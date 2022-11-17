https://ria.ru/20221117/tralschik-1832102637.html

Морской тральщик "Петр Ильичев" вошел в состав Тихоокеанского флота

Морской тральщик "Петр Ильичев" вошел в состав Тихоокеанского флота - РИА Новости, 17.11.2022

Морской тральщик "Петр Ильичев" вошел в состав Тихоокеанского флота

Морской тральщик проекта 12700 "Петр Ильичев" вошел в состав Тихоокеанского флота, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T05:06

2022-11-17T05:06

2022-11-17T05:06

новое оружие россии

безопасность

петр ильичев

владимир солодов

россия

камчатский край

тихоокеанский флот вмф россии

средне-невский судостроительный завод

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Морской тральщик проекта 12700 "Петр Ильичев" вошел в состав Тихоокеанского флота, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ.В церемонии по случаю приема нового корабля в состав флота принял участие командующий войсками и силами на северо-востоке России вице-адмирал Александр Юлдашев, а также представители завода-изготовителя, глава Камчатского края Владимир Солодов, ветераны ВМФ и юнармейцы.Юлдашев отметил, что это уже второй корабль проекта 12700, пополнивший силы ТОФ, дислоцированные на Камчатке, с ним возможности минно-тральных сил объединения существенно возрастут. Он также поздравил личный состав объединенного командования войсками и силами с приемом нового корабля, а также пожелал экипажу тральщика успехов в боевой учебе и службе.Морской тральщик "Петр Ильичев" построен на Средне-Невском судостроительном заводе. Корабль проекта 12700 "Александрит" второй на Тихоокеанском флоте. На Камчатке проходит службу другой корабль данного проекта - "Яков Баляев".Новый корабль предназначен для борьбы со всеми видами современных морских мин и имеет уникальный литой корпус, изготовленный из композитных материалов, оснащен современными гидроакустическими станциями.

https://radiosputnik.ria.ru/20211221/podlodka-1764653470.html

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камчатский край

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безопасность, петр ильичев, владимир солодов, россия, камчатский край, тихоокеанский флот вмф россии, средне-невский судостроительный завод