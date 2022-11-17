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Реконструкция трамвайной сети Ростова-на-Дону начнется в 2023 году - РИА Новости, 17.11.2022
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https://ria.ru/20221117/tramvai-1832216277.html
Реконструкция трамвайной сети Ростова-на-Дону начнется в 2023 году
Реконструкция трамвайной сети Ростова-на-Дону начнется в 2023 году - РИА Новости, 17.11.2022
Реконструкция трамвайной сети Ростова-на-Дону начнется в 2023 году
Строительство новой ветки трамвая в западном жилом массиве Ростова-на-Дону в рамках концессионного соглашения о модернизации и создании инфраструктуры... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T14:59
2022-11-17T14:59
ростовская область
ростовская область
алексей логвиненко
ростов-на-дону
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 ноя – РИА Новости. Строительство новой ветки трамвая в западном жилом массиве Ростова-на-Дону в рамках концессионного соглашения о модернизации и создании инфраструктуры городского трамвая в городе начнется уже в следующем году, сообщил глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.В эти дни в Москве проходит XVI Международный форум "Транспорт России", в рамках которого Логвиненко, в частности, провел встречу с руководителями подразделений группы компаний ООО "Синара".В ближайшие дни ожидается подписание концессионного соглашения на строительство и эксплуатацию трамвайной инфраструктуры Ростова-на-Дону. Соглашение предполагает строительство и реконструкцию 103 километров трамвайных путей, закупку 61 и модернизацию 30 трамваев, а также строительство двух трамвайных депо."В настоящее время ведется разработка документации по планировке территории для строительства ветки трамвая в западном жилом массиве, в микрорайоне Левенцовском, и депо. Ориентировочный срок разработки планировочной документации и внесения изменений в Генеральный план города с учетом всех необходимых мероприятий – 27 декабря", - написал Логвиненко в Telegram.Также в рамках программы по модернизации городского электротранспорта к концу следующего года планируется закупка 20 новых электробусов. "Мы уже сейчас начали изучение и тестирование существующих предложений на рынке. Это позволит сформировать основные технические требования, а также понять особенности эксплуатации нового подвижного состава в условиях нашего города и выбрать наиболее оптимальные технические характеристики", - пояснил градоначальник.В ходе встречи с представителями группы компаний "Синара" также была представлена новая линейка троллейбусов и электробусов компании, которая планируется к производству в 2023 году, с увеличенным автономным ходом. Была достигнута договоренность, что весной будущего года их новинки выйдут на маршруты Ростова-на-Дону, где в течение двух месяцев будут работать в тестовом режиме."Наш город стремительно развивается, и потребность в обновлении и модернизации подвижного состава общественного транспорта является приоритетным вопросом, который необходимо решать оперативно. И этот форум является своеобразным драйвером развития транспортной сферы нашего города, когда в жизнь воплощаются самые амбициозные проекты и идеи", - отметил Логвиненко.
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ростовская область, алексей логвиненко, ростов-на-дону
Ростовская область , Ростовская область, Алексей Логвиненко, Ростов-на-Дону
14:59 17.11.2022
 

Реконструкция трамвайной сети Ростова-на-Дону начнется в 2023 году

© Сергей ПивоваровВид на Ворошиловский мост в Ростове-на-Дону
Вид на Ворошиловский мост в Ростове-на-Дону
© Сергей Пивоваров
Вид на Ворошиловский мост в Ростове-на-Дону. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 ноя – РИА Новости. Строительство новой ветки трамвая в западном жилом массиве Ростова-на-Дону в рамках концессионного соглашения о модернизации и создании инфраструктуры городского трамвая в городе начнется уже в следующем году, сообщил глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.
В эти дни в Москве проходит XVI Международный форум "Транспорт России", в рамках которого Логвиненко, в частности, провел встречу с руководителями подразделений группы компаний ООО "Синара".
В ближайшие дни ожидается подписание концессионного соглашения на строительство и эксплуатацию трамвайной инфраструктуры Ростова-на-Дону. Соглашение предполагает строительство и реконструкцию 103 километров трамвайных путей, закупку 61 и модернизацию 30 трамваев, а также строительство двух трамвайных депо.
"В настоящее время ведется разработка документации по планировке территории для строительства ветки трамвая в западном жилом массиве, в микрорайоне Левенцовском, и депо. Ориентировочный срок разработки планировочной документации и внесения изменений в Генеральный план города с учетом всех необходимых мероприятий – 27 декабря", - написал Логвиненко в Telegram.
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Также в рамках программы по модернизации городского электротранспорта к концу следующего года планируется закупка 20 новых электробусов. "Мы уже сейчас начали изучение и тестирование существующих предложений на рынке. Это позволит сформировать основные технические требования, а также понять особенности эксплуатации нового подвижного состава в условиях нашего города и выбрать наиболее оптимальные технические характеристики", - пояснил градоначальник.
В ходе встречи с представителями группы компаний "Синара" также была представлена новая линейка троллейбусов и электробусов компании, которая планируется к производству в 2023 году, с увеличенным автономным ходом. Была достигнута договоренность, что весной будущего года их новинки выйдут на маршруты Ростова-на-Дону, где в течение двух месяцев будут работать в тестовом режиме.
"Наш город стремительно развивается, и потребность в обновлении и модернизации подвижного состава общественного транспорта является приоритетным вопросом, который необходимо решать оперативно. И этот форум является своеобразным драйвером развития транспортной сферы нашего города, когда в жизнь воплощаются самые амбициозные проекты и идеи", - отметил Логвиненко.
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Ростовская областьРостовская областьАлексей ЛогвиненкоРостов-на-Дону
 
 
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