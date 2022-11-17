https://ria.ru/20221117/toplivo-1832222860.html
В Павлограде уничтожили цеха украинского завода, производившего топливо
В Павлограде уничтожили цеха украинского завода, производившего топливо - РИА Новости, 17.11.2022
В Павлограде уничтожили цеха украинского завода, производившего топливо
Ракетными ударами России в Павлограде поражены цеха украинского оборонного завода, выпускавшего топливо и ракетные двигатели, сообщили в четверг в Минобороны... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T15:18
2022-11-17T15:18
2022-11-17T16:16
специальная военная операция на украине
россия
павлоград
войска воздушно-космической обороны
в мире
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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Ракетными ударами России в Павлограде поражены цеха украинского оборонного завода, выпускавшего топливо и ракетные двигатели, сообщили в четверг в Минобороны РФ."Высокоточными ракетными ударами ВКС России в городе Павлоград Днепропетровской области уничтожены цеха оборонного предприятия по производству топлива и ракетных двигателей для ВСУ", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20221117/ukraina-1832206279.html
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Минобороны РФ об уничтожении цехов по производству топлива и ракетных двигателей для ВСУ
ВКС России уничтожили цеха оборонного предприятия по производству топлива и ракетных двигателей для ВСУ в Павлограде Днепропетровской области.
2022-11-17T15:18
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PT4M25S
РИА Новости
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россия, павлоград, войска воздушно-космической обороны, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Павлоград, Войска воздушно-космической обороны, В мире
15:18 17.11.2022 (обновлено: 16:16 17.11.2022)
В Павлограде уничтожили цеха украинского завода, производившего топливо
Минобороны: в Павлограде уничтожили цеха украинского предприятия по производству топлива