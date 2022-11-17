https://ria.ru/20221117/ukraina-1832142488.html
Шмыгаль заявил о взрывах на предприятиях и объектах газодобычи Украины
Шмыгаль заявил о взрывах на предприятиях и объектах газодобычи Украины - РИА Новости, 17.11.2022
Шмыгаль заявил о взрывах на предприятиях и объектах газодобычи Украины
Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что взрывы произошли на предприятиях и объектах газодобычи страны. РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T11:09
2022-11-17T11:09
2022-11-17T11:27
специальная военная операция на украине
украина
в мире
денис шмыгаль
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что взрывы произошли на предприятиях и объектах газодобычи страны."Пока над Киевом пролетают ракеты. Сейчас бомбят нашу газодобычу, бомбят наши предприятия в Днепре, "Южмаш", - приводит слова Шмыгаля украинское издание "Страна.ua".Ранее в четверг по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Местные власти сообщали о взрывах на объектах в Днепропетровской и Одесской областях.
https://ria.ru/20221117/stantsiya-1832115419.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире, денис шмыгаль, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Денис Шмыгаль, Ситуация в ДНР и ЛНР
11:09 17.11.2022 (обновлено: 11:27 17.11.2022)
Шмыгаль заявил о взрывах на предприятиях и объектах газодобычи Украины
Премьер Украины Шмыгаль заявил о взрывах на предприятиях и объектах газодобычи страны