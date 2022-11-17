18:28 17.11.2022 (обновлено: 19:31 17.11.2022)
Bloomberg заявил о резком падении статуса Великобритании после саммита G20
Bloomberg: Великобритания стремительно теряет статус великой державы после саммита G20
Вестминстерское аббатство и Биг-Бен в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Великобритания утрачивает статус влиятельной страны из-за экономических потрясений в Соединенном Королевстве, пишет обозреватель Bloomberg Алан Кроуфорд.
По словам автора, Туманному Альбиону скоро придется повысить налоги и сократить расходы, поскольку финансовые перспективы государства весьма мрачные.
Как отметил колумнист, из прошедшего саммита G20 на Бали можно сделать важный вывод: на планете появились другие центры силы, которые Лондону придется принимать во внимание.
"Новая реальность — это многополярный мир, который не будет ждать, пока Великобритания решит свои финансовые проблемы или скорректирует несостоятельный политический курс", — подытожил Кроуфорд.
Ранее обозреватель The Telegraph Аллистер Хит также писал о "разрушении" Соединенного Королевства из-за "зомби-экономики", основанной не на производстве реальных товаров и услуг. По словам колумниста, хозяйственная деятельность в стране держится на увеличении стоимости активов и поддельном росте, подпитываемом долгами. Он уточнил, что если новому правительству не удастся реконструировать государство и настроить его на производство большего количества реальных товаров потребления, то Великобритании грозит крушение ее порочной экономической системы.
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