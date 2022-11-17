https://ria.ru/20221117/ukraina-1832142488.html

Шмыгаль заявил о взрывах на предприятиях и объектах газодобычи Украины

Шмыгаль заявил о взрывах на предприятиях и объектах газодобычи Украины - РИА Новости, 17.11.2022

Шмыгаль заявил о взрывах на предприятиях и объектах газодобычи Украины

Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что взрывы произошли на предприятиях и объектах газодобычи страны. РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T11:09

2022-11-17T11:09

2022-11-17T11:27

специальная военная операция на украине

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денис шмыгаль

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что взрывы произошли на предприятиях и объектах газодобычи страны."Пока над Киевом пролетают ракеты. Сейчас бомбят нашу газодобычу, бомбят наши предприятия в Днепре, "Южмаш", - приводит слова Шмыгаля украинское издание "Страна.ua".Ранее в четверг по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Местные власти сообщали о взрывах на объектах в Днепропетровской и Одесской областях.

https://ria.ru/20221117/stantsiya-1832115419.html

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Кирилл Волков

украина, в мире, денис шмыгаль, ситуация в днр и лнр