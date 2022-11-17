17:32 17.11.2022 (обновлено: 18:25 17.11.2022)
В США предложили "проверенный" сценарий урегулирования конфликта на Украине
National Interest: независимая страна может организовать переговоры между Москвой и Киевом
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Для мирного урегулирования украинского кризиса необходимо обратиться к услугам третьей, независимой стороны, написал в статье для National Interest сотрудник Государственного университета Арканзаса Эдвард Салло.
По его словам, в мировой истории не раз прибегали к привлечению медиаторов для беспристрастного поиска мира.
Соединенные Штаты и страны Европы "слишком вовлечены в поддержку Украины, чтобы рассматривать их на роль арбитров мира". Новый посредник должен обладать дипломатическим и военным весом, но без прямых интересов в регионе и без формальных договоренностей с союзниками Москвы и Киева, говорится в материале.
Салло уверен, что с приходом холодной зимы западное сообщество начнет усиленно требовать начала дипломатического разрешения конфликта.
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Зеленский 8 ноября после сообщений западных СМИ, что Киев подталкивают к диалогу с Россией, назвал условия Украины для начала диалога. По его словам, это "восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится".
При этом ранее Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Также он заявлял, что Украина не будет вести никаких переговоров с Россией, пока Путин является президентом.
В свою очередь, российский лидер заявлял, что Кремль всегда говорил об открытости к переговорам по Украине, если Киев созреет, тогда будут востребованы посреднические усилия тех, кто готов их предложить.
Накануне Зеленский заявил, что получал сигналы от партнеров о том, что Россия хочет прямых переговоров, предложил публичный формат.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что публичные переговоры представить себе трудно. Он также повторил, что Москва открыта к поискам дипломатического решения ситуации на Украине, однако Киев этого не хочет.
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