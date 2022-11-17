https://ria.ru/20221117/sud-1832240844.html

Глава Верховного суда напомнил о важности гласности в судебном процессе

Глава Верховного суда напомнил о важности гласности в судебном процессе - РИА Новости, 17.11.2022

Глава Верховного суда напомнил о важности гласности в судебном процессе

Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев напомнил о важности открытости в правосудии - журналисты могут присутствовать на заседаниях и вести... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T16:04

2022-11-17T16:04

2022-11-17T16:04

вячеслав лебедев

россия

верховный суд рф

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев напомнил о важности открытости в правосудии - журналисты могут присутствовать на заседаниях и вести аудиозапись."Важным условием объективного общественного мнения о работе судов выступает ее широкое освещение в СМИ, и в РФ журналисты, присутствующие в судебном заседании, вправе осуществлять письменную и аудиофиксацию судебного разбирательства, в том числе в режиме реального времени размещать новостные записи в социальных сетях, а также с разрешения суда осуществлять фото- и видеосъемку, онлайн-трансляцию", - заявил Лебедев на 18-й Конференции председателей Верховных судов стран Азиатско-Тихоокеанского региона.Он напомнил, что проведение закрытого судебного заседания допускается только по определенным основаниям, и судам не следует трактовать их расширительно.По утверждению Лебедева, во всех российских судах есть пресс-секретари, которые обеспечивают постоянный мониторинг медиа-пространства и доступ журналистов к актуальной судебной информации."Соблюдение баланса между принципами гласности судебного разбирательства и независимости судей обеспечивается положениями Кодекса судейской этики", - добавил председатель ВС РФ, выступая по видеосвязи.

https://ria.ru/20221115/sud-1831641937.html

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вячеслав лебедев, россия, верховный суд рф