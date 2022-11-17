https://ria.ru/20221117/uchastnik-1832274659.html

Санкт-Петербург стал самым активным участником "Экспортного акселератора"

Санкт-Петербург стал самым активным участником "Экспортного акселератора" - РИА Новости, 17.11.2022

Санкт-Петербург стал самым активным участником "Экспортного акселератора"

Санкт-Петербург стал самым активным участником программы "Экспортный акселератор", которую реализует Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ), сообщает... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T17:41

2022-11-17T17:41

2022-11-17T17:41

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

экономика

санкт-петербург

россия

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Санкт-Петербург стал самым активным участником программы "Экспортный акселератор", которую реализует Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ), сообщает РЭЦ."Именно из этого региона в программе принимают участие больше всего компаний, планирующих выйти на внешние рынки", - рассказала в ходе семинара-совещания с компаниями-участниками проекта "Экспортный акселератор" в Санкт-Петербурге старший управляющий директор по развитию нефинансовых продуктов и зарубежной сети РЭЦ Ксения Тагирова."Санкт-Петербург в нашей акселерационной программе - это самый активный регион: из 75 компаний, которые приняли участие в работе акселератора с конца 2021 года, 23 компании были как раз из Санкт-Петербурга", - отметила она.По ее словам, уже 14 компаний активно работают в сфере внешнеэкономической деятельности."Мы готовы помочь предпринимателям, наша поддержка бесплатная, поэтому я призываю компании не бояться и обращаться за поддержкой в Российский экспортный центр", - заключила Тагирова.

https://ria.ru/20220815/rets-1809637489.html

санкт-петербург

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экономика, санкт-петербург, россия