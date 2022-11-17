В Киеве хотят заключить договор с G7 о взыскании репараций с России
Минюст Украины хочет заключить в 2023 году договор с G7 о взыскании репараций с России
© AP Photo / Andrew KravchenkoПлощадь Независимости в Киеве
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Министр юстиции Украины Ирина Мудрая сообщила, что в течение 2023 года Киев намерен подписать со странами G7 международный договор о взыскании репараций с РФ, а также создать реестр нанесенного ущерба.
Генеральная ассамблея ООН большинством голосов в понедельник приняла проект резолюции о возмещении ущерба Киеву, понесенного "в результате международно-противоправных действий Российской Федерации на Украине или против нее". В Кремле заявили, что это юридически не обязывающий документ. Постпред России в ООН Василий Небензя заявил на заседании, что западные страны стремятся использовать заблокированные ими суверенные средства РФ для продолжения поставок и оплаты уже предоставленных Киеву вооружений и назвал такую возможность "неприкрытым грабежом".
"В течение следующего года минюст должен подписать со странами G7 договор, в котором будет утвержден механизм взыскания российских репараций. В договоре будут прописаны критерии заявителей на компенсацию (в частности для граждан, бизнеса, муниципалитетов) и прозрачный механизм выплат. К договору присоединятся все страны G7, ведь именно в них сосредоточено самое большое количество замороженных российских активов. После заключения договора – его должны ратифицировать все страны участники", - приводит слова Мудрой украинское издание Forbes. Она отметила, что для этого придется вносить изменения в законодательство этих стран, пока такой шаг сделала Канада, законодательные инициативы есть в конгрессе США. По ее словам, отдельную директиву готовит Европейский союз, которая уже разработана и ожидает внесения в Европарламент. Министр также уточнила, что реестр, в котором будет зафиксирован нанесенный Украине ущерб, появится в мае 2023 года.