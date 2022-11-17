https://ria.ru/20221117/studenty-1832191416.html
"Синергия" обучит 150 студентов из Мариуполя госслужбе
"Синергия" обучит 150 студентов из Мариуполя госслужбе - РИА Новости, 17.11.2022
"Синергия" обучит 150 студентов из Мариуполя госслужбе
Более 100 студентов из Мариуполя обучат госслужбе по программе "Синергии", это первая российская образовательная программа для студентов новых регионов,... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T13:44
2022-11-17T13:44
2022-11-17T13:44
синергия
мариуполь
донецкая народная республика
луганская народная республика
общество
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Более 100 студентов из Мариуполя обучат госслужбе по программе "Синергии", это первая российская образовательная программа для студентов новых регионов, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.Отмечается, что в течение двух лет учащиеся первого и второго курсов магистратуры будут удаленно знакомиться с учебными материалами, выполнять задания и держать связь с курирующими программу преподавателями, обучение будет проходить на современной платформе для онлайн-обучения — так называемой системе управления обучением (LMS, или Learning Management System), система помогает контролировать посещаемость и успеваемость, тестирует и экзаменует."Эта система управления обучением — наша собственная разработка, софт корпорации "Синергия". Одна из лучших образовательных платформ в стране на сегодня. Студенты из Мариупольского госуниверситета уже начали знакомиться с материалами одной из учебных программ и поэтапно пройдут четыре курса: изучат правовую базу, информационно-коммуникационные технологии, теорию и механизмы современного госуправления", — добавил декан факультета государственного и муниципального управления университета "Синергия" Сергей Комаров, его слова приводит пресс-служба.В "Синергии" напомнили, что в ДНР и ЛНР уже работают представительства вуза. Планируется, что в следующем году они получат статус филиалов, чтобы студенты могли учиться не только в онлайн-формате, но и очно. Сейчас в университете дистанционно получают образование более 200 выпускников школ и колледжей новых территорий России.
https://ria.ru/20221025/obuchenie-1826697113.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
синергия, мариуполь, донецкая народная республика, луганская народная республика, общество
Синергия, Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Общество
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Более 100 студентов из Мариуполя обучат госслужбе по программе "Синергии", это первая российская образовательная программа для студентов новых регионов, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
"Сто пятьдесят студентов Мариупольского государственного университета бесплатно подключили к электронной системе обучения университета "Синергия" по программе "Государственное и муниципальное управление". Это первая российская образовательная программа, предоставленная студентам новых территорий", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в течение двух лет учащиеся первого и второго курсов магистратуры будут удаленно знакомиться с учебными материалами, выполнять задания и держать связь с курирующими программу преподавателями, обучение будет проходить на современной платформе для онлайн-обучения — так называемой системе управления обучением (LMS, или Learning Management System), система помогает контролировать посещаемость и успеваемость, тестирует и экзаменует.
"Коллеги из Университета "Синергия" с готовностью откликнулись на нашу просьбу, и мы благодарны им за эту программу, очень нужную нам сейчас, в переходный период. Она поможет нашим студентам получить необходимые знания и выйти из стен университета подготовленными к работе в различных ведомствах, министерствах, муниципальных органах ДНР
в российской системе", — сказала и.о. ректора Мариупольского государственного университета Лариса Сиволап, ее слова приводятся в сообщении.
"Эта система управления обучением — наша собственная разработка, софт корпорации "Синергия". Одна из лучших образовательных платформ в стране на сегодня. Студенты из Мариупольского госуниверситета уже начали знакомиться с материалами одной из учебных программ и поэтапно пройдут четыре курса: изучат правовую базу, информационно-коммуникационные технологии, теорию и механизмы современного госуправления", — добавил декан факультета государственного и муниципального управления университета "Синергия" Сергей Комаров, его слова приводит пресс-служба.
В "Синергии" напомнили, что в ДНР и ЛНР
уже работают представительства вуза. Планируется, что в следующем году они получат статус филиалов, чтобы студенты могли учиться не только в онлайн-формате, но и очно. Сейчас в университете дистанционно получают образование более 200 выпускников школ и колледжей новых территорий России
.