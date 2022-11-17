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Экспорт удобрений из России сократился на 38 процентов из-за санкций - РИА Новости, 17.11.2022
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Экспорт удобрений из России сократился на 38 процентов из-за санкций
Экспорт удобрений из России сократился на 38 процентов из-за санкций - РИА Новости, 17.11.2022
Экспорт удобрений из России сократился на 38 процентов из-за санкций
Антироссийские санкции привели к тому, что с марта по сентябрь экспорт удобрений из РФ сократился на 38% по сравнению с прошлым годом, потребители недополучили... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T09:18
2022-11-17T10:21
экономика
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Антироссийские санкции привели к тому, что с марта по сентябрь экспорт удобрений из РФ сократился на 38% по сравнению с прошлым годом, потребители недополучили почти 8 миллионов тонн сырья, заявил в интервью РИА Новости замглавы российского МИД Сергей Вершинин.Он подчеркнул, что несмотря на то, что на словах США и ЕС заявили об изъятии российской сельхозпродукции, включая удобрения, из односторонних санкций, на деле производители и поставщики РФ продолжают сталкиваться с блокирующим эффектом перевыполнения рестрикций (overcompliance) и, по сути, запретительными условиями страхования, фрахта и проведения банковских платежей."В конкретном плане с марта по сентябрь этого года российские поставки удобрений на мировые рынки сократились на 38% по сравнению с прошлым годом, а страны-импортеры недополучили 8 миллионов тонн продукции, которой достаточно для производства 25 миллионов тонн продовольствия, чтобы накормить 105 миллионов человек", - сказал Вершинин.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
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экономика, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Экономика, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
09:18 17.11.2022 (обновлено: 10:21 17.11.2022)
 
Экспорт удобрений из России сократился на 38 процентов из-за санкций

Замглавы МИД Вершинин: Россия сократила экспорт удобрений на 38 процентов из-за санкций

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкУдобрения
Удобрения - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Антироссийские санкции привели к тому, что с марта по сентябрь экспорт удобрений из РФ сократился на 38% по сравнению с прошлым годом, потребители недополучили почти 8 миллионов тонн сырья, заявил в интервью РИА Новости замглавы российского МИД Сергей Вершинин.
Он подчеркнул, что несмотря на то, что на словах США и ЕС заявили об изъятии российской сельхозпродукции, включая удобрения, из односторонних санкций, на деле производители и поставщики РФ продолжают сталкиваться с блокирующим эффектом перевыполнения рестрикций (overcompliance) и, по сути, запретительными условиями страхования, фрахта и проведения банковских платежей.
"В конкретном плане с марта по сентябрь этого года российские поставки удобрений на мировые рынки сократились на 38% по сравнению с прошлым годом, а страны-импортеры недополучили 8 миллионов тонн продукции, которой достаточно для производства 25 миллионов тонн продовольствия, чтобы накормить 105 миллионов человек", - сказал Вершинин.
Читайте полный текст интервью >>
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