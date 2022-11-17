Морской тральщик "Петр Ильичев" вошел в состав Тихоокеанского флота
Морской тральщик проекта 12700 "Петр Ильичев" вошел в состав Тихоокеанского флота
Корабли Тихоокеанского флота во Владивостоке. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Морской тральщик проекта 12700 "Петр Ильичев" вошел в состав Тихоокеанского флота, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ.
"На Камчатке состоялась торжественная церемония поднятия Андреевского флага на современном морском тральщике проекта 12700 "Петр Ильичев". Приказом главнокомандующего Военно-Морским флотом адмирала Николая Евменова корабль включен в боевой состав Тихоокеанского флота", - говорится в сообщении.
В церемонии по случаю приема нового корабля в состав флота принял участие командующий войсками и силами на северо-востоке России вице-адмирал Александр Юлдашев, а также представители завода-изготовителя, глава Камчатского края Владимир Солодов, ветераны ВМФ и юнармейцы.
Юлдашев отметил, что это уже второй корабль проекта 12700, пополнивший силы ТОФ, дислоцированные на Камчатке, с ним возможности минно-тральных сил объединения существенно возрастут. Он также поздравил личный состав объединенного командования войсками и силами с приемом нового корабля, а также пожелал экипажу тральщика успехов в боевой учебе и службе.
Морской тральщик "Петр Ильичев" построен на Средне-Невском судостроительном заводе. Корабль проекта 12700 "Александрит" второй на Тихоокеанском флоте. На Камчатке проходит службу другой корабль данного проекта - "Яков Баляев".
Новый корабль предназначен для борьбы со всеми видами современных морских мин и имеет уникальный литой корпус, изготовленный из композитных материалов, оснащен современными гидроакустическими станциями.
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