https://ria.ru/20221117/uganda-1832181000.html

Роспотребнадзор предложил Уганде помощь в борьбе с лихорадкой Эбола

Роспотребнадзор предложил Уганде помощь в борьбе с лихорадкой Эбола - РИА Новости, 17.11.2022

Роспотребнадзор предложил Уганде помощь в борьбе с лихорадкой Эбола

Роспотребнадзор следит за ситуацией по лихорадке Эбола в Уганде для предотвращения завоза инфекции в Россию, предложена помощь по купированию вспышки, сообщила... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T13:07

2022-11-17T13:07

2022-11-17T13:07

уганда

россия

судан

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

в мире

лихорадка эбола

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Роспотребнадзор следит за ситуацией по лихорадке Эбола в Уганде для предотвращения завоза инфекции в Россию, предложена помощь по купированию вспышки, сообщила пресс-служба ведомства.Вспышка Эболы была зафиксирована органами здравоохранения Уганды в сентябре 2022 года. По актуальным данным, в этой стране подтверждено 140 случаев заражения и 55 летальных исходов, уточнили в ведомстве."Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека продолжает мониторинг за эпидемической ситуацией по лихорадке Эбола для предотвращения завоза инфекции на территорию Российской Федерации",- говорится в сообщении.Роспотребнадзор во время консультаций с руководством минздрава Уганды предложил содействие для купирования вспышки и нормализации эпидситуации, подчеркнули в пресс-службе. В частности, была высказана готовность обеспечить поставки российской вакцины "ЭпиВакЭбола" и направить в Уганду специалистов из научных организаций Роспотребнадзора с опытом работы в очагах опасных инфекций, уточнили в ведомстве.Эбола — острое тяжёлое заболевание, которое в отсутствие лечения часто заканчивается летальным исходом. Вирус насчитывает шесть различных видов, три из которых (Бундибуджио, Судан и Заир) становились причинами крупных вспышек.

https://ria.ru/20221024/vatskina-1826407085.html

уганда

россия

судан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

уганда, россия, судан, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), в мире, лихорадка эбола