районе. Дрон находился в ста метрах от границы и занимался "разведкой и съемкой технических средств охраны границы на территории Белоруссии".
Президент республики Александр Лукашенко
в начале октября сообщил, что Киев стянул к границе группировку до 15 тысяч военнослужащих. При этом он подчеркнул, что белорусские военные не принимают участия в российской спецоперации на Украине
, а задачей Минска
назвал недопущение ударов по своей территории, в частности, со стороны Польши
, Литвы
и Латвии
.
В середине ноября Минск усилил меры безопасности в 14 районах Белоруссии вблизи границы с Украиной. Туда направили дополнительные спецподразделения и наряды милиции особого назначения, которые обеспечат безопасность местных жителей.