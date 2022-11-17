https://ria.ru/20221117/stantsiya-1832115419.html

В Днепропетровской области прекратила работать станция водоканала

В Днепропетровской области прекратила работать станция водоканала - РИА Новости, 17.11.2022

В Днепропетровской области прекратила работать станция водоканала

Станция водоканала прекратила работу из-за поврежденной линии электропередачи в Никополе Днепропетровской области на Украине, сообщил глава областной военной... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T08:59

2022-11-17T08:59

2022-11-17T08:59

специальная военная операция на украине

в мире

валентин резниченко

днепропетровская область

украина

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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Станция водоканала прекратила работу из-за поврежденной линии электропередачи в Никополе Днепропетровской области на Украине, сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко."Обесточена насосная станция местного водоканала. Более 40 тысяч семей остались без воды", - написал Резниченко в своем Telegram-канале.По его словам, без электричества остались более 6 тысяч абонентов. Ремонтные бригады работают над восстановлением энергоснабжения.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://ria.ru/20221117/ukraina-1832082852.html

днепропетровская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, валентин резниченко, днепропетровская область, украина