Санкт-Петербург стал самым активным участником "Экспортного акселератора"
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкДиректор департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга РФ Роман Чекушов на семинаре-совещании с участниками проекта "Экспортный акселератор" в Санкт-Петербурге
Директор департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга РФ Роман Чекушов на семинаре-совещании с участниками проекта "Экспортный акселератор" в Санкт-Петербурге
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Санкт-Петербург стал самым активным участником программы "Экспортный акселератор", которую реализует Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ), сообщает РЭЦ.
"Именно из этого региона в программе принимают участие больше всего компаний, планирующих выйти на внешние рынки", - рассказала в ходе семинара-совещания с компаниями-участниками проекта "Экспортный акселератор" в Санкт-Петербурге старший управляющий директор по развитию нефинансовых продуктов и зарубежной сети РЭЦ Ксения Тагирова.
"Санкт-Петербург в нашей акселерационной программе - это самый активный регион: из 75 компаний, которые приняли участие в работе акселератора с конца 2021 года, 23 компании были как раз из Санкт-Петербурга", - отметила она.
По ее словам, уже 14 компаний активно работают в сфере внешнеэкономической деятельности.
"Мы готовы помочь предпринимателям, наша поддержка бесплатная, поэтому я призываю компании не бояться и обращаться за поддержкой в Российский экспортный центр", - заключила Тагирова.
"Именно из этого региона в программе принимают участие больше всего компаний, планирующих выйти на внешние рынки", - рассказала в ходе семинара-совещания с компаниями-участниками проекта "Экспортный акселератор" в Санкт-Петербурге старший управляющий директор по развитию нефинансовых продуктов и зарубежной сети РЭЦ Ксения Тагирова.
"Санкт-Петербург в нашей акселерационной программе - это самый активный регион: из 75 компаний, которые приняли участие в работе акселератора с конца 2021 года, 23 компании были как раз из Санкт-Петербурга", - отметила она.
По ее словам, уже 14 компаний активно работают в сфере внешнеэкономической деятельности.
"Мы готовы помочь предпринимателям, наша поддержка бесплатная, поэтому я призываю компании не бояться и обращаться за поддержкой в Российский экспортный центр", - заключила Тагирова.