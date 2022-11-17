21:38 17.11.2022 (обновлено: 23:57 17.11.2022)
WSJ: в США испугались заявления Пентагона об Украине
WSJ: слова генерала Милли о переговорах Москвы и Киева противоречат позиции Вашингтона
CC BY 2.0 / gregwest98 /
Пентагон. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Высказывание председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марка Милли о возможности диалога между Москвой и Киевом бросило вызов официальной позиции Вашингтона, пишет The Wall Street Journal.
Ранее генерал заявил о невозможности победы Украины, следовательно, по его словам, предстоящая зима открывает возможность для начала переговоров с Россией. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, в свою очередь, отметил, что украинские военные "не примут никаких переговоров", если Москва не оставит "все захваченные территории".
"Сейчас в Соединенных Штатах есть риск идеального военно-гражданского шторма. <…> Стратегические инстинкты генерала Милли столь же тусклы, сколь ярки его политические амбиции", — говорится в статье.
По мнению автора, Милли как опытный политик обладает "уникально широким влиянием", а возникшая недавно в США тенденция к переходу отставных военных офицеров в высшие эшелоны правительства приведет к власти еще больше людей, чье мнение будет идти вразрез с позицией Белого дома и большинства в конгрессе.
Владимир Зеленский 8 ноября после сообщений западных СМИ о том, что Киев подталкивают к диалогу с Россией, назвал условия Украины для начала диалога. По его словам, это "восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится". Ранее Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Также он заявлял, что Украина не будет вести никаких переговоров с Россией, пока Путин является президентом.
В последнее время многие политики из разных стран мира говорят о необходимости дипломатического урегулирования конфликта на Украине. Однако, как отмечали в Кремле, сейчас это невозможно, тем более что киевские власти сами себе законодательно запретили вести переговоры. При этом Москва никогда не отказывалась от диалога и готова продолжать его без каких-либо условий.
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