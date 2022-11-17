https://ria.ru/20221117/ukaz-1832230164.html

Путин присвоил 23-му Таллинскому авиаполку звание гвардейского

Путин присвоил 23-му Таллинскому авиаполку звание гвардейского - РИА Новости, 17.11.2022

Путин присвоил 23-му Таллинскому авиаполку звание гвардейского

Базирующийся в Хабаровском крае 23-й истребительный Таллинский авиаполк удостоен почетного наименование гвардейского за массовый героизм и отвагу в боевых... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T15:34

2022-11-17T15:34

2022-11-17T15:34

безопасность

хабаровский край

россия

украина

су-35с

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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Базирующийся в Хабаровском крае 23-й истребительный Таллинский авиаполк удостоен почетного наименование гвардейского за массовый героизм и отвагу в боевых действиях, следует из опубликованного в четверг на портале правовой информации указа президента России.Указ вступает в силу со дня подписания.Двадцать третий истребительный авиаполк базируется в Хабаровском крае на аэродроме Дземги. На вооружении полка стоят истребители Су-35С, активно применяемые в специальной военной операции на Украине. В частности, экипажи Су-35С многократно одерживали победы в воздушных боях с украинскими летчиками, а также эффективно применяли противорадиолокационные ракеты Х-31 для ударов по объектам украинской ПВО.Четвертого марта указом президента за "мужество и героизм, проявленные при выполнении боевого задания" штурман 23-го истребительного авиационного полка майор Виктор Дудин был удостоен звания Героя Российской Федерации. По данным Минобороны России на 1 марта этого года, Дудин имел на боевом счету три личных победы и одну в группе.

https://ria.ru/20221109/aviatsiya-1830226747.html

хабаровский край

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безопасность, хабаровский край, россия, украина, су-35с