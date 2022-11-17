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США хотят нанести стратегическое поражение России, заявил Рябков - РИА Новости, 17.11.2022
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США хотят нанести стратегическое поражение России, заявил Рябков
США хотят нанести стратегическое поражение России, заявил Рябков - РИА Новости, 17.11.2022
США хотят нанести стратегическое поражение России, заявил Рябков
Позиция США в отношении Москвы глубоко враждебна, Вашингтон хочет нанести России стратегическое поражение, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T14:22
2022-11-17T14:31
сша
вашингтон (штат)
россия
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Позиция США в отношении Москвы глубоко враждебна, Вашингтон хочет нанести России стратегическое поражение, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя итоги прошедших в ноябре выборов в конгресс в Штатах."В этой ситуации мы не увидим какого-то изменения американского курса. Мы будем иметь дело по-прежнему с глубоко враждебной для нас системой, которая взяла курс, и это было объявлено официально, на нанесение России стратегического поражения. Недооценивать такого рода заявления нельзя, и, к сожалению, они разделяются, в том числе в Республиканской партии", - сказал он в интервью RTVI.
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сша, вашингтон (штат), россия
США, Вашингтон (штат), Россия
14:22 17.11.2022 (обновлено: 14:31 17.11.2022)
 
США хотят нанести стратегическое поражение России, заявил Рябков

Замглавы МИД Рябков назвал позицию США в отношении России глубоко враждебной

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкСергей Рябков
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Позиция США в отношении Москвы глубоко враждебна, Вашингтон хочет нанести России стратегическое поражение, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя итоги прошедших в ноябре выборов в конгресс в Штатах.
"В этой ситуации мы не увидим какого-то изменения американского курса. Мы будем иметь дело по-прежнему с глубоко враждебной для нас системой, которая взяла курс, и это было объявлено официально, на нанесение России стратегического поражения. Недооценивать такого рода заявления нельзя, и, к сожалению, они разделяются, в том числе в Республиканской партии", - сказал он в интервью RTVI.
Мужчина в штанах в цветах флага США на избирательном участке в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
08:00
Америка охвачена битвой поколений
 
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