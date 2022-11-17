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Роспотребнадзор предложил Уганде помощь в борьбе с лихорадкой Эбола - РИА Новости, 17.11.2022
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Роспотребнадзор предложил Уганде помощь в борьбе с лихорадкой Эбола
Роспотребнадзор предложил Уганде помощь в борьбе с лихорадкой Эбола - РИА Новости, 17.11.2022
Роспотребнадзор предложил Уганде помощь в борьбе с лихорадкой Эбола
Роспотребнадзор следит за ситуацией по лихорадке Эбола в Уганде для предотвращения завоза инфекции в Россию, предложена помощь по купированию вспышки, сообщила... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T13:07
2022-11-17T13:07
уганда
россия
судан
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
в мире
лихорадка эбола
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Роспотребнадзор следит за ситуацией по лихорадке Эбола в Уганде для предотвращения завоза инфекции в Россию, предложена помощь по купированию вспышки, сообщила пресс-служба ведомства.Вспышка Эболы была зафиксирована органами здравоохранения Уганды в сентябре 2022 года. По актуальным данным, в этой стране подтверждено 140 случаев заражения и 55 летальных исходов, уточнили в ведомстве."Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека продолжает мониторинг за эпидемической ситуацией по лихорадке Эбола для предотвращения завоза инфекции на территорию Российской Федерации",- говорится в сообщении.Роспотребнадзор во время консультаций с руководством минздрава Уганды предложил содействие для купирования вспышки и нормализации эпидситуации, подчеркнули в пресс-службе. В частности, была высказана готовность обеспечить поставки российской вакцины "ЭпиВакЭбола" и направить в Уганду специалистов из научных организаций Роспотребнадзора с опытом работы в очагах опасных инфекций, уточнили в ведомстве.Эбола — острое тяжёлое заболевание, которое в отсутствие лечения часто заканчивается летальным исходом. Вирус насчитывает шесть различных видов, три из которых (Бундибуджио, Судан и Заир) становились причинами крупных вспышек.
https://ria.ru/20221024/vatskina-1826407085.html
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уганда, россия, судан, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), в мире, лихорадка эбола
Уганда, Россия, Судан, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), В мире, лихорадка Эбола
13:07 17.11.2022
 
Роспотребнадзор предложил Уганде помощь в борьбе с лихорадкой Эбола

Роспотребнадзор предложил Уганде помощь в борьбе со вспышкой лихорадки Эбола

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкСотрудница лаборатории
Сотрудница лаборатории - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Сотрудница лаборатории. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Роспотребнадзор следит за ситуацией по лихорадке Эбола в Уганде для предотвращения завоза инфекции в Россию, предложена помощь по купированию вспышки, сообщила пресс-служба ведомства.
Вспышка Эболы была зафиксирована органами здравоохранения Уганды в сентябре 2022 года. По актуальным данным, в этой стране подтверждено 140 случаев заражения и 55 летальных исходов, уточнили в ведомстве.
"Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека продолжает мониторинг за эпидемической ситуацией по лихорадке Эбола для предотвращения завоза инфекции на территорию Российской Федерации",- говорится в сообщении.
Роспотребнадзор во время консультаций с руководством минздрава Уганды предложил содействие для купирования вспышки и нормализации эпидситуации, подчеркнули в пресс-службе. В частности, была высказана готовность обеспечить поставки российской вакцины "ЭпиВакЭбола" и направить в Уганду специалистов из научных организаций Роспотребнадзора с опытом работы в очагах опасных инфекций, уточнили в ведомстве.
Эбола — острое тяжёлое заболевание, которое в отсутствие лечения часто заканчивается летальным исходом. Вирус насчитывает шесть различных видов, три из которых (Бундибуджио, Судан и Заир) становились причинами крупных вспышек.
Сотрудник Национального исследовательского центра им. Гамалеи в лаборатории
24 октября, 23:32
Центру Гамалеи разрешили исследовать вакцину от Эболы и лихорадки Марбург
 
УгандаРоссияСуданФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)В мирелихорадка Эбола
 
 
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