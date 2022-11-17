Рейтинг@Mail.ru
Россия и Азербайджан могут удвоить объемы взаимной торговли - РИА Новости, 17.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221117/torgovlya-1832241925.html
Россия и Азербайджан могут удвоить объемы взаимной торговли
Россия и Азербайджан могут удвоить объемы взаимной торговли - РИА Новости, 17.11.2022
Россия и Азербайджан могут удвоить объемы взаимной торговли
Россия и Азербайджан могут удвоить объемы взаимной торговли в ближайшие годы, заявил министр экономического развития Максим Решетников, выступая в четверг на... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T16:06
2022-11-17T16:06
экономика
максим решетников
азербайджан
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/95604/91/956049148_0:89:1701:1045_1920x0_80_0_0_439b186cf565a58715a56b134fa97ff3.jpg
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Россия и Азербайджан могут удвоить объемы взаимной торговли в ближайшие годы, заявил министр экономического развития Максим Решетников, выступая в четверг на пленарном заседании Российско-Азербайджанского межрегионального форума.По итогам 2021 года взаимный товарооборот двух стран вырос на 16% и составил 3,4 миллиарда долларов."Очевиден потенциал для наращивания взаимной торговли. С учетом того, что идет переориентация экспорта-импорта, мы можем в ближайшие годы удвоить тот внешнеторговый оборот, который у нас сейчас есть", - сказал Решетников.Он отметил, что с Азербайджаном сотрудничает более 900 российских компаний из 70 регионов. На первую десятку наиболее активных российских регионов приходится 70% товарооборота, то есть у нас есть такое ядро лидеров. В целом, по словам министра, Россия занимает 3 место среди внешнеторговых партнеров Азербайджана.Решетников также указал на важность того, что идет диверсификация торговых связей между странами и ассортимент поставок меняется. Так, как рассказал глава Минэкономразвития, Азербайджан стал одним из ключевых поставщиков полипропилена в РФ и в том числе поставляет особо чистый пластик, который применяют при производстве товаров для пищевой и медицинской промышленности.
https://ria.ru/20221110/azerbaydzhan-1830582325.html
https://ria.ru/20221113/indiya-1831156991.html
азербайджан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/95604/91/956049148_94:0:1605:1133_1920x0_80_0_0_eb51409f70ed5ce77daa6dda11909383.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, максим решетников, азербайджан, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Максим Решетников, Азербайджан, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
16:06 17.11.2022
 
Россия и Азербайджан могут удвоить объемы взаимной торговли

Решетников: Россия и Азербайджан могут удвоить объемы взаимной торговли в ближайшие годы

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоНациональные флаги России и Азербайджана
Национальные флаги России и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Национальные флаги России и Азербайджана. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Россия и Азербайджан могут удвоить объемы взаимной торговли в ближайшие годы, заявил министр экономического развития Максим Решетников, выступая в четверг на пленарном заседании Российско-Азербайджанского межрегионального форума.
По итогам 2021 года взаимный товарооборот двух стран вырос на 16% и составил 3,4 миллиарда долларов.
Азербайджанские военнослужащие на параде в Баку - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
10 ноября, 17:46
В Азербайджане рассказали о курсах НАТО в Баку для военнослужащих
"Очевиден потенциал для наращивания взаимной торговли. С учетом того, что идет переориентация экспорта-импорта, мы можем в ближайшие годы удвоить тот внешнеторговый оборот, который у нас сейчас есть", - сказал Решетников.
Он отметил, что с Азербайджаном сотрудничает более 900 российских компаний из 70 регионов. На первую десятку наиболее активных российских регионов приходится 70% товарооборота, то есть у нас есть такое ядро лидеров. В целом, по словам министра, Россия занимает 3 место среди внешнеторговых партнеров Азербайджана.
Решетников также указал на важность того, что идет диверсификация торговых связей между странами и ассортимент поставок меняется. Так, как рассказал глава Минэкономразвития, Азербайджан стал одним из ключевых поставщиков полипропилена в РФ и в том числе поставляет особо чистый пластик, который применяют при производстве товаров для пищевой и медицинской промышленности.
Контейнеровоз в порту города Мундра, Индия - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
13 ноября, 12:54
Индия намерена удвоить объем торговли с Россией, сообщили СМИ
 
ЭкономикаМаксим РешетниковАзербайджанРоссияМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала