https://ria.ru/20221117/toplivo-1832222860.html

В Павлограде уничтожили цеха украинского завода, производившего топливо

В Павлограде уничтожили цеха украинского завода, производившего топливо - РИА Новости, 17.11.2022

В Павлограде уничтожили цеха украинского завода, производившего топливо

Ракетными ударами России в Павлограде поражены цеха украинского оборонного завода, выпускавшего топливо и ракетные двигатели, сообщили в четверг в Минобороны... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T15:18

2022-11-17T15:18

2022-11-17T16:16

специальная военная операция на украине

россия

павлоград

войска воздушно-космической обороны

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832240485_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_95ff9a40676ac5f97d82a0c484d9037a.jpg

МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Ракетными ударами России в Павлограде поражены цеха украинского оборонного завода, выпускавшего топливо и ракетные двигатели, сообщили в четверг в Минобороны РФ."Высокоточными ракетными ударами ВКС России в городе Павлоград Днепропетровской области уничтожены цеха оборонного предприятия по производству топлива и ракетных двигателей для ВСУ", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20221117/ukraina-1832206279.html

россия

павлоград

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Минобороны РФ об уничтожении цехов по производству топлива и ракетных двигателей для ВСУ ВКС России уничтожили цеха оборонного предприятия по производству топлива и ракетных двигателей для ВСУ в Павлограде Днепропетровской области. 2022-11-17T15:18 true PT4M25S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, павлоград, войска воздушно-космической обороны, в мире