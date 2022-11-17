https://ria.ru/20221117/studenty-1832191416.html

"Синергия" обучит 150 студентов из Мариуполя госслужбе

"Синергия" обучит 150 студентов из Мариуполя госслужбе - РИА Новости, 17.11.2022

"Синергия" обучит 150 студентов из Мариуполя госслужбе

Более 100 студентов из Мариуполя обучат госслужбе по программе "Синергии", это первая российская образовательная программа для студентов новых регионов,... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T13:44

2022-11-17T13:44

2022-11-17T13:44

синергия

мариуполь

донецкая народная республика

луганская народная республика

общество

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Более 100 студентов из Мариуполя обучат госслужбе по программе "Синергии", это первая российская образовательная программа для студентов новых регионов, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.Отмечается, что в течение двух лет учащиеся первого и второго курсов магистратуры будут удаленно знакомиться с учебными материалами, выполнять задания и держать связь с курирующими программу преподавателями, обучение будет проходить на современной платформе для онлайн-обучения — так называемой системе управления обучением (LMS, или Learning Management System), система помогает контролировать посещаемость и успеваемость, тестирует и экзаменует."Эта система управления обучением — наша собственная разработка, софт корпорации "Синергия". Одна из лучших образовательных платформ в стране на сегодня. Студенты из Мариупольского госуниверситета уже начали знакомиться с материалами одной из учебных программ и поэтапно пройдут четыре курса: изучат правовую базу, информационно-коммуникационные технологии, теорию и механизмы современного госуправления", — добавил декан факультета государственного и муниципального управления университета "Синергия" Сергей Комаров, его слова приводит пресс-служба.В "Синергии" напомнили, что в ДНР и ЛНР уже работают представительства вуза. Планируется, что в следующем году они получат статус филиалов, чтобы студенты могли учиться не только в онлайн-формате, но и очно. Сейчас в университете дистанционно получают образование более 200 выпускников школ и колледжей новых территорий России.

https://ria.ru/20221025/obuchenie-1826697113.html

мариуполь

донецкая народная республика

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

синергия, мариуполь, донецкая народная республика, луганская народная республика, общество