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Путин присвоил 23-му Таллинскому авиаполку звание гвардейского - РИА Новости, 17.11.2022
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Путин присвоил 23-му Таллинскому авиаполку звание гвардейского
Путин присвоил 23-му Таллинскому авиаполку звание гвардейского - РИА Новости, 17.11.2022
Путин присвоил 23-му Таллинскому авиаполку звание гвардейского
Базирующийся в Хабаровском крае 23-й истребительный Таллинский авиаполк удостоен почетного наименование гвардейского за массовый героизм и отвагу в боевых... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T15:34
2022-11-17T15:34
безопасность
хабаровский край
россия
украина
су-35с
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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Базирующийся в Хабаровском крае 23-й истребительный Таллинский авиаполк удостоен почетного наименование гвардейского за массовый героизм и отвагу в боевых действиях, следует из опубликованного в четверг на портале правовой информации указа президента России.Указ вступает в силу со дня подписания.Двадцать третий истребительный авиаполк базируется в Хабаровском крае на аэродроме Дземги. На вооружении полка стоят истребители Су-35С, активно применяемые в специальной военной операции на Украине. В частности, экипажи Су-35С многократно одерживали победы в воздушных боях с украинскими летчиками, а также эффективно применяли противорадиолокационные ракеты Х-31 для ударов по объектам украинской ПВО.Четвертого марта указом президента за "мужество и героизм, проявленные при выполнении боевого задания" штурман 23-го истребительного авиационного полка майор Виктор Дудин был удостоен звания Героя Российской Федерации. По данным Минобороны России на 1 марта этого года, Дудин имел на боевом счету три личных победы и одну в группе.
https://ria.ru/20221109/aviatsiya-1830226747.html
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безопасность, хабаровский край, россия, украина, су-35с
Безопасность, Хабаровский край, Россия, Украина, Су-35С
15:34 17.11.2022
 
Путин присвоил 23-му Таллинскому авиаполку звание гвардейского

Путин удостоил 23-й истребительный Таллинский авиаполк звания гвардейского

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Базирующийся в Хабаровском крае 23-й истребительный Таллинский авиаполк удостоен почетного наименование гвардейского за массовый героизм и отвагу в боевых действиях, следует из опубликованного в четверг на портале правовой информации указа президента России.
"За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: присвоить 23-му истребительному авиационному Таллинскому полку почетное наименование "гвардейский", - сказано в документе.
Указ вступает в силу со дня подписания.
Двадцать третий истребительный авиаполк базируется в Хабаровском крае на аэродроме Дземги. На вооружении полка стоят истребители Су-35С, активно применяемые в специальной военной операции на Украине. В частности, экипажи Су-35С многократно одерживали победы в воздушных боях с украинскими летчиками, а также эффективно применяли противорадиолокационные ракеты Х-31 для ударов по объектам украинской ПВО.
Четвертого марта указом президента за "мужество и героизм, проявленные при выполнении боевого задания" штурман 23-го истребительного авиационного полка майор Виктор Дудин был удостоен звания Героя Российской Федерации. По данным Минобороны России на 1 марта этого года, Дудин имел на боевом счету три личных победы и одну в группе.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
9 ноября, 14:16
Путин присвоил 277-му авиаполку звание гвардейского
 
БезопасностьХабаровский крайРоссияУкраинаСу-35С
 
 
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