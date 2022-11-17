https://ria.ru/20221117/torgovlya-1832241925.html

Россия и Азербайджан могут удвоить объемы взаимной торговли

Россия и Азербайджан могут удвоить объемы взаимной торговли - РИА Новости, 17.11.2022

Россия и Азербайджан могут удвоить объемы взаимной торговли

Россия и Азербайджан могут удвоить объемы взаимной торговли в ближайшие годы, заявил министр экономического развития Максим Решетников, выступая в четверг на... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T16:06

2022-11-17T16:06

2022-11-17T16:06

экономика

максим решетников

азербайджан

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Россия и Азербайджан могут удвоить объемы взаимной торговли в ближайшие годы, заявил министр экономического развития Максим Решетников, выступая в четверг на пленарном заседании Российско-Азербайджанского межрегионального форума.По итогам 2021 года взаимный товарооборот двух стран вырос на 16% и составил 3,4 миллиарда долларов."Очевиден потенциал для наращивания взаимной торговли. С учетом того, что идет переориентация экспорта-импорта, мы можем в ближайшие годы удвоить тот внешнеторговый оборот, который у нас сейчас есть", - сказал Решетников.Он отметил, что с Азербайджаном сотрудничает более 900 российских компаний из 70 регионов. На первую десятку наиболее активных российских регионов приходится 70% товарооборота, то есть у нас есть такое ядро лидеров. В целом, по словам министра, Россия занимает 3 место среди внешнеторговых партнеров Азербайджана.Решетников также указал на важность того, что идет диверсификация торговых связей между странами и ассортимент поставок меняется. Так, как рассказал глава Минэкономразвития, Азербайджан стал одним из ключевых поставщиков полипропилена в РФ и в том числе поставляет особо чистый пластик, который применяют при производстве товаров для пищевой и медицинской промышленности.

https://ria.ru/20221110/azerbaydzhan-1830582325.html

https://ria.ru/20221113/indiya-1831156991.html

азербайджан

россия

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экономика, максим решетников, азербайджан, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)