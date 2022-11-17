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На Купянском направлении ВС России упреждающим ударом сорвали атаку ВСУ

На Купянском направлении ВС России упреждающим ударом сорвали атаку ВСУ - РИА Новости, 17.11.2022

На Купянском направлении ВС России упреждающим ударом сорвали атаку ВСУ

На Купянском направлении упреждающим ударом сорвана украинская атака, уничтожено до 20 военных, сообщили в четверг в Минобороны РФ РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T15:19

2022-11-17T15:19

2022-11-17T15:48

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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. На Купянском направлении упреждающим ударом сорвана украинская атака, уничтожено до 20 военных, сообщили в четверг в Минобороны РФ"На Купянском направлении в результате упреждающего огневого поражения района сосредоточения живой силы ВСУ предотвращена попытка противника атаковать позиции российских войск в направлении населенного пункта Новоселовское Луганской народной республики. Уничтожены до 20 украинских военнослужащих и два бронеавтомобиля", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20221117/spetsoperatsiya-1832220798.html

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в мире, россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, луганская народная республика