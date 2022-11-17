https://ria.ru/20221117/sud-1832260436.html

Гаагский суд не выяснил, кто дал команду о запуске ракеты по рейсу MH17

Гаагский суд не выяснил, кто дал команду о запуске ракеты по рейсу MH17 - РИА Новости, 17.11.2022

Гаагский суд не выяснил, кто дал команду о запуске ракеты по рейсу MH17

Окружной суд Гааги заявил, что действия экипажа ЗРК "Бук", который сбил малайзийский Boeing в июле 2014 года на востоке Украине, установить невозможно, также... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T17:02

2022-11-17T17:02

2022-11-17T17:30

в мире

mh17. расследование

николай винниченко

сергей лавров

нидерланды

украина

россия

генеральная прокуратура рф

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СХИПХОЛ (Нидерланды), 17 ноя - РИА Новости. Окружной суд Гааги заявил, что действия экипажа ЗРК "Бук", который сбил малайзийский Boeing в июле 2014 года на востоке Украине, установить невозможно, также непонятно, кто дал команду о запуске ракеты по рейсу MH17."На основании материалов дела нельзя установить, как экипаж ЗРК "Бук" действовал при запуске ракеты по рейсу MH17, также непонятно, кто дал конкретные указания по запуску ракеты и почему это произошло. Тем не менее, без этих конкретных знаний можно сказать определенные вещи в отношении использования ЗРК "Бук", - заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс.В четверг в судебном комплексе Схипхол идет заседание Окружного суда Гааги, в ходе которого будет зачитан вердикт по делу о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) в 2014 году на востоке Украины.Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.Украина отказалась предоставить данные со своих радаров, а США не стали передавать следствию спутниковые снимки, где, как они утверждают, виден момент запуска ракеты.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали.При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры. Расследование проводила совместная следственная группа (ССГ) под руководством Генпрокуратуры Нидерландов без участия России. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска, с подконтрольной ополченцам территории.Линия гособвинения строится на показаниях исключительно анонимных свидетелей. Защита обвиняемого по делу россиянина Пулатова заявляла, что это мешает оценить достоверность их показаний, однако прокуратура Нидерландов настаивает на том, что анонимность необходима в целях безопасности.МИД РФ заявлял, что обвинения в причастности России к крушению Boeing голословны и вызывают сожаление, а расследование предвзятое и однобокое. По словам главы ведомства Сергея Лаврова, оно переполнено двойными стандартами.

https://ria.ru/20221117/mh17-1832261259.html

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нидерланды

украина

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, mh17. расследование, николай винниченко, сергей лавров, нидерланды, украина, россия, генеральная прокуратура рф, вооруженные силы рф, бук (зенитный ракетный комплекс), крушение малайзийского boeing под донецком