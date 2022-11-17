https://ria.ru/20221117/ssha-1832270770.html

В США предложили "проверенный" сценарий урегулирования конфликта на Украине

В США предложили "проверенный" сценарий урегулирования конфликта на Украине - РИА Новости, 17.11.2022

В США предложили "проверенный" сценарий урегулирования конфликта на Украине

Для мирного урегулирования украинского кризиса необходимо обратиться к услугам третьей, независимой стороны, написал в статье для National Interest сотрудник... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T17:32

2022-11-17T17:32

2022-11-17T18:25

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Для мирного урегулирования украинского кризиса необходимо обратиться к услугам третьей, независимой стороны, написал в статье для National Interest сотрудник Государственного университета Арканзаса Эдвард Салло.По его словам, в мировой истории не раз прибегали к привлечению медиаторов для беспристрастного поиска мира."Дипломатическое решение в нынешних условиях — это возможность для развивающейся страны выйти на международный уровень и стать посредником в установлении мира между Россией и Украиной, чтобы закрепить свое место в качестве ведущей державы", — отметил эксперт.Соединенные Штаты и страны Европы "слишком вовлечены в поддержку Украины, чтобы рассматривать их на роль арбитров мира". Новый посредник должен обладать дипломатическим и военным весом, но без прямых интересов в регионе и без формальных договоренностей с союзниками Москвы и Киева, говорится в материале.Салло уверен, что с приходом холодной зимы западное сообщество начнет усиленно требовать начала дипломатического разрешения конфликта.Зеленский 8 ноября после сообщений западных СМИ, что Киев подталкивают к диалогу с Россией, назвал условия Украины для начала диалога. По его словам, это "восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится". При этом ранее Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Также он заявлял, что Украина не будет вести никаких переговоров с Россией, пока Путин является президентом.В свою очередь, российский лидер заявлял, что Кремль всегда говорил об открытости к переговорам по Украине, если Киев созреет, тогда будут востребованы посреднические усилия тех, кто готов их предложить.Накануне Зеленский заявил, что получал сигналы от партнеров о том, что Россия хочет прямых переговоров, предложил публичный формат.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что публичные переговоры представить себе трудно. Он также повторил, что Москва открыта к поискам дипломатического решения ситуации на Украине, однако Киев этого не хочет.

https://ria.ru/20221117/bayden-1832240633.html

https://ria.ru/20221117/ukraina-1832206279.html

https://ria.ru/20221117/ukraina-1832172197.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, россия, украина, сша