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На Купянском направлении ВС России упреждающим ударом сорвали атаку ВСУ - РИА Новости, 17.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221117/udar-1832223057.html
На Купянском направлении ВС России упреждающим ударом сорвали атаку ВСУ
На Купянском направлении ВС России упреждающим ударом сорвали атаку ВСУ - РИА Новости, 17.11.2022
На Купянском направлении ВС России упреждающим ударом сорвали атаку ВСУ
На Купянском направлении упреждающим ударом сорвана украинская атака, уничтожено до 20 военных, сообщили в четверг в Минобороны РФ РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T15:19
2022-11-17T15:48
специальная военная операция на украине
в мире
россия
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
луганская народная республика
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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. На Купянском направлении упреждающим ударом сорвана украинская атака, уничтожено до 20 военных, сообщили в четверг в Минобороны РФ"На Купянском направлении в результате упреждающего огневого поражения района сосредоточения живой силы ВСУ предотвращена попытка противника атаковать позиции российских войск в направлении населенного пункта Новоселовское Луганской народной республики. Уничтожены до 20 украинских военнослужащих и два бронеавтомобиля", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20221117/spetsoperatsiya-1832220798.html
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в мире, россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Луганская Народная Республика
15:19 17.11.2022 (обновлено: 15:48 17.11.2022)
 
На Купянском направлении ВС России упреждающим ударом сорвали атаку ВСУ

Минобороны: на Купянском направлении ВС России упреждающим ударом сорвали атаку ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащие минометного расчета ВС РФ участвуют в боевых действиях на специальной военной операции
Военнослужащие минометного расчета ВС РФ участвуют в боевых действиях на специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие минометного расчета ВС РФ участвуют в боевых действиях на специальной военной операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. На Купянском направлении упреждающим ударом сорвана украинская атака, уничтожено до 20 военных, сообщили в четверг в Минобороны РФ
"На Купянском направлении в результате упреждающего огневого поражения района сосредоточения живой силы ВСУ предотвращена попытка противника атаковать позиции российских войск в направлении населенного пункта Новоселовское Луганской народной республики. Уничтожены до 20 украинских военнослужащих и два бронеавтомобиля", - сказали в ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныЛуганская Народная Республика
 
 
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