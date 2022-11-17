Рейтинг@Mail.ru
В США предложили "проверенный" сценарий урегулирования конфликта на Украине - РИА Новости, 17.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221117/ssha-1832270770.html
В США предложили "проверенный" сценарий урегулирования конфликта на Украине
В США предложили "проверенный" сценарий урегулирования конфликта на Украине - РИА Новости, 17.11.2022
В США предложили "проверенный" сценарий урегулирования конфликта на Украине
Для мирного урегулирования украинского кризиса необходимо обратиться к услугам третьей, независимой стороны, написал в статье для National Interest сотрудник... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T17:32
2022-11-17T18:25
в мире
россия
украина
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/13/1803500840_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_07c1a5233599e5643d85208a1aefc0e1.jpg
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Для мирного урегулирования украинского кризиса необходимо обратиться к услугам третьей, независимой стороны, написал в статье для National Interest сотрудник Государственного университета Арканзаса Эдвард Салло.По его словам, в мировой истории не раз прибегали к привлечению медиаторов для беспристрастного поиска мира."Дипломатическое решение в нынешних условиях — это возможность для развивающейся страны выйти на международный уровень и стать посредником в установлении мира между Россией и Украиной, чтобы закрепить свое место в качестве ведущей державы", — отметил эксперт.Соединенные Штаты и страны Европы "слишком вовлечены в поддержку Украины, чтобы рассматривать их на роль арбитров мира". Новый посредник должен обладать дипломатическим и военным весом, но без прямых интересов в регионе и без формальных договоренностей с союзниками Москвы и Киева, говорится в материале.Салло уверен, что с приходом холодной зимы западное сообщество начнет усиленно требовать начала дипломатического разрешения конфликта.Зеленский 8 ноября после сообщений западных СМИ, что Киев подталкивают к диалогу с Россией, назвал условия Украины для начала диалога. По его словам, это "восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится". При этом ранее Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Также он заявлял, что Украина не будет вести никаких переговоров с Россией, пока Путин является президентом.В свою очередь, российский лидер заявлял, что Кремль всегда говорил об открытости к переговорам по Украине, если Киев созреет, тогда будут востребованы посреднические усилия тех, кто готов их предложить.Накануне Зеленский заявил, что получал сигналы от партнеров о том, что Россия хочет прямых переговоров, предложил публичный формат.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что публичные переговоры представить себе трудно. Он также повторил, что Москва открыта к поискам дипломатического решения ситуации на Украине, однако Киев этого не хочет.
https://ria.ru/20221117/bayden-1832240633.html
https://ria.ru/20221117/ukraina-1832206279.html
https://ria.ru/20221117/ukraina-1832172197.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Иванников
Кирилл Иванников
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/13/1803500840_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_5b464ea296b783e60cb0d5f8dff82901.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, сша
В мире, Россия, Украина, США
17:32 17.11.2022 (обновлено: 18:25 17.11.2022)
 
В США предложили "проверенный" сценарий урегулирования конфликта на Украине

National Interest: независимая страна может организовать переговоры между Москвой и Киевом

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777 - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Для мирного урегулирования украинского кризиса необходимо обратиться к услугам третьей, независимой стороны, написал в статье для National Interest сотрудник Государственного университета Арканзаса Эдвард Салло.
По его словам, в мировой истории не раз прибегали к привлечению медиаторов для беспристрастного поиска мира.
Президент США Джо Байден выступает в рамках саммита Группы двадцати в Индонезии - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
Вчера, 16:04
"Задай ему". Британцы оценили жесткую реакцию Байдена на слова Зеленского
"Дипломатическое решение в нынешних условиях — это возможность для развивающейся страны выйти на международный уровень и стать посредником в установлении мира между Россией и Украиной, чтобы закрепить свое место в качестве ведущей державы", — отметил эксперт.
Соединенные Штаты и страны Европы "слишком вовлечены в поддержку Украины, чтобы рассматривать их на роль арбитров мира". Новый посредник должен обладать дипломатическим и военным весом, но без прямых интересов в регионе и без формальных договоренностей с союзниками Москвы и Киева, говорится в материале.
Салло уверен, что с приходом холодной зимы западное сообщество начнет усиленно требовать начала дипломатического разрешения конфликта.
Знак Въезд запрещен и флаг у здания Генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
Вчера, 14:33
В США раскрыли слабость Украины
Зеленский 8 ноября после сообщений западных СМИ, что Киев подталкивают к диалогу с Россией, назвал условия Украины для начала диалога. По его словам, это "восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится".
При этом ранее Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Также он заявлял, что Украина не будет вести никаких переговоров с Россией, пока Путин является президентом.
В свою очередь, российский лидер заявлял, что Кремль всегда говорил об открытости к переговорам по Украине, если Киев созреет, тогда будут востребованы посреднические усилия тех, кто готов их предложить.
Накануне Зеленский заявил, что получал сигналы от партнеров о том, что Россия хочет прямых переговоров, предложил публичный формат.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что публичные переговоры представить себе трудно. Он также повторил, что Москва открыта к поискам дипломатического решения ситуации на Украине, однако Киев этого не хочет.
Военнослужащий с флагом НАТО на авиабазе в Румынии - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
Вчера, 12:36
FP: Украина вызывает у НАТО страх
 
В миреРоссияУкраинаСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала