https://ria.ru/20221117/status-1832288866.html

Bloomberg заявил о резком падении статуса Великобритании после саммита G20

Bloomberg заявил о резком падении статуса Великобритании после саммита G20 - РИА Новости, 17.11.2022

Bloomberg заявил о резком падении статуса Великобритании после саммита G20

Великобритания утрачивает статус влиятельной страны из-за экономических потрясений в Соединенном Королевстве, пишет обозреватель Bloomberg Алан Кроуфорд. РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T18:28

2022-11-17T18:28

2022-11-17T19:31

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Великобритания утрачивает статус влиятельной страны из-за экономических потрясений в Соединенном Королевстве, пишет обозреватель Bloomberg Алан Кроуфорд.По словам автора, Туманному Альбиону скоро придется повысить налоги и сократить расходы, поскольку финансовые перспективы государства весьма мрачные.Как отметил колумнист, из прошедшего саммита G20 на Бали можно сделать важный вывод: на планете появились другие центры силы, которые Лондону придется принимать во внимание.Ранее обозреватель The Telegraph Аллистер Хит также писал о "разрушении" Соединенного Королевства из-за "зомби-экономики", основанной не на производстве реальных товаров и услуг. По словам колумниста, хозяйственная деятельность в стране держится на увеличении стоимости активов и поддельном росте, подпитываемом долгами. Он уточнил, что если новому правительству не удастся реконструировать государство и настроить его на производство большего количества реальных товаров потребления, то Великобритании грозит крушение ее порочной экономической системы.После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию в самих США и Европе. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220914/evropa-1816777968.html

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политика, великобритания, большая двадцатка, лондон