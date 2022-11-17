https://ria.ru/20221117/ukraina-1832093841.html

Американцы предложили применить НАТО против Украины

Американцы предложили применить НАТО против Украины - РИА Новости, 17.11.2022

Американцы предложили применить НАТО против Украины

Зрители телеканала Fox News отреагировали на сюжет, посвященный заявлению президента США Джо Байдена о том, что Россия непричастна к инциденту с падением ракет... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T01:25

2022-11-17T01:25

2022-11-17T01:25

в мире

джо байден

анджей дуда

польша

россия

украина

нато

зрк с-300

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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Зрители телеканала Fox News отреагировали на сюжет, посвященный заявлению президента США Джо Байдена о том, что Россия непричастна к инциденту с падением ракет в Польше, а сами ракеты были выпущены украинской ПВО."Так Украина напала на члена НАТО?" – задался вопросом пользователь zahrans."Необходимо применить пятую статью (устава. – прим. ред.), НАТО необходимо встать плечом к плечу с Россией в борьбе с Украиной. Каждый дюйм территории НАТО будет защищен, даже если удар будет случайным... По крайней мере, так говорили, когда подозревали Россию", - сыронизировал hardcoretrout."Итак, когда они думали, что Россия ударила по Польше, это было "время войны". Когда выясняется, что это сделала Украина, это просто – упс", - указал Johnny Burger."Русская ракета? "Начинайте интервенцию НАТО". Украинская ракета? "Упс, просто ошибка, ребята, все в порядке"", - высказал аналогичное мнение Jim Steele."Украина не ошиблась, запустив ракету по Польше и пытаясь обвинить Россию для (провоцирования. – прим. ред.) ответа НАТО", - подчеркнул David Potts."Учитывая радары и системы противоракетной обороны, уже размещенные в Польше и в других странах, они определенно точно знают, откуда прилетели эти ракеты, и наблюдали за ними от старта до конечного пункта назначения! Не обманывайтесь", - добавил Daniel Fill.Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. МИД республики заявил, что упавшая в Польше ракета была российского производства. Однако эту информацию не подтвердили в США, а затем Джо Байден сообщил, что предварительная информация говорит против версии о прилете российских ракет.Впоследствии, выступая на заседании Совета национальной безопасности, президент Польши Анджей Дуда и премьер-министр республики Матеуш Моравецкий заявили, что в Варшаве склоняются к тому, что на ее территорию упала ракета С-300 советского производства, выпущенная силами ПВО Украины, а Россия не имеет к этому отношения.Как сообщило российское Министерство обороны, специалисты идентифицировали обломки на снимках с места взрыва в Польше как элементы украинской системы ПВО С-300. Высокоточные удары наносились только по целям на территории Украины и на удалении не ближе 35 километров от границы с Польшей, уточнили в ведомстве. МИД России призвал Польшу не ввязываться в грязные провокации, которые устраивает киевский режим, и не инициировать собственные, при этом Москва ждет от Варшавы прекращения всех антироссийских спекуляций из-за инцидента с падением ракет.

https://ria.ru/20221116/zelenskiy-1832062212.html

https://ria.ru/20221117/nebenzya-1832090233.html

польша

россия

украина

сша

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