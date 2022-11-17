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В Киеве хотят заключить договор с G7 о взыскании репараций с России - РИА Новости, 17.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221117/ukraina-1832181441.html
В Киеве хотят заключить договор с G7 о взыскании репараций с России
В Киеве хотят заключить договор с G7 о взыскании репараций с России - РИА Новости, 17.11.2022
В Киеве хотят заключить договор с G7 о взыскании репараций с России
Министр юстиции Украины Ирина Мудрая сообщила, что в течение 2023 года Киев намерен подписать со странами G7 международный договор о взыскании репараций с РФ, а РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T13:08
2022-11-17T13:08
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
g7
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Министр юстиции Украины Ирина Мудрая сообщила, что в течение 2023 года Киев намерен подписать со странами G7 международный договор о взыскании репараций с РФ, а также создать реестр нанесенного ущерба.Генеральная ассамблея ООН большинством голосов в понедельник приняла проект резолюции о возмещении ущерба Киеву, понесенного "в результате международно-противоправных действий Российской Федерации на Украине или против нее". В Кремле заявили, что это юридически не обязывающий документ. Постпред России в ООН Василий Небензя заявил на заседании, что западные страны стремятся использовать заблокированные ими суверенные средства РФ для продолжения поставок и оплаты уже предоставленных Киеву вооружений и назвал такую возможность "неприкрытым грабежом"."В течение следующего года минюст должен подписать со странами G7 договор, в котором будет утвержден механизм взыскания российских репараций. В договоре будут прописаны критерии заявителей на компенсацию (в частности для граждан, бизнеса, муниципалитетов) и прозрачный механизм выплат. К договору присоединятся все страны G7, ведь именно в них сосредоточено самое большое количество замороженных российских активов. После заключения договора – его должны ратифицировать все страны участники", - приводит слова Мудрой украинское издание Forbes. Она отметила, что для этого придется вносить изменения в законодательство этих стран, пока такой шаг сделала Канада, законодательные инициативы есть в конгрессе США. По ее словам, отдельную директиву готовит Европейский союз, которая уже разработана и ожидает внесения в Европарламент. Министр также уточнила, что реестр, в котором будет зафиксирован нанесенный Украине ущерб, появится в мае 2023 года.
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в мире, украина, россия, g7, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, G7, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:08 17.11.2022
 
В Киеве хотят заключить договор с G7 о взыскании репараций с России

Минюст Украины хочет заключить в 2023 году договор с G7 о взыскании репараций с России

© AP Photo / Andrew KravchenkoПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Министр юстиции Украины Ирина Мудрая сообщила, что в течение 2023 года Киев намерен подписать со странами G7 международный договор о взыскании репараций с РФ, а также создать реестр нанесенного ущерба.
Генеральная ассамблея ООН большинством голосов в понедельник приняла проект резолюции о возмещении ущерба Киеву, понесенного "в результате международно-противоправных действий Российской Федерации на Украине или против нее". В Кремле заявили, что это юридически не обязывающий документ. Постпред России в ООН Василий Небензя заявил на заседании, что западные страны стремятся использовать заблокированные ими суверенные средства РФ для продолжения поставок и оплаты уже предоставленных Киеву вооружений и назвал такую возможность "неприкрытым грабежом".
"В течение следующего года минюст должен подписать со странами G7 договор, в котором будет утвержден механизм взыскания российских репараций. В договоре будут прописаны критерии заявителей на компенсацию (в частности для граждан, бизнеса, муниципалитетов) и прозрачный механизм выплат. К договору присоединятся все страны G7, ведь именно в них сосредоточено самое большое количество замороженных российских активов. После заключения договора – его должны ратифицировать все страны участники", - приводит слова Мудрой украинское издание Forbes. Она отметила, что для этого придется вносить изменения в законодательство этих стран, пока такой шаг сделала Канада, законодательные инициативы есть в конгрессе США. По ее словам, отдельную директиву готовит Европейский союз, которая уже разработана и ожидает внесения в Европарламент. Министр также уточнила, что реестр, в котором будет зафиксирован нанесенный Украине ущерб, появится в мае 2023 года.
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