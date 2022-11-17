Рейтинг@Mail.ru
В Павлограде уничтожили цеха украинского завода, производившего топливо - РИА Новости, 17.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221117/toplivo-1832222860.html
В Павлограде уничтожили цеха украинского завода, производившего топливо
В Павлограде уничтожили цеха украинского завода, производившего топливо - РИА Новости, 17.11.2022
В Павлограде уничтожили цеха украинского завода, производившего топливо
Ракетными ударами России в Павлограде поражены цеха украинского оборонного завода, выпускавшего топливо и ракетные двигатели, сообщили в четверг в Минобороны... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T15:18
2022-11-17T16:16
специальная военная операция на украине
россия
павлоград
войска воздушно-космической обороны
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832240485_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_95ff9a40676ac5f97d82a0c484d9037a.jpg
МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Ракетными ударами России в Павлограде поражены цеха украинского оборонного завода, выпускавшего топливо и ракетные двигатели, сообщили в четверг в Минобороны РФ."Высокоточными ракетными ударами ВКС России в городе Павлоград Днепропетровской области уничтожены цеха оборонного предприятия по производству топлива и ракетных двигателей для ВСУ", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20221117/ukraina-1832206279.html
россия
павлоград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Минобороны РФ об уничтожении цехов по производству топлива и ракетных двигателей для ВСУ
ВКС России уничтожили цеха оборонного предприятия по производству топлива и ракетных двигателей для ВСУ в Павлограде Днепропетровской области.
2022-11-17T15:18
true
PT4M25S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832240485_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f8b1e3b28d5aa08656528f4f56f16810.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, павлоград, войска воздушно-космической обороны, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Павлоград, Войска воздушно-космической обороны, В мире
15:18 17.11.2022 (обновлено: 16:16 17.11.2022)
 
В Павлограде уничтожили цеха украинского завода, производившего топливо

Минобороны: в Павлограде уничтожили цеха украинского предприятия по производству топлива

Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Ракетными ударами России в Павлограде поражены цеха украинского оборонного завода, выпускавшего топливо и ракетные двигатели, сообщили в четверг в Минобороны РФ.
"Высокоточными ракетными ударами ВКС России в городе Павлоград Днепропетровской области уничтожены цеха оборонного предприятия по производству топлива и ракетных двигателей для ВСУ", - сказали в ведомстве.
Знак Въезд запрещен и флаг у здания Генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
Вчера, 14:33
В США раскрыли слабость Украины
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияПавлоградВойска воздушно-космической обороныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала