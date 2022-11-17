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В Днепропетровской области прекратила работать станция водоканала - РИА Новости, 17.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221117/stantsiya-1832115419.html
В Днепропетровской области прекратила работать станция водоканала
В Днепропетровской области прекратила работать станция водоканала - РИА Новости, 17.11.2022
В Днепропетровской области прекратила работать станция водоканала
Станция водоканала прекратила работу из-за поврежденной линии электропередачи в Никополе Днепропетровской области на Украине, сообщил глава областной военной... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T08:59
2022-11-17T08:59
специальная военная операция на украине
в мире
валентин резниченко
днепропетровская область
украина
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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Станция водоканала прекратила работу из-за поврежденной линии электропередачи в Никополе Днепропетровской области на Украине, сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко."Обесточена насосная станция местного водоканала. Более 40 тысяч семей остались без воды", - написал Резниченко в своем Telegram-канале.По его словам, без электричества остались более 6 тысяч абонентов. Ремонтные бригады работают над восстановлением энергоснабжения.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
https://ria.ru/20221117/ukraina-1832082852.html
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в мире, валентин резниченко, днепропетровская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Валентин Резниченко, Днепропетровская область, Украина
08:59 17.11.2022
 
В Днепропетровской области прекратила работать станция водоканала

В днепропетровском Никополе станция водоканала прекратила работу из-за повреждения ЛЭП

CC BY-SA 3.0 / AeroSSC / Никополь, улица ПервомайскаяГород Никополь
Город Никополь - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
CC BY-SA 3.0 / AeroSSC / Никополь, улица Первомайская
Город Никополь. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Станция водоканала прекратила работу из-за поврежденной линии электропередачи в Никополе Днепропетровской области на Украине, сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.
"Обесточена насосная станция местного водоканала. Более 40 тысяч семей остались без воды", - написал Резниченко в своем Telegram-канале.
По его словам, без электричества остались более 6 тысяч абонентов. Ремонтные бригады работают над восстановлением энергоснабжения.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВалентин РезниченкоДнепропетровская областьУкраина
 
 
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