https://ria.ru/20221117/ukaz-1832230164.html
Путин присвоил 23-му Таллинскому авиаполку звание гвардейского
Путин присвоил 23-му Таллинскому авиаполку звание гвардейского - РИА Новости, 17.11.2022
Путин присвоил 23-му Таллинскому авиаполку звание гвардейского
Базирующийся в Хабаровском крае 23-й истребительный Таллинский авиаполк удостоен почетного наименование гвардейского за массовый героизм и отвагу в боевых... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T15:34
2022-11-17T15:34
2022-11-17T15:34
безопасность
хабаровский край
россия
украина
су-35с
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808322038_0:375:2963:2042_1920x0_80_0_0_8cf07bd3098a278d1ddd07db8892e1af.jpg
МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Базирующийся в Хабаровском крае 23-й истребительный Таллинский авиаполк удостоен почетного наименование гвардейского за массовый героизм и отвагу в боевых действиях, следует из опубликованного в четверг на портале правовой информации указа президента России.Указ вступает в силу со дня подписания.Двадцать третий истребительный авиаполк базируется в Хабаровском крае на аэродроме Дземги. На вооружении полка стоят истребители Су-35С, активно применяемые в специальной военной операции на Украине. В частности, экипажи Су-35С многократно одерживали победы в воздушных боях с украинскими летчиками, а также эффективно применяли противорадиолокационные ракеты Х-31 для ударов по объектам украинской ПВО.Четвертого марта указом президента за "мужество и героизм, проявленные при выполнении боевого задания" штурман 23-го истребительного авиационного полка майор Виктор Дудин был удостоен звания Героя Российской Федерации. По данным Минобороны России на 1 марта этого года, Дудин имел на боевом счету три личных победы и одну в группе.
https://ria.ru/20221109/aviatsiya-1830226747.html
хабаровский край
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808322038_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_97b2cee3990fb39855531bd20355c65c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, хабаровский край, россия, украина, су-35с
Безопасность, Хабаровский край, Россия, Украина, Су-35С
Путин присвоил 23-му Таллинскому авиаполку звание гвардейского
Путин удостоил 23-й истребительный Таллинский авиаполк звания гвардейского
МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости.
Базирующийся в Хабаровском крае 23-й истребительный Таллинский авиаполк удостоен почетного наименование гвардейского за массовый героизм и отвагу в боевых действиях, следует из опубликованного в четверг на портале правовой информации указа
президента России.
"За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: присвоить 23-му истребительному авиационному Таллинскому полку почетное наименование "гвардейский", - сказано в документе.
Указ вступает в силу со дня подписания.
Двадцать третий истребительный авиаполк базируется в Хабаровском крае на аэродроме Дземги. На вооружении полка стоят истребители Су-35С, активно применяемые в специальной военной операции на Украине. В частности, экипажи Су-35С многократно одерживали победы в воздушных боях с украинскими летчиками, а также эффективно применяли противорадиолокационные ракеты Х-31 для ударов по объектам украинской ПВО.
Четвертого марта указом президента за "мужество и героизм, проявленные при выполнении боевого задания" штурман 23-го истребительного авиационного полка майор Виктор Дудин был удостоен звания Героя Российской Федерации. По данным Минобороны России на 1 марта этого года, Дудин имел на боевом счету три личных победы и одну в группе.