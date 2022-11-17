https://ria.ru/20221117/udobreniya-1832118305.html

Экспорт удобрений из России сократился на 38 процентов из-за санкций

Экспорт удобрений из России сократился на 38 процентов из-за санкций - РИА Новости, 17.11.2022

Экспорт удобрений из России сократился на 38 процентов из-за санкций

Антироссийские санкции привели к тому, что с марта по сентябрь экспорт удобрений из РФ сократился на 38% по сравнению с прошлым годом, потребители недополучили... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T09:18

2022-11-17T09:18

2022-11-17T10:21

экономика

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Антироссийские санкции привели к тому, что с марта по сентябрь экспорт удобрений из РФ сократился на 38% по сравнению с прошлым годом, потребители недополучили почти 8 миллионов тонн сырья, заявил в интервью РИА Новости замглавы российского МИД Сергей Вершинин.Он подчеркнул, что несмотря на то, что на словах США и ЕС заявили об изъятии российской сельхозпродукции, включая удобрения, из односторонних санкций, на деле производители и поставщики РФ продолжают сталкиваться с блокирующим эффектом перевыполнения рестрикций (overcompliance) и, по сути, запретительными условиями страхования, фрахта и проведения банковских платежей."В конкретном плане с марта по сентябрь этого года российские поставки удобрений на мировые рынки сократились на 38% по сравнению с прошлым годом, а страны-импортеры недополучили 8 миллионов тонн продукции, которой достаточно для производства 25 миллионов тонн продовольствия, чтобы накормить 105 миллионов человек", - сказал Вершинин.Читайте полный текст интервью >>

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)