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Морской тральщик "Петр Ильичев" вошел в состав Тихоокеанского флота - РИА Новости, 17.11.2022
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Новое оружие России
https://ria.ru/20221117/tralschik-1832102637.html
Морской тральщик "Петр Ильичев" вошел в состав Тихоокеанского флота
Морской тральщик "Петр Ильичев" вошел в состав Тихоокеанского флота - РИА Новости, 17.11.2022
Морской тральщик "Петр Ильичев" вошел в состав Тихоокеанского флота
Морской тральщик проекта 12700 "Петр Ильичев" вошел в состав Тихоокеанского флота, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T05:06
2022-11-17T05:06
новое оружие россии
безопасность
петр ильичев
владимир солодов
россия
камчатский край
тихоокеанский флот вмф россии
средне-невский судостроительный завод
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Морской тральщик проекта 12700 "Петр Ильичев" вошел в состав Тихоокеанского флота, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ.В церемонии по случаю приема нового корабля в состав флота принял участие командующий войсками и силами на северо-востоке России вице-адмирал Александр Юлдашев, а также представители завода-изготовителя, глава Камчатского края Владимир Солодов, ветераны ВМФ и юнармейцы.Юлдашев отметил, что это уже второй корабль проекта 12700, пополнивший силы ТОФ, дислоцированные на Камчатке, с ним возможности минно-тральных сил объединения существенно возрастут. Он также поздравил личный состав объединенного командования войсками и силами с приемом нового корабля, а также пожелал экипажу тральщика успехов в боевой учебе и службе.Морской тральщик "Петр Ильичев" построен на Средне-Невском судостроительном заводе. Корабль проекта 12700 "Александрит" второй на Тихоокеанском флоте. На Камчатке проходит службу другой корабль данного проекта - "Яков Баляев".Новый корабль предназначен для борьбы со всеми видами современных морских мин и имеет уникальный литой корпус, изготовленный из композитных материалов, оснащен современными гидроакустическими станциями.
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безопасность, петр ильичев, владимир солодов, россия, камчатский край, тихоокеанский флот вмф россии, средне-невский судостроительный завод
Новое оружие России, Безопасность, Петр Ильичев, Владимир Солодов, Россия, Камчатский край, Тихоокеанский флот ВМФ России, Средне-Невский судостроительный завод
05:06 17.11.2022
 
Морской тральщик "Петр Ильичев" вошел в состав Тихоокеанского флота

Морской тральщик проекта 12700 "Петр Ильичев" вошел в состав Тихоокеанского флота

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкКорабли Тихоокеанского флота во Владивостоке
Корабли Тихоокеанского флота во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Корабли Тихоокеанского флота во Владивостоке. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Морской тральщик проекта 12700 "Петр Ильичев" вошел в состав Тихоокеанского флота, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ.
"На Камчатке состоялась торжественная церемония поднятия Андреевского флага на современном морском тральщике проекта 12700 "Петр Ильичев". Приказом главнокомандующего Военно-Морским флотом адмирала Николая Евменова корабль включен в боевой состав Тихоокеанского флота", - говорится в сообщении.
В церемонии по случаю приема нового корабля в состав флота принял участие командующий войсками и силами на северо-востоке России вице-адмирал Александр Юлдашев, а также представители завода-изготовителя, глава Камчатского края Владимир Солодов, ветераны ВМФ и юнармейцы.
Юлдашев отметил, что это уже второй корабль проекта 12700, пополнивший силы ТОФ, дислоцированные на Камчатке, с ним возможности минно-тральных сил объединения существенно возрастут. Он также поздравил личный состав объединенного командования войсками и силами с приемом нового корабля, а также пожелал экипажу тральщика успехов в боевой учебе и службе.
Морской тральщик "Петр Ильичев" построен на Средне-Невском судостроительном заводе. Корабль проекта 12700 "Александрит" второй на Тихоокеанском флоте. На Камчатке проходит службу другой корабль данного проекта - "Яков Баляев".
Новый корабль предназначен для борьбы со всеми видами современных морских мин и имеет уникальный литой корпус, изготовленный из композитных материалов, оснащен современными гидроакустическими станциями.
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Новое оружие РоссииБезопасностьПетр ИльичевВладимир СолодовРоссияКамчатский крайТихоокеанский флот ВМФ РоссииСредне-Невский судостроительный завод
 
 
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