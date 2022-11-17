https://ria.ru/20221117/tramp-1832150413.html

Крупный спонсор республиканцев отказался поддержать Трампа на выборах

Крупный спонсор республиканцев отказался поддержать Трампа на выборах - РИА Новости, 17.11.2022

Крупный спонсор республиканцев отказался поддержать Трампа на выборах

Гендиректор американской инвестиционной компании Blackstone и крупный спонсор Республиканской партии США Стивен Шварцман заявил, что не станет поддерживать... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T11:32

2022-11-17T11:32

2022-11-17T11:40

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ВАШИНГТОН, 16 ноя - РИА Новости. Гендиректор американской инвестиционной компании Blackstone и крупный спонсор Республиканской партии США Стивен Шварцман заявил, что не станет поддерживать экс-президента США Дональда Трампа, объявившего о выдвижении кандидатом на пост главы государства в 2024 году.Во вторник Дональд Трамп официально объявил о выдвижении в качестве кандидата на президентских выборах в 2024 году."Америка добивается большего успеха, когда ее лидеры ориентируются на сегодняшний и завтрашний день, а не сегодняшний и вчерашний... Республиканской партии пора обратиться к лидерам нового поколения, и я намерен поддержать одного из них на президентских праймериз", - заявил Шварцман порталу Axios.Как сообщает портал, Шварцман был близок к Трампу, активно взаимодействуя с ним по вопросам торговли, и имел реальное влияние в Белом Доме в годы президентства Трампа. Согласно порталу, Шварцман стал вторым крупным спонсором республиканцев за две недели, выступившим против Трампа, - до него это сделал миллиардер, основатель хедж-фонда Citadel Кен Гриффин, заявивший о поддержке губернатора Флориды Рона ДеСантиса.Ранее дочь Трампа Иванка после объявления отца о выдвижении своей кандидатуры для участия в выборах на пост главы государства в 2024 году заявила, что не планирует заниматься политикой.

https://ria.ru/20221116/tramp-1832035780.html

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в мире, дональд трамп, дональд трамп-младший, анджей дуда, польша, варшава, сша, мид польши, нато