https://ria.ru/20221117/ukraina-1832181441.html

В Киеве хотят заключить договор с G7 о взыскании репараций с России

В Киеве хотят заключить договор с G7 о взыскании репараций с России - РИА Новости, 17.11.2022

В Киеве хотят заключить договор с G7 о взыскании репараций с России

Министр юстиции Украины Ирина Мудрая сообщила, что в течение 2023 года Киев намерен подписать со странами G7 международный договор о взыскании репараций с РФ, а РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T13:08

2022-11-17T13:08

2022-11-17T13:08

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Министр юстиции Украины Ирина Мудрая сообщила, что в течение 2023 года Киев намерен подписать со странами G7 международный договор о взыскании репараций с РФ, а также создать реестр нанесенного ущерба.Генеральная ассамблея ООН большинством голосов в понедельник приняла проект резолюции о возмещении ущерба Киеву, понесенного "в результате международно-противоправных действий Российской Федерации на Украине или против нее". В Кремле заявили, что это юридически не обязывающий документ. Постпред России в ООН Василий Небензя заявил на заседании, что западные страны стремятся использовать заблокированные ими суверенные средства РФ для продолжения поставок и оплаты уже предоставленных Киеву вооружений и назвал такую возможность "неприкрытым грабежом"."В течение следующего года минюст должен подписать со странами G7 договор, в котором будет утвержден механизм взыскания российских репараций. В договоре будут прописаны критерии заявителей на компенсацию (в частности для граждан, бизнеса, муниципалитетов) и прозрачный механизм выплат. К договору присоединятся все страны G7, ведь именно в них сосредоточено самое большое количество замороженных российских активов. После заключения договора – его должны ратифицировать все страны участники", - приводит слова Мудрой украинское издание Forbes. Она отметила, что для этого придется вносить изменения в законодательство этих стран, пока такой шаг сделала Канада, законодательные инициативы есть в конгрессе США. По ее словам, отдельную директиву готовит Европейский союз, которая уже разработана и ожидает внесения в Европарламент. Министр также уточнила, что реестр, в котором будет зафиксирован нанесенный Украине ущерб, появится в мае 2023 года.

https://ria.ru/20221105/ukraina-1829327645.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, россия, g7, ситуация в днр и лнр