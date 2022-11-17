00:16 17.11.2022 (обновлено: 00:18 17.11.2022)
В Эстонии заявили об отсутствии угроз после инцидента с ракетами в Польше
Правительство Эстонии: прямой военной угрозы для страны в настоящий момент нет
Дом правительства Эстонии. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 17 ноя - РИА Новости. Правительство Эстонии созвало в среду экстренное заседание в связи с ракетным инцидентом в Польше для обсуждения ситуации с безопасностью, отметив, что прямой военной угрозы для страны в настоящий момент нет, сообщила пресс-служба кабинета министров.
Премьер-министр Кая Каллас сказала, что поскольку речь идет об изолированном инциденте и Польша пока не начала переговоры по активации 4-й статьи НАТО, прямой угрозы для Эстонии сейчас нет.
"В среду мы обсуждали с правительством, есть ли что-то, что мы должны сейчас предпринять. На наших границах сейчас нет прямой военной угрозы. Понятно, что эта война затрагивает всех в Европе, - она влияет на нас через инфляцию, через высокие цены на энергоносители, но гораздо больше она затрагивает соседние с Украиной страны", - приводит слова Каллас пресс-служба правительства.
В правительстве выразили уверенность, что Эстония должна оказывать Украине еще больше помощи. По мнению министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу, в первую очередь это должно выражаться в увеличении поставок оружия.
"Мы должны предоставить Украине щит, то есть западное оружие. Мы отправили его в недостаточном количестве, на складах западных стран еще много оружия, но мы установили политические ограничения на его использование. Это не оправдано", - подчеркнул Рейнсалу.
Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. МИД республики заявил, что упавшая в Польше ракета была российского производства. Однако эту информацию не подтвердили в США, а затем президент Штатов Джо Байден сообщил, что предварительная информация говорит против версии о прилете российских ракет. Польша отказалась от планов применить статью 4 договора НАТО о срочных консультациях, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий в эфире Польского телевидения.
По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. Опубликованные в Польше фотоснимки с места инцидента в Пшеводуве однозначно свидетельствуют, что там упали обломки ракеты украинской системы ПВО С-300, заявили в Минобороны.