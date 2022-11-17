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США хотят нанести стратегическое поражение России, заявил Рябков

США хотят нанести стратегическое поражение России, заявил Рябков - РИА Новости, 17.11.2022

США хотят нанести стратегическое поражение России, заявил Рябков

Позиция США в отношении Москвы глубоко враждебна, Вашингтон хочет нанести России стратегическое поражение, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T14:22

2022-11-17T14:22

2022-11-17T14:31

сша

вашингтон (штат)

россия

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Позиция США в отношении Москвы глубоко враждебна, Вашингтон хочет нанести России стратегическое поражение, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя итоги прошедших в ноябре выборов в конгресс в Штатах."В этой ситуации мы не увидим какого-то изменения американского курса. Мы будем иметь дело по-прежнему с глубоко враждебной для нас системой, которая взяла курс, и это было объявлено официально, на нанесение России стратегического поражения. Недооценивать такого рода заявления нельзя, и, к сожалению, они разделяются, в том числе в Республиканской партии", - сказал он в интервью RTVI.

https://ria.ru/20221117/amerika-1832042148.html

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сша, вашингтон (штат), россия