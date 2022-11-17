https://ria.ru/20221117/telo-1832156408.html
В Адыгее на свалке нашли тело младенца
В Адыгее на свалке нашли тело младенца - РИА Новости, 17.11.2022
В Адыгее на свалке нашли тело младенца
Следователи в Адыгее завели уголовное дело об убийстве после обнаружения на свалке тела новорожденной девочки, сообщили в СУСК России по республике. РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T11:50
2022-11-17T11:50
2022-11-17T11:50
происшествия
россия
адыгейск
республика адыгея
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОДАР, 17 ноя – РИА Новости. Следователи в Адыгее завели уголовное дело об убийстве после обнаружения на свалке тела новорожденной девочки, сообщили в СУСК России по республике.По данным следствия, вечером 12 ноября на полигоне для хранения бытовых отходов в Адыгейске работники обнаружили мертвого младенца. Предварительно установлено, что отходы, среди которых находилось тело, доставлены на полигон из поселка Энем."По факту обнаружения тела новорожденного ребенка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти малолетнему)", - говорится в сообщении. Расследование уголовного дела продолжается.
https://ria.ru/20211015/depressiya-1754594864.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, адыгейск, республика адыгея, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Адыгейск, Республика Адыгея, Следственный комитет России (СК РФ)
В Адыгее на свалке нашли тело младенца
В Адыгее возбудили уголовное дело после того, как на свалке нашли тело новорожденной