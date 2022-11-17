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Bloomberg заявил о резком падении статуса Великобритании после саммита G20 - РИА Новости, 17.11.2022
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Bloomberg заявил о резком падении статуса Великобритании после саммита G20
Bloomberg заявил о резком падении статуса Великобритании после саммита G20 - РИА Новости, 17.11.2022
Bloomberg заявил о резком падении статуса Великобритании после саммита G20
Великобритания утрачивает статус влиятельной страны из-за экономических потрясений в Соединенном Королевстве, пишет обозреватель Bloomberg Алан Кроуфорд. РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T18:28
2022-11-17T19:31
политика
великобритания
большая двадцатка
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Великобритания утрачивает статус влиятельной страны из-за экономических потрясений в Соединенном Королевстве, пишет обозреватель Bloomberg Алан Кроуфорд.По словам автора, Туманному Альбиону скоро придется повысить налоги и сократить расходы, поскольку финансовые перспективы государства весьма мрачные.Как отметил колумнист, из прошедшего саммита G20 на Бали можно сделать важный вывод: на планете появились другие центры силы, которые Лондону придется принимать во внимание.Ранее обозреватель The Telegraph Аллистер Хит также писал о "разрушении" Соединенного Королевства из-за "зомби-экономики", основанной не на производстве реальных товаров и услуг. По словам колумниста, хозяйственная деятельность в стране держится на увеличении стоимости активов и поддельном росте, подпитываемом долгами. Он уточнил, что если новому правительству не удастся реконструировать государство и настроить его на производство большего количества реальных товаров потребления, то Великобритании грозит крушение ее порочной экономической системы.После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию в самих США и Европе. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20220914/evropa-1816777968.html
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политика, великобритания, большая двадцатка, лондон
Политика, Великобритания, Большая двадцатка, Лондон
18:28 17.11.2022 (обновлено: 19:31 17.11.2022)
 
Bloomberg заявил о резком падении статуса Великобритании после саммита G20

Bloomberg: Великобритания стремительно теряет статус великой державы после саммита G20

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в медиабанкВестминстерское аббатство и Биг-Бен в Лондоне
Вестминстерское аббатство и Биг-Бен в Лондоне - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
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Вестминстерское аббатство и Биг-Бен в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Великобритания утрачивает статус влиятельной страны из-за экономических потрясений в Соединенном Королевстве, пишет обозреватель Bloomberg Алан Кроуфорд.
По словам автора, Туманному Альбиону скоро придется повысить налоги и сократить расходы, поскольку финансовые перспективы государства весьма мрачные.
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Как отметил колумнист, из прошедшего саммита G20 на Бали можно сделать важный вывод: на планете появились другие центры силы, которые Лондону придется принимать во внимание.

"Новая реальность — это многополярный мир, который не будет ждать, пока Великобритания решит свои финансовые проблемы или скорректирует несостоятельный политический курс", — подытожил Кроуфорд.

Ранее обозреватель The Telegraph Аллистер Хит также писал о "разрушении" Соединенного Королевства из-за "зомби-экономики", основанной не на производстве реальных товаров и услуг. По словам колумниста, хозяйственная деятельность в стране держится на увеличении стоимости активов и поддельном росте, подпитываемом долгами. Он уточнил, что если новому правительству не удастся реконструировать государство и настроить его на производство большего количества реальных товаров потребления, то Великобритании грозит крушение ее порочной экономической системы.
После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию в самих США и Европе. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
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