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Санкт-Петербург стал самым активным участником "Экспортного акселератора" - РИА Новости, 17.11.2022
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Санкт-Петербург стал самым активным участником "Экспортного акселератора"
Санкт-Петербург стал самым активным участником "Экспортного акселератора" - РИА Новости, 17.11.2022
Санкт-Петербург стал самым активным участником "Экспортного акселератора"
Санкт-Петербург стал самым активным участником программы "Экспортный акселератор", которую реализует Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ), сообщает... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T17:41
2022-11-17T17:41
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
экономика
санкт-петербург
россия
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Санкт-Петербург стал самым активным участником программы "Экспортный акселератор", которую реализует Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ), сообщает РЭЦ."Именно из этого региона в программе принимают участие больше всего компаний, планирующих выйти на внешние рынки", - рассказала в ходе семинара-совещания с компаниями-участниками проекта "Экспортный акселератор" в Санкт-Петербурге старший управляющий директор по развитию нефинансовых продуктов и зарубежной сети РЭЦ Ксения Тагирова."Санкт-Петербург в нашей акселерационной программе - это самый активный регион: из 75 компаний, которые приняли участие в работе акселератора с конца 2021 года, 23 компании были как раз из Санкт-Петербурга", - отметила она.По ее словам, уже 14 компаний активно работают в сфере внешнеэкономической деятельности."Мы готовы помочь предпринимателям, наша поддержка бесплатная, поэтому я призываю компании не бояться и обращаться за поддержкой в Российский экспортный центр", - заключила Тагирова.
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российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экономика, санкт-петербург, россия
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Экономика, Санкт-Петербург, Россия
17:41 17.11.2022
 

Санкт-Петербург стал самым активным участником "Экспортного акселератора"

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкДиректор департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга РФ Роман Чекушов на семинаре-совещании с участниками проекта "Экспортный акселератор" в Санкт-Петербурге
Директор департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга РФ Роман Чекушов на семинаре-совещании с участниками проекта Экспортный акселератор в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Директор департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга РФ Роман Чекушов на семинаре-совещании с участниками проекта "Экспортный акселератор" в Санкт-Петербурге
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Санкт-Петербург стал самым активным участником программы "Экспортный акселератор", которую реализует Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ), сообщает РЭЦ.

"Именно из этого региона в программе принимают участие больше всего компаний, планирующих выйти на внешние рынки", - рассказала в ходе семинара-совещания с компаниями-участниками проекта "Экспортный акселератор" в Санкт-Петербурге старший управляющий директор по развитию нефинансовых продуктов и зарубежной сети РЭЦ Ксения Тагирова.

"Санкт-Петербург в нашей акселерационной программе - это самый активный регион: из 75 компаний, которые приняли участие в работе акселератора с конца 2021 года, 23 компании были как раз из Санкт-Петербурга", - отметила она.

По ее словам, уже 14 компаний активно работают в сфере внешнеэкономической деятельности.

"Мы готовы помочь предпринимателям, наша поддержка бесплатная, поэтому я призываю компании не бояться и обращаться за поддержкой в Российский экспортный центр", - заключила Тагирова.
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
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Российский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)ЭкономикаСанкт-ПетербургРоссия
 
 
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