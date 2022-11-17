https://ria.ru/20221117/tarify-1832094484.html

Раскрыты последствия внепланового роста тарифов ЖКХ

Раскрыты последствия внепланового роста тарифов ЖКХ - РИА Новости, 17.11.2022

Раскрыты последствия внепланового роста тарифов ЖКХ

Тарифы ЖКХ увеличат с 1 декабря в среднем на девять процентов по стране. Аналитик института комплексных стратегических исследований (ИКСИ) Елена Киселева... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T02:17

2022-11-17T02:17

2022-11-17T02:17

жкх

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/10/1764029922_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e2b6401505937451489609cc905b9027.jpg

МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Тарифы ЖКХ увеличат с 1 декабря в среднем на девять процентов по стране. Аналитик института комплексных стратегических исследований (ИКСИ) Елена Киселева рассказала агентству "Прайм", как это отразится на жизни россиян.Эксперт напомнила, что декабрьское повышение станет вторым в 2022 году, при этом правительство после 1 июля обещало не увеличивать показатель весь следующий год.Рост тарифов необходим в связи с увеличением издержек организаций в сфере ЖКХ. В условиях повышения цен на более, чем 20 процентов, а также при ограниченных возможностях субсидирования управляющим компаниям необходимо обеспечивать жилые помещения и инфраструктуру, отметила Киселева.Она подчеркнула, что рост доли расходов на оплату ЖКУ в бюджете россиян приведет к новым ограничениям для потребительского спроса, уменьшив тем самым поддержку экономического роста страны.

https://realty.ria.ru/20221115/tarify-1831705370.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

жкх, общество