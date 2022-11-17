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Крупный спонсор республиканцев отказался поддержать Трампа на выборах - РИА Новости, 17.11.2022
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Крупный спонсор республиканцев отказался поддержать Трампа на выборах
Крупный спонсор республиканцев отказался поддержать Трампа на выборах - РИА Новости, 17.11.2022
Крупный спонсор республиканцев отказался поддержать Трампа на выборах
Гендиректор американской инвестиционной компании Blackstone и крупный спонсор Республиканской партии США Стивен Шварцман заявил, что не станет поддерживать... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T11:32
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ВАШИНГТОН, 16 ноя - РИА Новости. Гендиректор американской инвестиционной компании Blackstone и крупный спонсор Республиканской партии США Стивен Шварцман заявил, что не станет поддерживать экс-президента США Дональда Трампа, объявившего о выдвижении кандидатом на пост главы государства в 2024 году.Во вторник Дональд Трамп официально объявил о выдвижении в качестве кандидата на президентских выборах в 2024 году."Америка добивается большего успеха, когда ее лидеры ориентируются на сегодняшний и завтрашний день, а не сегодняшний и вчерашний... Республиканской партии пора обратиться к лидерам нового поколения, и я намерен поддержать одного из них на президентских праймериз", - заявил Шварцман порталу Axios.Как сообщает портал, Шварцман был близок к Трампу, активно взаимодействуя с ним по вопросам торговли, и имел реальное влияние в Белом Доме в годы президентства Трампа. Согласно порталу, Шварцман стал вторым крупным спонсором республиканцев за две недели, выступившим против Трампа, - до него это сделал миллиардер, основатель хедж-фонда Citadel Кен Гриффин, заявивший о поддержке губернатора Флориды Рона ДеСантиса.Ранее дочь Трампа Иванка после объявления отца о выдвижении своей кандидатуры для участия в выборах на пост главы государства в 2024 году заявила, что не планирует заниматься политикой.
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в мире, дональд трамп, дональд трамп-младший, анджей дуда, польша, варшава, сша, мид польши, нато
В мире, Дональд Трамп, Дональд Трамп-младший, Анджей Дуда, Польша, Варшава, США, МИД Польши, НАТО
11:32 17.11.2022 (обновлено: 11:40 17.11.2022)
 
Крупный спонсор республиканцев отказался поддержать Трампа на выборах

Крупный спонсор республиканцев Шварцман отказался поддержать Трампа на выборах

© AP Photo / Chris SewardБывший президент США Дональд Трамп во время митинга в Уилмингтоне, штат Северная Каролина
Бывший президент США Дональд Трамп во время митинга в Уилмингтоне, штат Северная Каролина - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© AP Photo / Chris Seward
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ВАШИНГТОН, 16 ноя - РИА Новости. Гендиректор американской инвестиционной компании Blackstone и крупный спонсор Республиканской партии США Стивен Шварцман заявил, что не станет поддерживать экс-президента США Дональда Трампа, объявившего о выдвижении кандидатом на пост главы государства в 2024 году.
Во вторник Дональд Трамп официально объявил о выдвижении в качестве кандидата на президентских выборах в 2024 году.
"Америка добивается большего успеха, когда ее лидеры ориентируются на сегодняшний и завтрашний день, а не сегодняшний и вчерашний... Республиканской партии пора обратиться к лидерам нового поколения, и я намерен поддержать одного из них на президентских праймериз", - заявил Шварцман порталу Axios.
Как сообщает портал, Шварцман был близок к Трампу, активно взаимодействуя с ним по вопросам торговли, и имел реальное влияние в Белом Доме в годы президентства Трампа. Согласно порталу, Шварцман стал вторым крупным спонсором республиканцев за две недели, выступившим против Трампа, - до него это сделал миллиардер, основатель хедж-фонда Citadel Кен Гриффин, заявивший о поддержке губернатора Флориды Рона ДеСантиса.
Ранее дочь Трампа Иванка после объявления отца о выдвижении своей кандидатуры для участия в выборах на пост главы государства в 2024 году заявила, что не планирует заниматься политикой.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
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