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На Купянском направлении ВС России упреждающим ударом сорвали атаку ВСУ
На Купянском направлении ВС России упреждающим ударом сорвали атаку ВСУ - РИА Новости, 17.11.2022
На Купянском направлении ВС России упреждающим ударом сорвали атаку ВСУ
На Купянском направлении упреждающим ударом сорвана украинская атака, уничтожено до 20 военных, сообщили в четверг в Минобороны РФ РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T15:19
2022-11-17T15:19
2022-11-17T15:48
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. На Купянском направлении упреждающим ударом сорвана украинская атака, уничтожено до 20 военных, сообщили в четверг в Минобороны РФ"На Купянском направлении в результате упреждающего огневого поражения района сосредоточения живой силы ВСУ предотвращена попытка противника атаковать позиции российских войск в направлении населенного пункта Новоселовское Луганской народной республики. Уничтожены до 20 украинских военнослужащих и два бронеавтомобиля", - сказали в ведомстве.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Луганская Народная Республика
15:19 17.11.2022 (обновлено: 15:48 17.11.2022)
На Купянском направлении ВС России упреждающим ударом сорвали атаку ВСУ
Минобороны: на Купянском направлении ВС России упреждающим ударом сорвали атаку ВСУ