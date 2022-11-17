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Раскрыты последствия внепланового роста тарифов ЖКХ - РИА Новости, 17.11.2022
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Раскрыты последствия внепланового роста тарифов ЖКХ
Раскрыты последствия внепланового роста тарифов ЖКХ - РИА Новости, 17.11.2022
Раскрыты последствия внепланового роста тарифов ЖКХ
Тарифы ЖКХ увеличат с 1 декабря в среднем на девять процентов по стране. Аналитик института комплексных стратегических исследований (ИКСИ) Елена Киселева... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T02:17
2022-11-17T02:17
жкх
общество
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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Тарифы ЖКХ увеличат с 1 декабря в среднем на девять процентов по стране. Аналитик института комплексных стратегических исследований (ИКСИ) Елена Киселева рассказала агентству "Прайм", как это отразится на жизни россиян.Эксперт напомнила, что декабрьское повышение станет вторым в 2022 году, при этом правительство после 1 июля обещало не увеличивать показатель весь следующий год.Рост тарифов необходим в связи с увеличением издержек организаций в сфере ЖКХ. В условиях повышения цен на более, чем 20 процентов, а также при ограниченных возможностях субсидирования управляющим компаниям необходимо обеспечивать жилые помещения и инфраструктуру, отметила Киселева.Она подчеркнула, что рост доли расходов на оплату ЖКУ в бюджете россиян приведет к новым ограничениям для потребительского спроса, уменьшив тем самым поддержку экономического роста страны.
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жкх, общество
ЖКХ, Общество
02:17 17.11.2022
 
Раскрыты последствия внепланового роста тарифов ЖКХ

Аналитик Киселева предупредила о снижении потребительского спроса из-за роста тарифов ЖКХ

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкДенежные купюры и квитанции за оплату коммунальных услуг
Денежные купюры и квитанции за оплату коммунальных услуг - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Денежные купюры и квитанции за оплату коммунальных услуг. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Тарифы ЖКХ увеличат с 1 декабря в среднем на девять процентов по стране. Аналитик института комплексных стратегических исследований (ИКСИ) Елена Киселева рассказала агентству "Прайм", как это отразится на жизни россиян.
Эксперт напомнила, что декабрьское повышение станет вторым в 2022 году, при этом правительство после 1 июля обещало не увеличивать показатель весь следующий год.
Рост тарифов необходим в связи с увеличением издержек организаций в сфере ЖКХ. В условиях повышения цен на более, чем 20 процентов, а также при ограниченных возможностях субсидирования управляющим компаниям необходимо обеспечивать жилые помещения и инфраструктуру, отметила Киселева.
Она подчеркнула, что рост доли расходов на оплату ЖКУ в бюджете россиян приведет к новым ограничениям для потребительского спроса, уменьшив тем самым поддержку экономического роста страны.
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